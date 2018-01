Grundlos bedingt

Robotisierter Aktivismus in der Schweiz (aus dem Film) Foto: ©GoldenGirls

Der Charme eines bedingungslosen Grundeinkommens, den auch Christian Tods Dokumentarfilm »Free Lunch Society« verströmt, liegt in der Vorstellung, dass die Welt die gewohnt konsumkapitalistische bleiben und trotzdem eine gerechte werden kann und das Paradies auf Erden weder Barrikaden braucht noch das Ende von Apple und Starbucks. Deren Geld muss nur abgeschöpft werden, etwa durch eine Finanztransaktionssteuer, die, erfährt man, kein halbes Prozent betragen müsste, um ein Grundeinkommen von jährlich 25.000 Dollar zu finanzieren; und der gute Kapitalismus, in dem niemand mehr erpressbar wäre, würde Wirklichkeit.

Doch es ist ja nur ein Film, der vom 24. Jahrhundert aus aufs Grundeinkommen zurückblickt als Beginn weltumspannender, grundstürzender Gerechtigkeit, und in einer erzählperspektivisch zeitgenössischen Szene aus »Raumschiff Enterprise« sagt Captain Picard, wie schön es ist, dass Geld und Besitz keine Rolle mehr spielen und es um die wichtigen Dinge gehen kann. Ungefähr das sagt der anthroposophische Drogerie-Tycoon Götz Werner (»dm«, zehn Milliarden Euro Umsatz), der wohl prominenteste deutsche Fürsprecher, heute auch: »Arbeiten ist unbezahlbar.« Weshalb es vom Lohn getrennt gehöre. Wie seltsam das aus dem Mund eines Großkapitalisten klingt, dem ein bedingungsloses Grundeinkommen die Lohnnebenkosten vom Hals schafft und dessen BGE-Modell die kapitalfreundliche Finanzierung durch die Mehrwertsteuer vorsieht, fällt weder Werner noch dem Autor auf.

Nun beruht Kapitalismus, falls Marx nicht fehlging, wesensmäßig auf Ausbeutung, und wenn der Wirtschaftsleitartikel recht hat, muss erst verdient werden, was verteilt werden soll. In der Perspektive des Films aber läuft der Laden auch ohne Erpressung, denn Lottogewinner, weiß der Mann von der Lottozentrale, arbeiten weiter. Dass niemand mehr arbeiten wollen würde, ist das einzige (und fix ausgeräumte) Argument, das der Film gegens Grundeinkommen vorträgt, als handle es sich dabei um einen Lottogewinn und nicht um eine (prospektive) Mindestsicherung, die bisherige staatliche Leistungen bündelt. Das glückliche Beispiel eines namibischen Dorfes, das einen Regierungsversuch zum Grundeinkommen hat mitmachen dürfen und wo Löhne und Kaufkraft stiegen, scheint darum nicht unbedingt übertragbar, wurden staatliche Leistungen doch hier nicht gebündelt, sondern, soweit ersichtlich, überhaupt erst eingeführt.

Dass die Kamera, wenn sie über die Dächer Windhoeks fährt, die Logos von allerlei Diamantenhandelsfirmen einfängt, mag weiters den Verdacht nähren, dass die Produktion des Mehrwerts, der die zu besteuernden Finanztransaktionen möglich macht, zu den gewohnt heiklen Bedingungen weitergeht, wie das Menschheitsglück durchs »grundlose Bedingungseinkommen« (Dietmar Dath) die horrenden Sozial- und Ökokosten berücksichtigen müsste, die freies Wirtschaften zumal an der Peripherie hinterlässt. Und wenn der Film mit dem »Alaska Permanent Fund« eröffnet, in den seit 1976 die staatlichen Öleinnahmen fließen und dessen Gewinne hälftig an die Bevölkerung gehen, will Tod wiederum nicht wissen, wodurch – durch wen – sich der Fonds so schön verzinst, wie das Ölgeschäft sowieso privat geblieben ist und die Ressourcen keineswegs »allen« gehören. Es geht nicht um den Kuchen, sondern um die Größe der Krümel, denn den Kuchen zu haben, das wäre Sozialismus.

Wiewohl der Verleihtext Kontroversen verspricht, ist »Free Lunch Society« eine freundlich bunte, naturgemäß suggestive Reklame: Während Linksliberale und Libertäre gute Gründe für das BGE kennen, deren prominentester sein dürfte, dass immer mehr auch hochqualifizierte Arbeit in Zukunft von Robotik erledigt werden wird, kommt Kritik bloß als Talkshow-Zitat vor und stammt von rechts. Keine Silbe etwa über den »Kombilohn für alle« oder das »Traumziel marktradikaler Reformer, die Sozialversicherungen zu zerschlagen« (Christoph Butterwegge); dafür versichert ein Berliner Aktivist, kein Hamsterrad werde abgeschafft: »Wenn ich mir Kinder auf dem Spielplatz angucke, dann rennen alle Kinder bis zum Umkippen. Es gibt keine faulen Kinder. Faulheit wird erlernt«, und träumt der Initiator der gescheiterten Schweizer Volksabstimmung von 2016 von amerikanischer, durchs Grundeinkommen befeuerter »Selfmade«-Mentalität.

Das passt, denn fürs Grundeinkommen waren nicht nur der unverdächtige Martin Luther King, der zumal Schwarzen das stigmatisierende Antanzen bei der Wohlfahrt ersparen wollte, sondern auch August von Hayek und Milton Friedman, die jene Reagonomics erdachten, die die Mittelschicht fürs BGE so reif gemacht haben. Die Bewegten im Film, deren enthusiastische Kongresse wir zu sehen bekommen, sind denn auch urban-kreative Jungerwachsene, die ein neues sozialdemokratisches Zeitalter wünschen, allerdings als libertäres, nämlich unterm Selbstverwirklichungsaspekt und ohne den Gang aufs Amt, den sie nicht gewohnt sind. Weshalb sie sich an Götz Werners Aussicht klammern, im Fall des Falles »bescheiden, aber menschenwürdig leben« zu dürfen, ohne dass dafür auch nur ein einziger Drogeriekettenbesitzer seinen Schreibtisch räumen müsste.

Denn derlei wird halt gar nicht mehr erwogen.