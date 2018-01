»Kinder brauchen nicht nur Schulerfahrungen«

Müssen die Kinder weniger lang in die Schule, haben sie mehr Zeit zu spielen Foto: Prabhat Kumar Verma/Pacific Press via ZUMA Wire/dpa

Der Landesjugendring Berlin hat die Kampagne »EA-Team: Mission gutes Ehrenamt« angestoßen, deren Ziel die Einführung einer 35-Stunden-Woche für Schülerinnen und Schüler ist. Ist das Ihre Antwort auf das Turboabitur in zwölf Schuljahren?

Unter anderem, ja. Untersuchungen haben gezeigt, dass Schülerinnen und Schüler, die das Gymnasium in acht Jahren absolvieren müssen, sich weniger ehrenamtlich engagieren als solche, die dafür neun Jahre Zeit haben. Das bestätigt sehr anschaulich unsere Auffassung, dass zu viel Schule den Kindern wichtige Freiräume nimmt, ihre eigenen Interessen wahrzunehmen, zu vertreten und sich für andere Menschen einzusetzen.

Wieviel Zeit bringen Kinder heutzutage für die Schule auf?

In einer gemeinsamen Umfrage haben UNICEF und das Deutsche Kinderhilfswerk vor einigen Jahren ermittelt, dass Kinder und Jugendliche im Schnitt 38,5 Stunden in der Woche mit Schule zu tun haben. Das umfasst den Unterricht, Hausaufgaben, Nachhilfe und das Lernen für Klausuren. Ab der 9. Klasse sind sogar 44 Stunden die Regel. Schule ist heute also längst ein Vollzeitjob. Das ist aber weder für unsere Kinder sinnvoll noch für die Gesellschaft.

Warum nicht?

Es wird immer so getan, als spielte sich Lernen nur im Klassenzimmer ab. Mindestens genausowichtig ist aber das soziale Lernen im Freundeskreis, im Umgang mit Gemeinschaft, mit Menschen, die Hilfe brauchen. Hier setzt das Ehrenamt an, weil man sich hier freiwillig und ohne Leistungsdruck entfalten kann und zudem lernt, Verantwortung zu übernehmen. Zum Beispiel kann man sich beim Jugendrotkreuz als Schulsanitäter engagieren, in der Naturfreundejugend bei Umweltprojekten mitmachen oder sich in Ferienfreizeiten als Teamerin oder Teamer betätigen.

Sie haben ja nur Sorge, dass Ihnen der Nachwuchs wegbleibt?

Das auch, aber es geht um mehr. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Erwachsene ehrenamtlich engagieren, ist dann am größten, wenn sie es als Kinder und Jugendliche gelernt haben. Studien zeigen das sehr deutlich. Gehen die Freiräume für das Ehrenamt immer mehr verloren, dann gefährdet das den gesellschaftlichen Zusammenhalt und damit auch die Grundlage der Demokratie. Es geht also auch um die Frage: In welcher Welt wollen wir leben?

Soll Ihre Kampagne auch ein Plädoyer gegen die Ganztagsschule sein?

Wir halten es durchaus für problematisch, dass die Schule immer mehr zum zentralen und bestimmenden Lebensort von Kindern wird. Ganztagsschulen nehmen einfach extrem viel Raum und Freizeit ein, die dann für Engagement fehlen. Kinder und Jugendliche brauchen aber auch Erfahrungen außerhalb von Schule und Familie. Deshalb geht es um beides: Freiräume für Engagement muss es außerhalb der Schule geben, sicher bietet die Ganztagsschule aber auch die Möglichkeit, sich in der Schule zu engagieren. Darüber wollen wir mit der Landesregierung ins Gespräch kommen.

Und will der Senat das auch?

Wir stehen im Kontakt mit der Bildungssenatorin (Sandra Scheeres, SPD, jW) sowie diversen Abgeordneten. Gerade im Parlament sehen wir durchaus die Bereitschaft, darüber nachzudenken, wie man Schulpolitik weiterentwickelt, damit Jugendliche wieder mehr Freiräume bekommen.

Die 35-Stunden-Schulwoche war vor vier Jahren sogar schon einmal bundespolitisch Thema. Die Forderung kam damals von CDU-Familienpolitikern. Hätten Sie sich aus dieser Richtung Unterstützung erwartet?

Wir sind für jede Unterstützung dankbar. Das zeigt aber auch, dass das Thema nicht entlang parteipolitischer Grenzen diskutiert wird. Ich denke, dass wir auch in Reihen von SPD, Grünen und der Linkspartei Fürsprecher haben. Zum Beispiel hat Marianne Burkert-Eulitz, die bildungspolitische Sprecherin der Grünen im Abgeordnetenhaus sich uns gegenüber sehr offen für das Thema gezeigt.

Der konservative Deutsche Lehrerverband hatte 2014 in diesem Zusammenhang vor »Spaßschule und Erleichterungspädagogik« gewarnt. Was entgegnen Sie dem?

Es geht nicht um Spaßschule, aber sehr wohl darum, Jugendlichen wieder mehr Platz und Zeit dafür zu geben, beim ehrenamtlichen Engagement Spaß für sich und in der Gemeinschaft zu haben.