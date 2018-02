Hey, Netzwerke können ziemlich finstere Sachen ­initiieren: Eröffnung der »Transmediale« am Mittwoch Foto: Photo: Adam Berry, transmediale, CC BY-SA 4.0

Die Zeiten werden rauher, die »Transmediale«, das Berliner Medienkunstfestival, wird politischer. Svitlana Matviyenko ist eine ukrainische Kommunikationswissenschaftlerin, die derzeit in Kanada lehrt. Auf einer Panel-Diskussion am Donnerstag zum Thema »Unmasking Cyberwar« skizzierte sie die großen Konfliktlinien auf den digitalen Kriegsschauplätzen. »Wir sind zwei unterschiedlichen Kontrollsystemen ausgeliefert: Das eine fordert uns zum Sprechen auf, um das, was wir sprechen, in Kapital zu verwandeln. Das andere schränkt das Sprechen ein und beschneidet es.« Die großen Internetkonzerne und die Regierungen, die Zensur ausüben. Und dann gibt es noch die digitalen Trolle, die die Sphäre der freien Meinungsäußerung gekapert haben und sowohl von Marketingabteilungen der Unternehmen, aber auch den rechten und ultrarechten politischen Bewegungen in Aktion gesetzt werden.

Zur Verdeutlichung warf Matviyenko zwei Netzwerkstrukturen an die Wand. Durchaus ein Paradigmenwechsel: Denn wurden Netzwerke vor kurzem noch als neutrale Struktur angesehen oder gar als Gegenmodell zu stärker hierarchischen Organisationsformen gepriesen, so ist spätestens jetzt bei IT-Jüngern die Botschaft angekommen: Hey, Netzwerke können ziemlich finstere Sachen initiieren.

Zur Eröffnung der Transmediale wurde dann auch zur Enteignung von Google & Co. aufgerufen. »Reclaim the cables!« forderte der britische Medienkünstler Marc Garrett. Internetinfrastruktur sei ein Gut der Allgemeinheit und dürfe nicht Konzernen gehören. Er berief sich in diesem Kontext auf die historischen Bewegungen der Diggers und der Ludditen. Auf derselben Veranstaltung rief Alex Foti, italienischer Theoretiker und Grassroots-Aktivist, aus: »Prekarier aller Länder, vereinigt euch gegen den Faschismus!« Das war ein schöner symbolischer Akt, der viel Applaus erhielt. Dass sich Klassenbewusstsein auch in der Alltagspraxis unter freien künstlerischen und journalistischen Akteuren herausbildet, darf jedoch bezweifelt werden. Denn sie müssen sich in die Aufmerksamkeitsökonomie einspeisen und dabei vollständig individualisiert eine eigene Marke ausbilden, wobei sie von Kuratoren und anderen Kulturdealern abhängig sind.

Echtes Wissen wurde auch vermittelt. Vladan Joler etwa, Mitbegründer der »Share Foundation« in Novi Sad, wies trocken-sachlich auf die organisierten Trollbataillone der rechten Serbischen Fortschrittspartei hin. Über das Programm »Valter« wurden die Smartphones von Parteimitgliedern und Sympathisanten genutzt, um automatisch Statements in Foren zu plazieren. In »Skynet«, einer ausgefeilteren Version, wurde gar ein Wettbewerb der Trolle initiiert, bei dem Punkte für die Länge, die syntaktische Komplexität der Statements sowie der Wichtigkeit der Foren verteilt wurden. Zwar ist die serbische Regierungspartei nicht die globale Nummer eins in Sachen Diskurssteuerung, aber ihre digitalen Praktiken sind dennoch beispielhaft und vor allem gut dokumentiert.

Auf ganz andere Aspekte von Informationsgewinnung und -manipulation wies die US-Künstlerin Heather Dewey-Hagborg hin. Sie begann 2012 mit genetischem Material als Werkstoff zu arbeiten. Sie sequenzierte in einem damals frisch eröffneten öffentlichen Labor in Brooklyn Genmaterial, das sie auf der Straße gefunden hatte: aus Haaren und Kaugummis etwa. Daraus entwickelte sie mögliche Porträts der Personen. Größere Aufmerksamkeit erfuhr sie, als sie auf der Basis von genetischem Material Porträts der damals inhaftierten Whistleblowerin Chelsea Manning produzierte.

Dreißig dieser Silikonporträts sind während der »Transmediale«, die noch bis zum Sonntag geht, zu sehen. Sie variieren in Hautfarbe und Ausdruck. Alle sind mögliche Interpretationen des genetischen Ausgangsmaterials. In Zukunft wird man also nicht mehr nur seine digitalen Botschaften verschlüsseln müssen, sondern sollte lieber auch seine Haare aufsammeln, Kaugummis sicher entsorgen und jedes Glas, aus dem man getrunken hat, gründlich putzen. Die US-Polizei greift zur Erstellung von Steckbriefen bereits auf Genmaterial zurück. Zugleich ist die Interpretation dieser Daten offen für kulturelle und rassistische Vorurteile; eine Technologie des Rassismus 3.0 deutet sich an. Die neue Forderung heißt dann: Reclaim your genes!