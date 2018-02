»Brügge sehen...und sterben«: Killer Ken soll seinen Kollegen Ray umbringen Foto: ARD Degeto

Neros Stadt der Lüste

Versunken im Golf von Neapel befindet sich einer Art antiker Wellnessoase. Baiae. Der exklusive Badeort war einst das Saint-Tropez und zugleich das Las Vegas des alten Rom. Aber das Dolce Vita in der Bucht von Pozzuoli sollte nicht ewig währen. In der Spätantike ist das sündige Baiae im Wasser versunken. Diese Christen und ihre direkte Beziehung zu Gott! Im Anschluss eine aufklärende Sendung über Nero – ein guter, friedliebender Kaiser, der zum Propagandaopfer kriegs- und beutegeiler Eliten wurde.

Arte, Sa., 20.15

Brügge sehen ... und sterben?

Muss man ja wenigstens einmal gesehen haben: Nach einem verpfuschten Auftragsmord werden die zwei Killer Ray und Ken von ihrem Boss nach Brügge geschickt, um dort ein bisschen auszuspannen. Als endlich ein neuer Auftrag kommt, sorgt er für mächtigen Wirbel. Denn der eine Killer soll den anderen umbringen. Mit Colin Farrell (Ray), Brendan Gleeson (Ken), Ralph ­Fiennes (Harry Walters), Clémence Poésy (Chloë). GB/USA 2008. Regie: Martin McDonagh.

Das Erste, Sa., 23.40

Philosophie

Langeweile

Endlich mal was Spannendes im ­Fernsehen!

Arte, Sa., 23.45

ZDF-Reportage

Deutschland, Deine Ämter – Die Fahnder vom Zoll

40.000 Zollbeamte ermitteln in Deutschland. Der Zoll ist die größte nachgelagerte Behörde des ­Bundesfinanzministeriums und sorgt für Steuereinnahmen in Höhe von jährlich etwa 130 Milliarden Euro. Klingt viel, sind aber nur Peanuts. Gerade bei Geldwäsche liegt der Verdacht nahe, dass der Zoll auch gar nicht mehr einkassieren soll. Denn wer will schon Investoren abschrecken?

ZDF, So., 18.00

ZDF-History

Margot Honecker – Die Bilanz

Die Pflicht gebietet, das hier anzuzeigen. Wie immer gilt: Die Bilder werden schon stimmen, den Rest kann man sich ja dazu denken.

ZDF, So., 23.30

Aprile

Zur bevorstehenden Wahl in Italien der richtige, menschliche Film. Italien, 1995: Die Rechten sind gestürzt (werden aber bald wiederkommen), und Nannis Frau ist schwanger. Nanni beschließt, selbst erwachsen zu werden. Doch das ist nicht so einfach, und auch im Beruf fühlt er sich überfordert. Schauspieler: Nanni Moretti (Nanni), Silvia Nono (Silvia). Regie: Nanni Moretti. Musik: Ludovico Einaudi. F/I 1998.

Das Erste, 23.35