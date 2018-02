Gegen das Grundgesetz

Legal sind die Bildungspläne von CDU,CSU und SPD bisher nicht umzusetzen Foto: Jens Kalaene/dpa

SPD und CDU/CSU haben sich bei den Themen Bildung, Gesundheit und Pflege geeinigt. Das geht aus dem achtseitigen Papier der entsprechenden Koalitionsarbeitsgruppe hervor, das der dpa am Freitag in Berlin vorlag.

Zum 1. Januar 2019 soll die paritätische Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen wiedereingeführt werden. Schon bei ihren Sondierungen hatten sich beide Seiten darauf verständigt, dass die Beiträge wieder zu gleichen Teilen von Unternehmern und Beschäftigten bezahlt werden sollen. Noch strittig ist, ob der bisherige Zusatzbeitrag, der heute von den Arbeitern allein getragen wird, komplett entfallen solle oder ob er künftig paritätisch finanziert werde.

Weiter einigten sich Union und SPD darauf, die Kliniken bei den Personalkosten für die Pflege zu entlasten. Angaben der SPD zufolge sollen zusätzliche 13 Milliarden Euro für Kinderbetreuung, Bildung und Forschung ausgeben werden. Der Löwenanteil mit elf Milliarden Euro solle auf Kitas, Schulen und Universitäten entfallen, teilte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Hubertus Heil, am Freitag in Berlin mit. Er rechnet damit, in Bundestag und Bundesrat die für eine Grundgesetzänderung notwendige Mehrheit zu erreichen. Diese ist nötig, damit der Bund sich an der Finanzierung der bislang nur den Ländern vorbehaltenen Schulpolitik beteiligen darf. »Wer jetzt versucht, da rumzuzicken, wird halt sehen, dass es das Geld für Digitalisierung und Ganztagsschulen nicht gibt.« Das werde sich keiner leisten wollen. (dpa/Reuters/jW)