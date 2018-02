Foto der Woche

Foto: Tilo Jung/Jung & Naiv/dpa

Auf der Bundespressekonferenz haben am Montag fünf prokurdische Aktivisten gegen die deutschen Rüstungsexporte in die Türkei protestiert. Sie machten darauf aufmerksam, dass das Regime in Ankara derzeit mit deutschen Panzern Krieg gegen die kurdischen Autonomiegebiete im Norden Syriens führt.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte in der vergangenen Woche einräumen müssen, dass in seiner Amtszeit erheblich mehr Ausfuhren von Kriegsgerät in Konfliktstaaten genehmigt wurden als in der vorangegangenen Legislaturperiode. Nachdem auf Fotos aus dem Aufmarschgebiet der türkischen Truppen Panzer vom Typ »Leopard 2A4« aus deutscher Produktion zu sehen waren, verschob die geschäftsführende Bundesregierung eine geplante Entscheidung über eine Nachrüstung türkischer »Leopard-2«-Panzer. Eine neue Regierung, die voraussichtlich vor Ostern gebildet wird, soll darüber befinden.