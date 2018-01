Grundrecht wegverhandelt

Rodi Hasan, 21, kam 2015 mit seiner kleinen Schwester Zeinab nach Deutschland. Er hofft, dass er in ihrem Namen einen Antrag auf Familiennachzug für seine Eltern und zwei weitere Schwestern stellen kann. Ob und wann das gelingt, bleibt völlig ungewiss Foto: Michael Kappeler/dpa

Den »Wiedereinstieg in den Familiennachzug« wolle die SPD, hatte ihr Generalsekretär Lars Klingbeil am Montag erklärt. Das ist ausreichend bescheiden formuliert. Am Dienstag vereinbarten CDU, CSU und Sozialdemokraten, was bereits in den Sondierungsgesprächen in bezug auf die Angehörigen von Flüchtlingen mit »subsidiärem«, also eingeschränktem Schutzstatus besprochen worden war. Das heißt: Ab August dürfen monatlich maximal 1.000 Personen aus Kriegsgebieten zu ihren bereits in der Bundesrepublik lebenden Familienmitgliedern nachkommen. Außerdem soll eine Härtefallregelung im Aufenthaltsgesetz beibehalten werden, die einzelnen weiteren Menschen eine Einreise ermöglichen könnte. Die Union hatte verlangt, dass diese für Personen mit subsidiärem Status nicht mehr gelten sollte.

Die Einigung war Voraussetzung für ein Votum des Bundestages über die Verlängerung des seit fast zwei Jahren und noch bis zum 18. März geltenden Verbots des Familiennachzugs bis zum 31. Juli. Dieser wollte die SPD nur zustimmen, wenn für die Zeit danach eine Vereinbarung getroffen wurde. Die Sozialdemokraten feierten die Beschlüsse am Dienstag als »Ausweitung« der Möglichkeiten zur Familienzusammenführung, während die Unionsparteien betonten, es werde ab dem 1. August für subsidiär Schutzberechtigte endgültig keinen Anspruch mehr darauf geben. Letzteres trifft den Kern, und genau das kritisierten Vertreter von Linkspartei und Grünen, Wohlfahrtsverbänden und Menschenrechtsgruppen, aber auch SPD-Politiker scharf. Die stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion, Sevim Dagdelen, erklärte, der Familiennachzug bleibe eine Ausnahme und gleiche »einem Lottospiel zu Lasten Tausender Frauen und Kinder«. Ihre Fraktionskollegin Ulla Jelpke sagte, Union und SPD bereiteten die »Umwandlung des Menschenrechts auf Familienleben in ein kontingentiertes Gnadenrecht vor«.

Unterdessen überreichten Vertreter der Organisation Pro Asyl im Bundestag gemeinsam mit Geflüchteten eine von 30.000 Menschen unterzeichnete Petition unter dem Titel »Familien gehören zusammen«. Die Aussetzung wie auch die geplante Deckelung des Nachzugs stünden im Widerspruch zum Grundgesetz und zur UN-Kinderrechtskonvention. Pro Asyl wies darauf hin, dass aufgrund des geplanten Kontingents viele der geschätzt 60.000 Angehörigen subsidiär Geschützter erst in vier bis fünf Jahren zu diesen reisen könnten. Jugendliche, die bis dahin volljährig werden, verlören jeden Anspruch. (mit dpa)