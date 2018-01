Bernhard Tschannen, Manager des Skigebiets Glacier 3000: »Re: Alpen in Gefahr« Foto: Eco Media/Bettina Pohlmann/ZDF/ARTE

Re: Alpen in Gefahr

Der Klimawandel in den Schweizer Bergen

Den Alpen dürfte es recht egal sein, ob sie in Gefahr sind. Und der Mensch in seinem dunklen Drange? Steigt einfach weiter hinauf. Bernhard Tschannen, Chef des Erlebnisskigebietes Glacier 3.000 am Nobelort Gstaad, will mit neuen Skipisten immer höher hinaus. Die neueste, der sogenannte Red Run, beginnt auf 3.000 Metern und wurde erst kürzlich aus dem Berg herausgebombt. Holladrijöö! Bis zum Absturz.

Unter dem Hammer der Nazis

Die geheimen Akten des Adolf W.

März 2013: Im Keller des Münchner Auktionshauses Neumeister wird ein Fund gemacht. 44 Versteigerungskataloge von 1936 bis 1944. Es sind die persönlichen Exemplare des Auktionators Adolf Weinmüller. Darin enthalten: seine handschriftlichen Anmerkungen zu über 33.000 versteigerten Objekten. Niemals zuvor wurden solche Informationen entdeckt. Katrin Stoll, die Inhaberin des Auktionshauses Neumeister trifft eine mutige Entscheidung und lässt die Geschichte des eigenen Unternehmens aufarbeiten. Wie tief war Adolf Weinmüller in den Kunstraub der Nazis verstrickt? Knietief.

Dokthema

China kauft den Mittelstand – Schluss mit »Made in Germany«?

Das will man doch fast gar nicht mehr wissen.

Bolshoi Babylon

Am legendären Moskauer Bolschoi-Theater kommt es 2013 zu einem Anschlag: Sergej Filin, der künstlerische Leiter des Balletts, wird mit schweren Verätzungen im Gesicht ins Krankenhaus gebracht. Jemand hat ihm Säure ins Gesicht geschüttet. Die Suche nach dem Täter führt ins eigene Ensemble. Die Dokumentarfilmer begeben sich auf Spurensuche und tauchen recht tief ein in die Welt des Profiballetts. GB 2015.

Akte D – Die Rentenlüge

Uwe Steinbach aus Hamburg will nicht mit ansehen, wie Menschen in einer der reichsten Städte Europas Not leiden müssen. Deshalb engagiert sich der 70jährige bei der Kleiderkammer der Caritas. Hier können notleidende Menschen Jacken, Mützen und Schuhe fast umsonst bekommen. Uwe Steinbach hilft bei der Ausgabe und fährt die Spenden durch die Stadt. Er selbst bekommt um die 600 Euro Rente. Der Staat stockt seine geringen Bezüge auf, damit er wenigstens nicht unter die Armutsgrenze rutscht. Ein Fall von Tausenden.

