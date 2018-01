24-Stunden-Warnstreiks haben begonnen

Seit Jahresanfang legen Metaller die Arbeit nieder, so auch hier in Neuss am 9. Januar Foto: Guido Kirchner/dpa

Die 24stündigen Warnstreiks, zu denen die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie aufgerufen sind, haben begonnen. Mit Beginn der Nachtschicht am Dienstag abend traten Arbeiter in Baden-Württemberg, NRW und Rheinland-Pfalz in den Ausstand. Bestreikt wurden jeweils einzelne Unternehmen, wie die Bezirksleitungen der IG Metall am Dienstag im Vorfeld bekanntgab.

Am vergangenen Wochenende waren Verhandlungen von IG Metall und dem Unternehmerverband Gesamtmetall in der fünften Runde abgebrochen worden. Die Unternehmer wollten keinen teilweisen Lohnausgleich für Beschäftigte, die ihre Arbeitszeit reduzieren, akzeptieren. In der Folge kündigte die Gewerkschaft an, die bislang nur wenige Stunden dauernden Warnstreiks auszuweiten und nun zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufzurufen. Der bayerische IG-Metall-Bezirkschef Jürgen Wechsler machte am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur dpa noch einmal klar, dass es während der aktuellen Warnstreikwelle keine neuerlichen Gespräche geben werde. Frühestmöglicher Termin für eine sechste Verhandlungsrunde wäre damit dieser Samstag.

Auch in anderen Bundesländern wird gestreikt. Am Freitag sollen etwa Beschäftigte von BMW, Mercedes und vom Logistikunternehmen Schnellecke die Fabriken in Berlin verlassen. Insgesamt sollen in der ganzen Bundesrepublik die Belegschaften von 250 Betrieben zum Ausstand aufgerufen werden. Der erste Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann, sagte: »Niemand hat Lust auf einen großen Arbeitskampf.«

Die Aussage des Gewerkschaftsvorsitzenden dürfte nicht die Stimmung aller Arbeiter widerspiegeln. Bei verschiedenen Warnstreiks forderten Beschäftigte in der Vergangenheit eine Ausweitung der Kampfmaßnahmen. So wandte sich etwa ein Mercedes-Beschäftigter beim Ausstand am 17. Januar an seine Berliner Kollegen: »Im Werk werde ich oft gefragt: ›Wann streiken wir mal richtig?‹ Viele sind darauf schon ganz heiß.« Ähnliche Äußerungen waren während der bisherigen Warnstreiks von Arbeitern unterschiedlicher Betriebe zu hören.