Teilnehmer der Gedenkveranstaltung trugen am Mittwoch ihre weißen Rosen durch den Regen an den Gedenkort in der Berliner Tiergartenstraße. Bild: Florian Boillot

Der Opfer der »Euthanasie«-Verbrechen während der Nazizeit in Deutschland wurde am Mittwoch in Berlin an der »Blauen Wand« des »T4-Denkmals« gedacht. Weiße Rosen und ein Kranz wurden am Gedenkort niedergelegt. Veranstalterin war die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Verena Bentele. Auch der Deutsche Bundestag gedachte am Mittwoch der Opfer der faschistischen Diktatur. Ehrengäste waren die Holocaustüberlebenden Anita Lasker-Wallfisch, die »Cellistin von Auschwitz«, und Renate Lasker-Harpprecht. (jW)