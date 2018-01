Mein Exchef ist tot

Man muss es nicht mögen, aber es ist IKEA: Köttbullar-Gericht als Verkaufshit im einschlägigen Möbelhaus-Restaurant Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Ingvar Kamprad, Gründer des weltweit größten Einrichtungsunternehmens ist am 27. Januar 2018 in Smaland, Schweden gestorben. IKEA flaggt Halbmast. Beileid der Familie Kamprad. Trauer über den Tod des Kapitalisten Ingvar?

Ich begegne Kamprad 2005, als er zu einem Besuch in eine seiner deutschen IKEA-Niederlassungen kommt. Die Mehrheit der Belegschaft fiebert dem kurzfristig angekündigtem Besuch entgegen. Führungskräfte bemühen sich, den Laden ordentlich zu präsentieren und sich Fragen auszudenken für ein mögliches Meeting mit dem Konzernoberhaupt. Und dann ist er da: eine imposante Erscheinung in Kordhosen und Holzfällerhemd. Begleitet von seinem Tross gibt sich Kamprad vor den Mitarbeitern als Volkstribun, lässt sich mit ihnen fotografieren und verteilt Autogramme.

Meine persönliche Begegnung mit ihm ist kurz und wortlos: Ingvar doziert gerade im Kerzenshop vor zustimmenden Mitarbeitern über die Notwendigkeit des Zusatzverkaufes von Teelichthaltern bei den Teelichtern. Ich geselle mich der Gruppe nur kurz zu: Als damaliger Betriebsratsvorsitzender gehe ich zu ihm, da er nicht zu mir kommt. Unsere Blicke kreuzen sich für einen kurzen Augenblick. Kurzes Zunicken – kein Lächeln. Mir ist, als hat er verstanden, dass mir in diesem Moment Bertolt Brechts »Lied vom Klassenfeind« durch den Kopf geht: »Das Wort wird nicht gefunden, das uns beide jemals vereint. Der Regen fließt von oben nach unten. Und du bist mein Klassenfeind.«

Wer war der Mann? Er war der clevere Ingvar: 1926 im schwedischen Pjätteryd geboren, gründet er als 17jähriger sein Unternehmen IKEA und handelt mit Kugelschreibern und Streichholzschachteln, klüngelt für ein paar Jahre mit Schwedens Nachkriegsnazis und macht 1951 seine erste Million Kronen Umsatz, nun mit Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Aus der kleinen Ortschaft Älmhult baut er über Stockholm, die Schweiz, Deutschland sein Einrichtungsimperium auf. Er möbliert den Sozialstaat Schweden, gibt sich selbst spartanisch. IKEA beschreitet revolutionär neue Wege, was die Verpackung, die Logistik und das Vermarkten von Einrichtungsdingen angeht und lehrt die Konkurrenz das Fürchten. Die Umgangsformen und das Miteinander in der Company sind kameradschaftlich und vom »IKEA-Geist« geprägt. Zum Schluss steht er dem weltgrößten Möbelhandelsunternehmen vor. Ein auch für Experten nicht zu durchschauendes Geflecht von Firmen, zu dem neben Einrichtungshäusern und Möbelfabriken Banken, Bahn- und Fluggesellschaften und angeblich auch ein Schaufelradbagger zählen sollen. Alles mündet in eine Stiftung mit Sitz auf den niederländischen Antillen. Nicht wenige Mitarbeiter glauben, was er ihnen durch seine Führungskräfte sagen lässt: »Der Gewinn geht in eine Stiftung – nicht in meine Brieftasche.«

Er war der ulkige Ingvar: bekannt für Sprüche wie: »Ich bin ein typischer Schwede, es fällt mir schwer, ohne Schnaps zu lachen«, »Eine Ware ohne Preis ist immer falsch« oder sein Auftreten in alten Kordhosen und die Nummer mit der Stiftung.

Er war der erfolgreiche Ingvar: Laut US-Wirtschaftsmagazin Forbes galt er in den 2000er Jahren als viertreichster Mann der Welt. Darauf angesprochen, wird er unruhig. Am Ende seines zweistündigen Besuches bei uns ist Ingvar wenig aufmerksam und leutselig. Durch die letzte Abteilung, die sogenannte SB-Halle läuft er grußlos und sehr eilig: Der Flieger am Flughafen Schönefeld steht bereit. Die unbeachteten Mitarbeiter sind beleidigt. Alter Schwede, es grüßen dich deine aktiven, gegangenen, berenteten Voll- und Teilzeitmitarbeiter, die nicht übernommenen Lehrlinge, die Teppiche knüpfenden und Rattanmöbel flechtenden Menschen Asiens, die geschrumpften Buchen-, Birken-, Kiefernwälder Europas. Fahre heim, mein ehemaliger Chef.