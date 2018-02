Bundesrat gegen »Extremisten«

Die Delegitimierung der DDR mittels Brandmarkung als »Unrechtsstaat« bleibt Staatsdoktrin. Am Freitag beschloss der Bundesrat, dass Opfer politischer Verfolgung in der DDR dauerhaft ihre Rehabilitierung – und damit staatliche Leistungen – beantragen können sollen. Eine entsprechende Resolution der Länderkammer fordert vom Bundesgesetzgeber, die bisherigen Fristen dafür aufzuheben. Gegenwärtig können Anträge auf Entschädigung nur bis zum 31. Dezember 2019 gestellt werden. Folgeleistungen können Betroffene derzeit nur noch bis zum 31. Dezember 2020 beantragen. Begründet wurde der Schritt damit, dass viele traumatisierte Betroffene erst langsam die Fähigkeit erlangten, über das »vor 1990 in der DDR erlittene Unrecht zu sprechen« und sich mit ihnen zustehenden Leistungen zu befassen und Rehabilitierung oder Folgeleistungen zu beantragen.

Gleichzeitig soll nach dem Willen des Bundesrates auch die Überprüfung von Regierungsmitgliedern, Abgeordneten und Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes auf eine hauptamtliche oder inoffizielle Tätigkeit für das Ministerium der Staatssicherheit (MfS) der DDR dauerhaft ermöglicht werden. Zur Begründung hieß es, das Interesse an der Aufklärung von »Stasi-Verstrickungen« wichtiger Funktionsträger sei weiter hoch.

Ebenfalls einstimmig beschloss die Länderkammer die Einleitung eines Verfahrens zum Ausschluss der NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung. Ein entsprechender Antrag soll beim Bundesverfassungsgericht eingereicht werden. Der Bundestag hatte bereits im vergangenen Jahr eine Grundgesetzänderung beschlossen und war damit einer Empfehlung aus Karlsruhe gefolgt. Die dortigen Richter hatten vor einem Jahr auch den zweiten Antrag auf ein Verbot der Neonazipartei abgelehnt, zugleich aber eine solche Gesetzesinitiative als Möglichkeit aufgezeigt, da die NPD zweifelsfrei verfassungsfeindlich sei. Nach der Novellierung könnten unterdessen auch andere »extremistische Parteien« von der Finanzierung ausgeschlossen werden. (AFP/dpa/jW)