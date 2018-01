Wer die Hand aufhält

Wenn Gott will, kräht ein Axtstiel: Passant in der Stadt Zaria (dort gibt es eine staatliche Universität) Foto: Afolabi Sotunde/REUTERS

Im Debütroman des nigerianischen Schriftstellers, Anwalts und Satirikers Elnathan John deutet am Anfang nichts auf einen ungewöhnlichen Lebensweg des Titelhelden Dantala (»der an einem Dienstag Geborene«) hin. Der Junge wächst im Norden Nigerias heran. Sein Vater ist tot, die Mutter mit den Geschwistern weggezogen. Aus der Koranschule, auf die ihn der Vater geschickt hatte, ist er wegen der vielen Prügel abgehauen, treibt sich mit Gleichaltrigen herum, stiehlt, nimmt Rauschmittel.

Mit der großen Politik macht Dantala Bekanntschaft, als seine Straßengang für einen Wahlkampf von örtlichen Politikern unter Vertrag genommen wird. Wahlen sind in dem auch konfessionell gespaltenen Vielvölkerstaat in erster Linie ein Verteilungskampf zwischen den Oberschichten verschiedener Ethnien. Im Buch werden nach der Auszählung Anhänger der Sieger von Parteimilizen der Verlierer massakriert, Wahlkampfbüros abgefackelt. Polizeieinheiten schießen wahllos auf Demonstranten. Überhaupt kommen staatliche Institutionen in dem Buch nur in Gestalt korrupter und brutaler Polizisten sowie schießwütiger Militärs vor. Ein öffentliches Gesundheits- oder Rentensystem gibt es nicht, ein Bildungssystem nur in Gestalt spendenfinanzierter Koranschulen.

Auf der Flucht vor der Polizei gerät Dantala über Zwischenstationen an einen islamischen Prediger. Der erkennt die Intelligenz des Jungen, macht ihn zum Gehilfen und eröffnet ihm Zugang zu Bildung. Mit zartem Humor schildert der Autor die Entwicklung des Helden, dessen sexuelle Nöte und die aufkommende Liebe zu einem Mädchen, von der er spät erfährt, dass sie die Tochter seines Lehrers ist.

Eher angedeutet werden die Hintergründe der islamistischen Radikalisierung in dieser bettelarmen Wüstenregion. Es gibt kein Sozialsystem. Viele schließen sich mehr oder weniger mittelalterlich geprägten Sekten an, von denen sie sich eine Verbesserung ihrer Lage erhoffen. Vor Moscheen werden regelmäßig Lebensmittel und Bares verteilt. Um dies zu finanzieren, halten die Prediger, so gern sie die Herrschenden als raffgierig geißeln, sofort die Hand auf, wenn jemand eine Spende anbietet. Der Kampf zwischen den Glaubensrichtungen ist vor allem ein Wettstreit um Spender aus der Politik oder den reaktionären Golfmonarchien.

Mit sanfter Ironie beschreibt der Autor Widersprüche zwischen einer stockkonservativen Ideologie und dem Alltag ihrer Anhänger. Da gibt es schwule Koranschüler, die Ehefrau eines radikalen Predigers hat ein Verhältnis mit ihrem jugendlichen Schwager und im Computer eines religiösen Eiferers steckt eine Porno-CD. Während in den Moscheen in markigen Worten jede technische Neuerung verteufelt wird, lernt Dantala in einer solchen Englisch, Buchhaltung und schließlich Programmieren. Das Buch bricht ab, als eine radikale Fraktion innerhalb der Sekte mit Gewalt gegen gemäßigte Glaubensbrüder vorzugehen beginnt. Das Militär versucht auf seine Weise, die Ordnung wiederherzustellen.

Der Westen hat auf den Aufschwung des militanten Islamismus in diversen Armutsregionen der Welt bislang nur mit Unverständnis oder brutaler Gewalt reagiert. Elnathan John kommt der Entwicklung in seinem Entwicklungs-, Historien- und Schelmenroman mit Mitteln der Satire bei. Auch wenn von »Boko Haram« nicht ausdrücklich die Rede ist, ist es der Vormarsch dieser Terrormiliz, der hier aus Sicht eines unmittelbar Betroffenen beschrieben wird. John ist das Kunststück gelungen, eine schonungslose Schilderung grausiger sozialer Verhältnisse mit einer spannend und humorvoll geschriebenen Geschichte zu verbinden.