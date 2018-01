Hausgemachtes Desaster

Folge der Personalnot: Der Unterricht findet oft nicht statt. Allein in Brandenburg wurden laut RBB vom Dienstag im vergangenen Jahr mehr als 255.000 Stunden ersatzlos gestrichen Foto: Caroline Seidel/dpa

Nicht erst seit dem verstärkten Zuzug von Flüchtlingen im Jahr 2015, sondern bereits lange vorher haben Fachleute vor Personalnot im Bildungswesen gewarnt. Die Gründe: wieder ansteigende Geburtenraten und zu geringe Ausbildungskapazitäten an den pädagogischen Hochschulen. Die Politik in Bund und Ländern hat das ignoriert, das Ergebnis ist ein bereits jetzt akuter Fachkräftemangel. Der führt dazu, dass Pensionäre in den Schuldienst zurückgebeten und Tausende Quereinsteiger für den Beruf fit gemacht werden.

Einer am Mittwoch veröffentlichten Studie zufolge wird sich die Lage in den nächsten Jahren noch einmal zuspitzen, insbesondere in den Grundschulen, wo die Personalnot schon jetzt am größten ist. Nach Angaben der Bertelsmann-Stiftung, die Ergebnisse der Untersuchung am Mittwoch in Gütersloh präsentierte, werden bis zum Jahr 2025 in der Primarstufe rund 35.000 Lehrer fehlen. In den nächsten sieben Jahren müssten nach Rechnung der Autoren Klaus Klemm und Dirk Zorn 105.000 Pädagogen neu eingestellt werden. In diesem Zeitraum werden alle Hochschulen zusammen aber nur 70.000 Nachwuchslehrer ausgebildet haben. Allein 60.000 werden gebraucht, um die in den Ruhestand wechselnden Kollegen zu ersetzen. Nach Schätzung der Bildungsforscher werden aufgrund der steigenden Schülerzahlen 26.000 zusätzliche Kräfte benötigt und weitere 19.000 für den Ausbau der Ganztagsschulen.

Zorn und Klemm empfehlen letztlich das oben erwähnte Notprogramm. Außerdem schlagen sie vor, vermehrt Teilzeitkräfte zum Umstieg auf Vollzeit zu animieren. Gerade das hält die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) für eine hanebüchene Idee. Die 40 Prozent der Grundschullehrerinnen, die in Teilzeit arbeiten, hätten in der Regel gute Gründe dafür. An den Grundschulen sind mehr als 90 Prozent der Lehrkräfte Frauen, viele von ihnen haben eigene Kinder oder zu pflegende Angehörige.

Erst am Montag hatte die Gewerkschaft zudem eine Untersuchung der Uni Göttingen vorgestellt, derzufolge Lehrer bereits ein überdurchschnittliches Pensum gegenüber »vergleichbaren Beschäftigten« im öffentlichen Dienst haben. Pädagogen an Grund- und Gesamtschulen sowie im Gymnasien 2016 arbeiten demnach mehr als 48 Stunden pro Woche. Die geringere Belastung während der Ferien ist dabei berücksichtigt. Einer der Autoren, Frank Mußmann, führte am Montag in Hannover aus: »Die Sieben-Tage-Woche ist in der Schulzeit quasi obligatorisch und die Entgrenzung der Arbeitszeit fast die Regel.« GEW-Chefin Marlis Tepe ergänzte, die Zahl der Pflichtunterrichtsstunden sei in allen Bundesländern erhöht worden. Seit rund 20 Jahren würden darüber hinaus »ständig weitere Aufgaben draufgesattelt«.

Zur Bertelsmann-Studie erklärte Tepe am Mittwoch, eine aktuellen Abfrage der GEW-Landesverbände habe ergeben, dass im laufenden Schuljahr fast 2.000 Lehrer- und rund 1.000 Direktorenstellen an deutschen Grundschulen nicht besetzt seien. Außerdem seien mittlerweile tausend Seiteneinsteiger im Dienst. Es müssten akut viele weitere angeworben werden, verlangte die GEW-Vorsitzende. Um sie zu qualifizieren, seien bundesweit einheitliche Standards erforderlich. Zeitgleich müssten die Ausbildungskapazitäten an den Universitäten erhöht werden. Zudem seien die Arbeitsbedingungen zu verbessern, wozu auch bessere Entgelte gehörten. Grundschullehrer werden deutlich schlechter bezahlt als ihre Kollegen an weiterführenden Einrichtungen – »trotz gleichlanger Ausbildung und gleichwertiger Arbeit«, wie Tepe betonte.

Unterdessen unterstrich Jörg Ramseger, Professor für Grundschul­pädagogik an der Freien Universität (FU) Berlin, im am Dienstag abend ausgestrahlten ZDF-Magazin »Frontal 21«, angesichts des Lehrermangels sei der im Sondierungspapier von Union und SPD versprochene Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz nicht einzulösen. »Das ist bestenfalls ein Selbstbetrug, allemal ein Wählerbetrug.« Dem Dokument zufolge plant die vermutlich nächste »Groko«, in dieser Legislaturperiode 3,5 Milliarden für »bessere Bildung« auszugeben. Angesichts von Personalnot und Sanierungsstau sehe die GEW einen Bedarf von rund 40 Milliarden, so Tepe im ZDF.