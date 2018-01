Drei Ausschüsse unter AfD-Vorsitz

Bleibt es bei einer »schwarz-roten« Bundesregierung, dürfen Stephan Brandner (M.), Peter Boehringer und Sebastian Münzenmaier von der AfD ihre Leitungsposten behalten. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Im Bundestag werden insgesamt drei Ausschüsse von Abgeordneten der AfD geleitet. Am Dienstag wurden entgegen dem Ablauf der vergangenen Jahre die Vorsitzenden von den Mitgliedern der Gremien gewählt. Üblicherweise einigen sich die parlamentarischen Geschäftsführer aller Fraktionen gemeinsam auf die Vorsitzenden. Zuvor hatte die Linksfraktion Widerspruch gegen die AfD-Kandidaten angekündigt. Wie die Bundestagsverwaltung gegenüber Spiegel am Dienstag erklärte, müsse bei Widerspruch aus einer der Fraktionen im Ausschuss über den Vorsitz abgestimmt werden. Dies könne in offener oder in geheimer Wahl erfolgen.

Zum Vorsitzenden des Haushaltsausschusses wurde Peter Boehringer (AfD) mit den Stimmen seiner Partei und der FDP gewählt. Die vier Ausschussmitglieder der Linkspartei stimmten dagegen, während sich Union, SPD und Grüne enthalten haben sollen. Stephan Brandner (AfD) wurde zum Vorsitzenden des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz nach Angaben von Sitzungsteilnehmern mit 19 Ja-Stimmen und zwölf Gegenstimmen sowie zwölf Enthaltungen gewählt. Den Ausschuss für Tourismus leitet künftig der AfD-Abgeordnete Sebastian Münzenmaier. Union und FDP stimmten bei seiner Wahl mit Ja, die Linke mit Nein. SPD und Grüne enthielten sich.

Gegenüber der Deutschen Presseagentur betonte die FDP-Fraktion, dass man lediglich »aus formalen Gründen« zugestimmt habe. Die Grünen erklärten, für »Hass, Hetze und Diskriminierung« sei im Haushaltsausschuss kein Raum. Der Linken-Abgeordnete Niema Movassat sagte der dpa am Mittwoch: «Wir haben als Linke Widerspruch eingelegt gegen Herrn Brandner, weil wir ihn für charakterlich ungeeignet halten, dieses wichtige Amt auszuüben.« Brandner sei im Thüringer Landtag mit sexistischen und rassistischen Aussagen aufgefallen.

Für die Mehrheit der Abgeordneten stand die Bewahrung geübter parlamentarischer Praxis im Vordergrund. Der AfD wolle man keine besondere Opferrolle zukommen lassen. »Die AfD zum Märtyrer zu machen ist nicht unser Ansatz«, wie sich der CSU-Abgeordnete Paul Lehrieder, der im Tourismusausschuss sitzt, am Mittwoch gegenüber dpa ausdrückte. (dpa/jW)