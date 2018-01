Wien will mitregieren

Ein Protestierender mit Maske des österreichischen Bundespräsidenten zeigt am 26. Januar 2018 während des ­Akademikerballs in Wien, wohin das Hakenkreuz gehört: In den Müll! Foto: Heinz-Peter Bader/Reuters

Hat er wirklich »Schnapsidee« gesagt? Florian Kronbichler, Abgeordneter der Südtiroler Grünen im italienischen Parlament, will das Wort ganz unzweifelhaft gehört haben. Der österreichische Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen soll es in der vergangenen Woche am Rande einer Sitzung der Parlamentarischen Versammlung des Europarats gesagt haben, als Kronbichler ihn auf den Doppelpass ansprach. Es geht um den Plan der neuen österreichischen Regierung, allen Einwohnern der norditalienischen Provinz Bolzano-Alto Adige auf Antrag die österreichische Staatsbürgerschaft zu verleihen – wenn sie nicht italienisch, sondern deutsch oder ladinisch zur Muttersprache haben. Bolzano-Alto Adige, zu deutsch Südtirol, zählt rund 520.000 Einwohner, von denen 69,4 Prozent der deutschen, 4,5 Prozent der ladinischen Sprachgruppe zugerechnet werden. Das im Dezember verabschiedete Regierungsprogramm von ÖVP und FPÖ sieht vor, »den Angehörigen der Volksgruppen deutscher und ladinischer Muttersprache die Möglichkeit einzuräumen, zusätzlich zur italienischen Staatsbürgerschaft die österreichische Staatsbürgerschaft zu erwerben«. Der Vorstoß sorgt seither für Diskussionen nicht nur in Österreich, sondern auch in Italien, und zwar keineswegs nur in Südtirol.

Italienische Politiker haben das von der FPÖ schon seit Jahren befürwortete Vorhaben unmittelbar nach Bekanntwerden kritisiert – schließlich beansprucht Wien damit weit über 300.000 italienische Bürger für sich, noch dazu die klare Mehrheit in Südtirol. Die Spaltungen, die eine Umsetzung des Plans in der Bevölkerung Bolzano-Alto Adiges hervorrufen würde, kann man sich leicht vorstellen. »Europa« habe zwar »viele Mängel, aber es hat die Ära der Nationalismen hinter sich gelassen«, erklärte zum Beispiel Europaparlamentspräsident Antonio Tajani. Auch wenn das nicht stimmt: Seine Warnung vor einem erneuten Aufflammen des Nationalismus, diesmal in Südtirol, saß. Noch deutlicher wurde kurz darauf Benedetto Della Vedova, Staatssekretär im italienischen Außenministerium, der von einer »eisernen ethnonationalistischen Faust« sprach. Südtirols deutschsprachige Bevölkerung verfügt längst über weit reichende Minderheitenrechte. Seit Kriegsende stellt sie die Regierung in der Provinz. Wozu sollten sie nun noch österreichische Pässe bekommen? Wien werde im nächsten Schritt wohl mit Territorialforderungen kommen, mutmaßte Della Vedova.

In Südtirol sind die Reaktionen gespalten. Manche, darunter Prominenz wie Reinhold Messner, weisen den Vorstoß von ÖVP und FPÖ entrüstet zurück. Er entspringe dem »völkisch-nationalen Wunschdenken einiger österreichischer Rechtspolitiker«, wetterte der Bergsteiger. Die Südtiroler Volkspartei (SVP), seit Kriegsende die dominierende politische Kraft in der Provinz, lobt den Vorstoß. Landeshauptmann Arno Kompatscher von der SVP hatte ihn zunächst begrüßt, schwankte dann aber und äußerte vor kurzem den merkwürdigen Kompromissvorschlag, der Doppelpass solle einfach allen Einwohnern Südtirols angeboten werden – auch den italienischsprachigen. Begeistert sind nach wie vor »Die Freiheitlichen«, Südtirols FPÖ-Ableger, die bei den letzten Landtagswahlen immerhin auf 17,9 Prozent der Stimmen kamen, und vor allem die »Süd-Tiroler Freiheit« (7,2 Prozent), die in der Tradition der sogenannten Südtiroler Freiheitskämpfer steht – deutschsprachige, völkische Nationalisten, die in den 1950er und 60er Jahren mit Bombenanschlägen den Anschluss Bolzano-Alto Adiges an Österreich erreichen wollten.

Und in Österreich? Das Ganze sei eine »kontraproduktive Retro-Idee«, urteilte der Südtirolsprecher der SPÖ, Hermann Krist. Der Autor Gerhard Ruiss, Geschäftsführer der IG Autorinnen Autoren, warnte, Südtirol habe »nicht seine Autonomie erhalten, um von der Republik Österreich mitregiert zu werden«. Die Regierungsparteien aber bleiben dabei. Mitte Januar haben die Landeshauptmänner von Tirol und Vorarlberg sowie Salzburgs Landtagspräsidentin – alle drei von der ÖVP – ein Treffen mit Südtirols Landeshauptmann Kompatscher abgehalten, bei dem über die Zukunft der Region gesprochen wurde. Bolzano-Alto Adige wurde sozusagen symbolisch nach Österreich eingemeindet. Zur selben Zeit hat Infrastrukturminister Norbert Hofer eine Delegation der Süd-Tiroler Freiheit empfangen und mit ihr den Doppelpass diskutiert. Er ließ die Möglichkeit offen, dass Bürger Norditaliens, die einen österreichischen Pass erhielten, ihren Wehrdienst in den österreichischen Streitkräften machen könnten.

Bereits am 16. Januar war die schwarzblaue Regierung gegenüber Italien in die Offensive gegangen. Außenministerin Karin Kneissl, die ihren Posten auf FPÖ-Ticket erhalten hat, sprach den Doppelpass während ihres Antrittsbesuchs bei ihrem Amtskollegen Angelino Alfano an. Der reagierte kühl, Rom vertrete »die historische Position, wie sie immer war«. Er gehe davon aus, dass »es keine unilateralen Schritte gibt«, Österreich werde den Plan nur in Abstimmung mit Italien vorantreiben – also gar nicht, denn die italienische Regierung wird der Sache kaum etwas abgewinnen können. Kneissl ignorierte das. Sie teilte nach dem Gespräch mit Alfano mit, sie werde demnächst eine interministerielle Arbeitsgruppe gründen, der neben Beamten der Ministerien für Äußeres und für Inneres auch »Experten« angehören sollten, um die Vorbereitungen für die doppelte Staatsbürgerschaft voranzutreiben – natürlich im »europäischen Geist«.