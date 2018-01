Nachschlag: Mythos Entnazifizierung

Die Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano war anlässlich des Holocaust-Gedenktags zu Gast bei Anne Will (28.1.2018) Foto: Wolfgang Borrs/NDR/dpa

Das hatten sich die Gäste von Anne Will möglicherweise anders vorgestellt, als sie am Sonntag abend anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktags geladen waren, darüber zu diskutieren, wie antisemitisch Deutschland heute ist. Denn zunächst war es an der Auschwitz-Überlebenden Esther Bejarano, ausführlich von ihren Erfahrungen zu berichten. Dabei nahm sie kein Blatt vor den Mund, als es darum ging, zu erklären, auf welchem Nährboden der Rechtstrend in Deutschland gedeiht: Entgegen dem Mythos, dass die BRD vorbildlich mit der Nazivergangenheit aufgeräumt habe, betonte sie, dass es eine Entnazifizierung nie gab. Statt dessen durften Nazitäter entkommen, Lehrer behielten ihre Jobs, und die Regierung Adenauer hievte Nazigrößen wie Hans Globke in hohe Staatsämter. Auch hinsichtlich der Diskussion über einen »muslimischen Antisemitismus« ließ Bejarano es nicht an klaren Worten mangeln: Problem seien menschenverachtende Positionen gegenüber Fremden und Flüchtlingen allgemein. (jt)