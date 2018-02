Slapstick mit Reichsbürgern

Die Chefs drehen durch: Erkenntnisgewinn? Gleich null Foto: Armin Smailovic

Vorhang auf. Kopf ab. Vorhang zu. Schluss. So fulminant beginnt das Bühnenstück, das Antú Romero Nunes für das Hamburger Thalia-Theater aus Heinrich von Kleists Novelle »Michael Kohlhaas« gemacht hat. Sie stammt von 1810. Kleists historisches Vorbild Hans Kohlhase stirbt zwar 1540 in Berlin unter dem Beil des Scharfrichters, da die Guillotine erst 1789 in der Französischen Revolution erfunden wurde. Aber das macht nichts. Für einen guten Bühnentrick kann der der 34jährige Regisseur schon mal was durcheinanderbringen. Man nennt das auch samplen.

Es folgt der erste Satz der Novelle, aus dem Off gesprochen (Erzählerstimme Wolf-Dietrich Sprenger): »An den Ufern der Havel lebte, um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts, ein Rosshändler, namens Michael Kohlhaas, Sohn eines Schulmeisters, einer der rechtschaffensten zugleich und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit.« Und der letzte Satz: »Vom Kohlhaas aber haben noch im vergangenen Jahrhundert, im Mecklenburgischen, einige frohe und rüstige Nachkommen gelebt.«

Hier setzt das Spiel ein. Eine Dreiviertelstunde Slapstick und Taylorismus im Büro, ohne Worte. Die Gebrüder Kohlhaas sind drei graubekittelte Pferdeschwanz- und Pferdegebissträger (Jörg Pohl, Thomas Niehaus, Paul Schröder). Sie reißen, untermalt von Kraftwerk-artiger Musik, dem Rattern von Faxgeräten und dem Gluckern von Kaffeemaschinen (Sounddesign Johannes Hoffmann) ihren Job runter, inklusive diverser Gemeinheiten.

Die Eskalation von Gewalt beginnt. Das Publikum amüsiert sich prächtig und lacht schadenfroh, wenn einer der Brüder sich buchstäblich den Arsch aufreißt beim Versuch, ein Fahrrad ohne Sattel zu fahren, weil der andere den geklaut hat. Ich fand’s zum Gähnen langweilig. Und auch nicht stimmig, denn die Brüder sind ja Chefs, nicht ausgebeutete Büroangestellte. Dann das Ende: Zwangsenteignung des Import-Export-Geschäfts. »Dabei habe ich doch immer alles richtig gemacht!« jammert Kohlhaas/Niehaus. »Immer trifft es uns!« Er glaubt: »Man will uns in die Arbeitslosigkeit verdrängen, letztendlich will man uns entsorgen.« Da ist er, der Ex-DDR-Wutbürger, zu dem Nunes diesen Kohlhaas hier gemacht hat, durchweg unterkomplex und unsympathisch.

Zweiter Teil: Niehaus in Oberhemd und Krawatte. Die beiden anderen kommen in allen Rollen, die jetzt erforderlich sind, in grellgelben, pseudohistorischen Kostümen (Victoria Behr): Lisbeth, Kohlhaas’ Frau, mit skurriler Kopfhaube, Herse, sein Knecht, sein Widersacher Junker Wenzel von Tronka und Martin Luther. Jetzt wird Kleist gesprochen, die Novelle in einer Kurzversion abgespult. Kohlhaas, der Pferdehändler, darf die Grenze von Brandenburg nach Sachsen nicht überqueren. Er lässt zwei seiner Pferde als Pfand da, als er zurückkommt, sind sie durch Feldarbeit zuschanden gemacht und wertlos. Kohlhaas fordert Wiedergutmachung, seine Frau stirbt an Verletzungen, die ihr die Wache des Landesherren bei ihrem Versuch zufügte, eine Bittschrift zu überbringen. Kohlhaas beginnt einen Rachefeldzug, bis alles in Schutt und Asche liegt. Am Ende bekommt er recht, wird aber zum Tode verurteilt.

So endet der Versuch eines Bürgerlichen, sich gegen die Willkürherrschaft des Adels zu wehren. Kleist, dem als Offizier und preußischer Beamter Gescheiterten, ging es um die Frage des staatlichen Gewaltmonopols unter Friedrich Wilhelm III. Darf in finsteren Zeiten der einzelne die Durchsetzung seines guten Rechts selbst in die Hand nehmen und zur Fehde des Mittelalters zurückkehren? Anders bei Nunes. Die Gebrüder Kohlhaas werden spießige Reichsbürger, die sich selbst für das Maß aller Dinge halten und bei Pegida mitlaufen, statt für die Freiheit zu kämpfen. Luther muss, anders als bei Kleist, sterben. Die durchgeknallten Brüder verschanzen sich in ihrer Scheune, werfen ihre Pässe ins brennende Ölfass und spielen »Selbstverwalter«: Der Staat, die »BRD GmbH«, hat an allem Schuld. Folgerichtig folgt ein Showdown mit der Polizei wie in US-amerikanischen Outlaw­filmen. Beim Eintritt ins Theater wurden Ohrstöpsel ausgeteilt: »Es wird gleich laut.« Ein lächerlicher Trick, um die Spannung zu erhalten.

Erkenntnisgewinn? Gleich null. Dabei ist der Stoff gerade heute aktuell, bietet Anlass für Diskussion. Wieviel Gewalt darf dem Staat zugebilligt werden? Wieviel Freiheit dem einzelnen, seine Interessen durchzusetzen? Welcher Zweck heiligt die Mittel? Hier aber wird das Thema mit Mätzchen erledigt, ohne Sinn und Verstand.

Und das Herz? Epilog: Die Pferde kommen, die geschundenen Kreaturen selbst. Das müssen jetzt natürlich Frauen sein. Sado-Maso-Fetisch Ponyplay. In Catsuits mit Pferdemasken, quasi nacktem Arsch mit Pferdeschweif und Unterwerfungsgeschirr aus Ketten und Leder wiegen sie sich tänzelnd über die Bühne zu einem kitschigen Schlussbild à la Apassionata (»Das Showhighlight mit Pferden«). So ein Scheiß, Herr Nunes.