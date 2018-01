Autoritäre Charaktere

Jugendbewegung gleich Jugendbewegung? Die subversive Anmutung der Identitären (hier bei einer Demonstration am 17. Juni 2017 in Berlin) erweist sich als ­konformistische Rebellion, als großes ­Einverständnis mit den ehernen Prinzipien von Nation und Staat … Foto: Florian Boillot

Auf dem Höhepunkt der vor allem studentischen Rebellion gegen die triste Realität der postfaschistischen BRD bemühten sich eher konservative Sozialwissenschaftler, den Theorien und Vorstellungen der 68er auf die Spur zu kommen. Der Herausgeber des 1968 erschienenen Sammelbandes »Die Wiedertäufer der Wohlstandsgesellschaft. Eine kritische Untersuchung der ›Neuen Linken‹ und ihrer Dogmen«, Erwin K. Scheuch, formulierte den Anspruch, die aufklärerische Funktion der Sozialwissenschaften müsse sich auch gegenüber einer Bewegung durchsetzen, die sich selbst als Aufklärungsbewegung mit endzeitlichen Ambitionen verstehe. Der liberal-konservative Soziologe wollte einen »totalitären Charakter« dieser »Ersatzrebellion« erkannt haben und artikulierte die Hoffnung, »vielleicht doch wieder zur Sache zur kommen: zur Prüfung unserer Wirklichkeit und zur Reform«. Dies war geschrieben in einer Situation, in der eine kleine, aber beachtliche radikale Minderheit die antagonistisch verfasste gesellschaftliche Wirklichkeit als grundsätzlich veränderungsbedürftig ansah – mithin nicht auf Reform, sondern zur Revolution drängte.

Lesarten

Der an Martin Heidegger geschulte Historiker Ernst Nolte beschrieb im Jahr 1970 den Lesekanon der 68er korrekt, in dessen Zentrum revolutionärer Klassenkampf, Antistalinismus und der Antikolonialismus standen. Nolte allerdings sah in Denken und Praxis der neuen Linken einen radikalen Utopismus walten, der bereits bei Marx und Engels im Sinne der proklamierten Wissenschaftlichkeit auf wenig Gegenliebe gestoßen sei: »Es ist der Mythos vom Paradies, von der einen, vollkommenen, schuldlosen, die Zeit überwindenden Menschheit, der im Denken der Neuen Linken fortlebt. Wie könnte man leugnen, dass er einen rationalen Kern hat? Und wie sollte er nicht immer wieder eine Faszination ausüben, solange jedem Fortschritt die Enttäuschung auf dem Fuße folgt?«

Die Konservativen attestierten den jungen Revolutionären also Utopismus und Revolutionssehnsucht. Oberflächlich entsprach das der Kritik aus dem Lager der orthodoxen Kommunisten. Im Akademie-Verlag der DDR und im Verlag Marxistische Blätter erschien eine ganze Schriftenreihe »Zur Kritik der bürgerlichen Ideologie«, womit nicht zuletzt auch die Positionen des »undogmatischen« linken Milieus der 60er als Teil der »verschiedenen Erscheinungsformen der bürgerlichen und revisionistischen Ideologie« gemeint waren. Diese Vorstellungen, von denen die Studentinnen und Studenten affiziert waren, seien kleinbürgerlich und kaum tauglich, die Wirklichkeit angemessen wiederzugeben.

Erschien die Utopie der 68er so manchem zeitgenössischen Konservativen als Wiederkehr der Täuferkommune und den orthodoxen Marxisten lediglich als Neoanarchismus, so wurde die Revolte im Abstand von 20 Jahren als gradualistisches Emanzipationsprojekt bar jeglicher Radikalität und überschießenden Utopismus besungen oder aber abgeklärt aufs Kulturell-Spielerische reduziert, wie von Willi Winkler 1988 in der Zeit: »Wenn allerdings der Weltgeschichtsschreiber einmal das ausgehende 20. Jahrhundert kartiert und sortiert, wird er festhalten müssen, dass die allgemeine Verjugendlichung nicht an den Barrikaden erkämpft worden ist, sondern über die Musik der Beatles; dass die Popkultur letztlich doch wichtiger war als Mao und Nixon und die RAF; und dass nicht etwa Otto Schily und seine Grünen die legitimen Erben von 1968 sind, sondern – quelle surprise! – unser guter Thomas Gottschalk. Das war’s dann gewesen.«

War es nicht. Denn zum 40jährigen Jubiläum von »1968« präsentierte Götz Aly einer staunenden Öffentlichkeit eine ebenso steile wie simple These. Der Faschismusforscher, der einstmals Mitglied der »Proletarischen Linken/Parteiinitiative« und der »Roten Hilfe Westberlin« war, hatte entdeckt, denn Jugendbewegung bleibt schließlich Jugendbewegung, dass die 68er »an den Aktionismus ihrer Dreiundreißiger-Väter« angeknüpft hätten. Die Redaktionen vom Börsenblatt des deutschen Buchhandels, von Taz und Frankfurter Rundschau überzeugte Alys Buch mit dem provozierenden Titel »Unser Kampf« so sehr, dass sie dem gewendeten und zur Vernunft gekommenen ehemaligen Linksradikalen freimütig etliche Zeilen zur Verfügung stellten. Goebbels und Dutschke, Revolte und Faschismus, in der Nacht sind alle Katzen braun. Der Berliner Historiker durfte frei assoziieren und brachte so die antiautoritäre und die faschistische Bewegung auf den gemeinsamen Nenner »antibürgerlich«.

Rechter Aufbruch

Eine Geschichtsschreibung, die in der Revolte von 1968 vorrangig sehr deutsche, reaktionäre, am Ende gar faschistische Motive erblickt, erstaunt, angesichts der neuerdings von der neuen wie der alten Rechten lautstark vorgetragenen Behauptung »1968« habe schnurstracks zur »links-rot-grün-versifften« Republik geführt. Einer von ’68 geprägten bundesrepublikanischen Kultur müsse, so forderte jüngst der CSU-Politiker Alexander Dobrindt, eine »konservative Revolution« entgegengesetzt werden, womit er sich, wissentlich oder nicht, auf unbestrittene Vorläuferbewegungen des deutschen Faschismus berief. Der Block des neuen Rechtskonservativismus und Rechtsradikalismus, der von der CSU über die AfD bis zum Milieu um die Zeitschrift Compact oder den Antaios-Verlag reicht, macht gegen jene mobil, die in solcher Wahrnehmung verantwortlich seien für die Auflösung der Kleinfamilie, die Frühsexualisierung und eine angeblich verbreitete Pädophilie.

Dieser rechte Aufbruch mit seinen Diskurspraktiken könnte mit einigem Recht als Konterrevolution gegen die ursprüngliche Ideenwelt der 68er bezeichnet werden. Strebte der Antiimperialismus der 68er mit deren Unterstützung nationaler Befreiungsbewegungen ursprünglich und großenteils eine weltweite Gleichheit an, so will die Rechte »souveränistisch« Grenzen und Mauern gegen die migrierenden Armen der Welt ziehen und errichten. Richtete die linke Fundamentalopposition ihre Kritik gegen die Bewusstseinsindustrie und die entpolitisierende und verdummende Wirkung der großen Medienkonzerne, so hetzt die Rechte in eigenen Publikationen, befeuert von den aufklärungsresistenten Akteuren in der Paral­lelwelt der »Social media«, und vermag dabei nicht einmal ansatzweise die Medienkonsensmaschine materiell oder ideologiekritisch zu begreifen. Ging es den neuen Marxistinnen und Marxisten, den Anarchistinnen und Anarchisten der 60er um eine Rückkehr zum Klassenkampf als dem wichtigsten Feld zur Erringung von Freiheit und Egalität, so ergeht sich die Rechte in Kulturkämpfen und Scheinantagonismen und propagiert dabei bloß die reaktionärsten Freund-Feind-Bestimmungen wie etwa die vom »Abendland gegen den Islam«. Freie Liebe und Frauenemanzipation wurde um 1968 erstrebt, während die Repräsentanten von rechts heute gegen alle gesellschaftlichen Tendenzen der Individualisierung das so heile wie verlogene Bild der Familie hochhalten und einem aggressiven Antifeminismus das Wort reden, bzw. »Feminismus« lediglich als kulturalistisch beschränkte Kritik patriarchaler Strukturen des Islam gelten lassen. Besondere Verachtung trifft den Antifaschismus, der ein bloßer »Antigermanismus« sei, wie der im September 2016 verstorbene Historiker Rolf Peter Sieferle, auch er ein gewendeter Linker, in dem Essay »Finis Germania« behauptete.

Die angeblich auf Schuldkult setzende und Umerziehungspraktiken empfehlende Frankfurter Schule um Theodor W. Adorno, der sich Gedanken über Erziehung nach Auschwitz machte, ist das besondere Hassobjekt der neuen rechten Intellektuellen. Sie soll zur Strecke gebracht werden, schon aus Selbstschutz. Denn mit deren theoretischem Fundus lässt sich die aktuelle autoritäre Rebellion bis hin zu ihren psychischen Triebkräften erklären. Im Cicero vom Januar 2018 spricht ein Autor von einer Revolte »enthemmter und selbstverliebter Konsumkinder«, ausgestattet mit einem »Freibrief zur schrankenlosen Selbstfindung«. Und er kolportiert das ewige Gerücht der Halbgebildeten über den sogenannten Freudo-Marxismus: »Sie lasen Herbert Marcuse und Erich Fromm. Und dort fanden sie alles, was man als Sprössling einer prosperierenden Wohlstandgesellschaft braucht, um den eigenen Narzissmus und Hedonismus intellektuell zu rechtfertigen: die Idee, sexuelle Libertinage würde zu einer besseren Gesellschaft führen. Die Vorstellung, dass die Familie so etwas wie die Keimzelle faschistischer Gesellschaftsstrukturen ist. Und die Emanzipation von allen Bindungen eine Voraussetzung seelischer Gesundheit.«

Das kulturpessimistische Gejammer über 1968, Sexualisierung und Sexismus ist ermüdend und wenig stichhaltig, auch wenn der ein oder andere Vorzeigerevoluzzer von ’68, wie etwa Rainer Langhans, sich zum medialen Sexstar des Big-Brother-Kapitalismus stilisierte. Eine verallgemeinerte Sexualisierung ohne Bruch mit den kapitalistischen Formbestimmungen konnte mit den Klassikern des Freudo-Marxismus nicht begründet werden. Die Sexualitätsforscherin Ulrike Heider bringt dies auf den Punkt: »Die sexuelle Revolution, die als Teil einer sozialen Revolution gedacht war, hat ebensowenig stattgefunden wie die Sozialrevolution. Aber die, die vor allem ökonomische Interessen an der sexuellen Befreiung im Sinne von Marktfreiheit hatten, haben am meisten davon profitiert. Werber, Zeitschriftenmacher, Pornographen. Die Vermarktung von Sexualität ist in einem Maße fortgeschritten, wie man sich das damals (rund um 1968) nie hätte vorstellen können.«

Kritische Theorie

Tatsächlich hatte die damals von den jungen Antiautoritären rezipierte kritische Theorie von Adorno, Max Horkheimer und Erich Fromm die sozialpsychologische Figur des konformistischen und autoritären Rebellen untersucht, der nun in Gestalt des nationalistischen und fremdenfeindlichen Autoritären wieder verstärkt auftritt. Bei einer stark autoritär geprägten Person sind narzisstische Kränkung und Aufwertung, pathische Projektion und konformistische Rebellion miteinander verbunden. Sie agiert innerhalb der kapitalistischen Konkurrenz mit spitzen Ellenbogen, buckelt oben und tritt nach unten. Die Aggression richtet sich gegen Fremdgruppen. Die konformistische Rebellion bewegt sich stets in einem sanktionierten Rahmen. Selbst wenn der autoritäre Charakter scheinbar subversiv von der »großen Umvolkung« spricht, beruft er sich noch stets auf die ehernen Prinzipien von Staatlichkeit und Nation. Die Summe seiner Forderungen kulminieren in der Vorstellung vom starken Staat.

… die 68er strebten dagegen weltweite Gleichheit, Frauenemanzipation, freie Liebe und die Abschaffung des Kapitalismus an (Demonstration gegen die Notstandsgesetze, Bonn im Mai 1968) Foto: picture alliance/akg-images

Das in den 60er Jahren erwachte Interesse an den älteren antiautoritären Schriften führte schließlich dazu, dass die unter Leitung von Erich Fromm erarbeitete »Berliner Arbeiter- und Angestelltenerhebung«, in der revolutionär-progressive Haltungen von autoritär-faschistischen unterschieden wurden, 1979 unter dem Titel »Arbeiter und Angestellte am Vorabend des Dritten Reiches« endlich veröffentlicht wurde. Eine wichtige Erkenntnis dieser Studie ist, dass die große Zahl von Mitgliedern in sozialistischen Parteien darüber hinwegtäuscht, dass lediglich ein kleiner Kern eine im engeren Sinne revolutionär-progressive Haltung eingenommen hatte. Bei nicht wenigen Mitgliedern der Kommunistischen Partei bemerkte Fromm den Wunsch nach einer starken Autorität im öffentlichen wie privaten Leben.

Der Psychoanalytiker Wilhelm Reich, der kurzzeitig KPD-Mitglied war, erwies sich in seiner Schrift »Was ist Klassenbewusstsein?« von 1932, die in den späten 60er Jahren als Raubdruck zirkulierte, als früher und einsamer Warner. Der internationale Sozialismus muss, wenn die Arbeiter nicht den Versprechungen des »nationalen« Sozialismus auf den Leim gehen sollen, »den Anschluss an das kleine, banale, primitive, einfache Alltagsleben und an die Wünsche der breitesten Massen in allen ihren Verschiedenheiten nach Land und Schicht finden«. Besonders auf der Ebene der Triebe.

Die Nazibewegung zeige sich keinesfalls als durchgehend sexualfeindlich, so Reich. Die Mehrzahl der Deutschen sei ermuntert worden, sexuelles Vergnügen zu suchen. So macht Reich auf Reden von Goebbels aufmerksam, in denen dieser gegen die »unbefugten Sittenrichter und die verlogenen Keuschheitsapostel« loszog und erklärte, der Nationalsozialismus sei keine Pietistenbewegung.

Reich erblickt darin Beispiele für die massenpsychologische Klugheit der Naziführer, die auf den Unmut des von ihnen umworbenen Stands stets zu reagieren wussten. Die faschistischen Jugendorganisationen wie der Bund Deutscher Mädel oder die Hitlerjugend böten den Heranwachsenden einen Ort, an dem sie ihre Rebellion und ihre Sexualität außerhalb der Elternhäuser ausleben könnten. Das mache die Nazis für die Jugend attraktiv.

An die kommunistische Bewegung appellierte er, sie solle die autoritären Momente innerhalb ihrer Strukturen bekämpfen. Die Kommunistische Partei, so Reichs Vorwurf, habe nicht gewusst, was zu fördern und was zu zerstören sei. Er schreibt: »›Disziplin‹, ›Musik und Marschieren‹? Das konnten die anderen noch viel besser. Das politische Geschrei der anderen war besser, kräftiger.« Reichs Perspektive war orthodox-freudianisch: eine kommunistisch-psychoanalytisch geschulte Organisation hätte die Wünsche und das Begehren ins Bewusstsein rufen, den Wunsch nach autoritärem Schutz in Worte fassen müssen, um ihn zu überwinden. »Doch derartigen Aufgaben war eine Organisation, die jede Psychologie als konterrevolutionär ablehnt, nicht gewachsen«.

»Repressive Entsublimierung«

Die sexualpolitischen Strategien der antiautoritären Bewegung wurden mit großem Ernst diskutiert und kritisiert. Reimut Reiche vom Frankfurter SDS lieferte 1968 mit »Sexualität und Klassenkampf« die interessanteste Schrift und gab darin weit vorgreifend Antworten auf Fragen der Revolutionierung des Persönlichen und Sexuellen. Er kritisierte die Kommune als »Proudhonismus« und »Stalinismus« zugleich, als Ideologie eines »Sozialismus in einem Haus«. Das »scheingenitale Protzen« der Kommunarden erinnere ihn an das exhibitionistische Verhalten der zwanghaft-promiskuitiven amerikanischen Ehepaare. Er sprach von den Gefahren der sexuellen wie emotionalen Abstumpfung als Gegenstück zu neurotischer Eifersucht und kritisierte im Rückgriff auf Adorno die blinden Attacken der Kommune auf Treue und Ehe in einer Zeit, in der diese Institutionen vom Kapitalismus selbst unterhöhlt würden.

Der Situationist Frank Böckelmann, wieder einer, der seinen Weg nach rechts eingeschlagen hat, hatte bereits 1966 in kritischer Fortführung von Herbert Marcuses Thesen eine »schlechte Aufhebung der autoritären Persönlichkeit« diagnostiziert. Eine Lockerung der Arbeitsmoral würde auch eine tendenzielle Triebbefreiung ermöglichen. Der autoritäre Vater verschwinde zusehends. Trotzdem greife absolute Hörigkeit um sich, auch wenn Sexualität »freigegeben« und Arbeit »entwertet« worden sei. Die Psyche des Autoritären hätte sich noch an vorgegebenen Strukturen gerieben, »war in einem bestimmten Sinne noch potentiell revolutionär. Im modernen Narziss, der weder von Schuldangst noch von heftiger Wunschvereitelung gequält wird, lehnt sich nichts mehr auf.« Was Böckelmann vor mehr als 50 Jahren schrieb, eignet sich als treffende Charakterisierung einer weitgehend affirmativen Jugendgeneration der Gegenwart.

Herbert Marcuse hatte in der 1967 auf deutsch erschienenen Schrift »Der eindimensionale Mensch« die Integration des Sexuellen in die kapitalistische Warengesellschaft als »repressive Entsublimierung« kritisiert. Triebbefreiung und Akzeptanz kapitalistischer Leistungsprinzipien waren demgemäß kein notwendiger Widerspruch. Bereits in den 30er Jahren hatte Marcuse den »Hedonismus« kritisch beäugt. Im »Eindimensionalen Menschen« wies er darauf hin, dass den in sexuell repressiv verwalteten Zeiten in der Literatur oder der Malerei auftauchenden Figuren, etwa dem Künstler, der Prostituierten, Ehebrecherinnen, dem Schelm oder dem Narr, ein schwaches subversives Potential zugekommen sei, während heute der Vamp, »der Nationalheld, der Beatnik, die neurotische Hausfrau, der Gangster, der Star, der charismatische Industriekapitän«, man könnte ergänzen: der Hipster, eine Rolle einnähmen, »die von ihren kulturellen Vorläufern sehr verschieden ist, ja im Gegensatz zu ihnen steht. Sie sind keine Bilder einer anderen Lebensweise mehr, sondern eher Launen oder Typen desselben Lebens, die mehr als Affirmation denn als Negation der bestehenden Ordnung dienen.«

Demgegenüber müsste eine repressionslose Sublimierung, die für Marcuse völlig unvereinbar ist mit den Institutionen des Leistungsprinzips, die Überführung von Sexualität in Eros bewerkstelligen. Eros ist für Marcuse »Selbst-Sublimierung« in dauerhafte und erweiterte Beziehungen (einschließlich von Arbeitsbeziehungen), die dazu dienen, die Triebbefriedigung zu intensivieren und zu vergrößern.

Insofern sich der neoliberale Kapitalismus von dieser realen Möglichkeit immer weiter entfernt, nehmen autoritäre Verarbeitungsmuster zu. Wo das eigene Glück bereits im Arbeitseifer und der täglichen Unterwerfung zur Strecke gebracht wird, wird man infolge solcher generalisierter Menschenfeindlichkeit auch keine Empathie mit im Mittelmeer ertrinkenden Flüchtlingen mehr aufbringen können. Der charaktergepanzerte Bürger, der Dämme und Mauern gegen die Ärmsten errichten will, ist nicht nur bei Pegida, AfD und Identitären zu Hause. Daher ist die theoretische Hinterlassenschaft von »68« zur Erklärung solcher weitverbreiteten Haltungen und Ideologien mehr als brauchbar.