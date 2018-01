Rechter Terror vor Gericht

Eingang der Fatih Camii (Fatih-Moschee) am 27. September 2016 Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Fast anderthalb Jahre nach den Sprengstoffanschlägen auf eine Moschee und ein Kongresszentrum in Dresden hat am Mittwoch nachmittag vor dem dortigen Landgericht der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Dem 31jährigen Nino K. werden versuchter Mord, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und versuchte schwere Brandstiftung vorgeworfen. Am ersten Verhandlungstag wurde lediglich die Anklage verlesen. Nino K. soll am 26. September 2016 kurz vor der Feier zum »Tag der Deutschen Einheit« in der sächsischen Landeshauptstadt drei Rohrbomben vor der Fatih-Moschee per Zeitschaltuhr gezündet und Behälter mit brennbarer Flüssigkeit dort abgelegt haben. Durch die Explosion wurde die Eingangstür nach innen gedrückt und die Fassade beschädigt. Der Imam, seine Frau sowie die damals sechs und zehn Jahre alten Söhne blieben unverletzt. Laut Staatsanwaltschaft nur, weil ein Sprengsatz nicht vollständig zündete. Kurz darauf explodierte auf der Terrasse des Internationalen Congress Centers eine weitere Bombe, die der Angeklagte gebaut haben soll. Auch hier blieb es bei Sachschäden. Nino K. war bereits als Redner des Pegida-Bündnisses aufgefallen.

Beispiele für teils ideologische Verteidigungsstrategien gab es am Dienstag im Prozess gegen die »Gruppe Freital«, der Anschläge auf zwei Flüchtlingsunterkünfte, ein Büro der Partei Die Linke sowie das Auto eines Linken-Stadtrats und ein alternatives Wohnprojekt vorgeworfen werden. Rechtsanwalt Rolf Franek argumentierte dort, eine terroristische Vereinigung liege nicht vor, weil die Gruppe nicht direkt die Tötung von Menschen angestrebt habe und die Taten nicht geeignet gewesen seien, die Bevölkerung erheblich einzuschüchtern, da Geflüchtete und deren Helfer keinen ausreichenden Bevölkerungsanteil stellten. Rechtsanwalt Martin Kohlmann, bekannt als Lokalpolitiker der rechten Wählervereinigung »Pro Chemnitz«, wünschte sich in seinem Plädoyer, dass gegen die Richter des Senats dereinst ein Verfahren wegen Rechtsbeugung und Freiheitsberaubung geführt werde – dies berichteten Nebenklagevertreter im Anschluss. Mit Blick auf die Angeklagten brachte Kohlmann das grundgesetzliche Widerstandsrecht ins Spiel: Zur Tatzeit sei die rechtsstaatliche Ordnung gewissermaßen außer Kraft gesetzt gewesen – gemeint war die sogenannte Flüchtlingskrise 2015. (AFP/jW)