Gestorben wird rechts

Trüffelschweine, bitte melden: Netzwerkkabel und Routerteile auf einem Arbeitstisch des Chaos Computer Clubs, hier beim Kongress in Hamburg 2015 Foto: Axel Heimken/dpa

Der »Chaos Computer Club« (CCC) ist eine der wenigen Konstanten im Internetzeitalter. Seit der Gründung im Jahr 1981 werden von den Mitgliedern Datenlecks und Sicherheitslücken in der digitalen Welt aufgedeckt. 1987 hackte sich der CCC zum Beispiel in die Systeme der NASA. Zu diesem Thema unternimmt Gerd E. Hoffmann in dem Feature »Trüffelschweine im Daten­dickicht – Die Hacker: Volkssport oder Computerkriminalität?« (DLF/WDR 1988; Di., 19.15 Uhr, DLF) eine Zeitreise in die späten 80er.

Ein Gangsterimage haftet den Hackern ja bis heute an, so sehr sie dagegen anarbeiten. Das Schicksal teilen sie mit den Rappern. Von denen kommt viel mehr als Gangstergepose, zeigt die Sendung »Female HipHop die 11.« (Di., 20 Uhr, FSK), in der übrigens »Punkrock nicht nur als Musikrichtung« verstanden wird, »sondern als Lebenskonzept«. Jenseits des männlich dominierten Mainstreams geht es hier diesmal um Brasilien.

Es gibt gesellschaftliche Minderheiten, die man nicht auf den ersten Blick als solche erkennt. Ein Feature von Jan Decker heißt »Linkshänder sein« (DLF 2015; Di., 20 Uhr, NDR Kultur). Bis in die 90er Jahre wurden Kinder mit pädagogischem Zwang zu Rechtshändern umerzogen. Der Autor ist Linkshänder und zeigt, wie man sich in einer unhandlichen Welt zurechtfindet.

Eine notwendige historische Aufarbeitung ist »Antisemitismus, Rassismus und Neonazismus in der DDR« (Mi., 14 Uhr, FSK). Denn nicht erst nach der sogenannten Wende gab es in Ostdeutschland rechte Gewalt.

Über den Internetsender Byte FM empfängt man abends Sandra Zettpunkts Sendung »Golden Glades« (Mi., 20 Uhr, Byte FM). Wie diese Sendung heißen auch »eine Region in Florida, ein Berg in Indien« und »eine Teenage Fanclub B-Seite«. Entsprechend dieser popgeographischen Namensvetternschaften begibt sich Sandra Zettpunkt auf Expeditionen ins undurchdringlich scheinende Dickicht des Musikdschungels. Eine echte Ausnahme: Jede und jeder kann davon ausgehen, noch nicht alle Songs zu kennen, die hier gespielt werden.

Was wäre, wenn eine Industrienation von heute auf morgen zum »Failed state« würde? Die NBC-Serie »Revolution« (2012 bis 2014) spielte dieses Szenario durch. Nach einem kompletten und dauerhaften Zusammenbruch des US-Stromnetzes herrscht die Kleinstaaterei von Warlords. Ein interessanter Aspekt dieser ziemlich schrottigen Serie sind die in den USA real existierenden Milizen als Handlanger der Gewaltherrschaft. Viele sind den Reichsbürgern mehr oder weniger wesensverwandt. Eine genauere Betrachtung erfahren die passionierten Waffennarren und Steuerverweigerer aus Übersee in Arndt Peltners Feature »Im Kampf ums Vaterland – Milizen in den USA« (SWR 2018; Ursendung Mi., 22 Uhr, SWR 2).

Kulturpolitisch wird es in Charles Lewinskys Komödie »Gestorben wird immer rechts« (SRF 2013; Fr., 20 Uhr, SRF 1) über Konsequenzen des Abbaus öffentlicher Theaterförderung. Auch in der Schweiz, genauer in Basel, spielt Lukas Holligers preisgekrönter Krimi »Verfluchtes Licht« (SRF 2017; Fr., 22 Uhr, SWR 2 und Sa., 21 Uhr, SWR 4 BW).

Einen Klassiker hört man mit »Schach«, einem Hörspiel nach Stefan Zweigs »Die Schachnovelle« (RB 1952; So., 18 Uhr, Bremen Zwei), während Barbara Meerkötter in »G&G. Germaine Krull & Gisèle Freund« (DLF Kultur 2016; So., 18.20 Uhr, SWR 2) eine fiktive Begegnung durchspielt. Zukunftsnahrungsinteressierte sollten sich Michael Arntz’ »Made in Mayo – Insekten essen« (DLF 2018; Ursendung So., 20 Uhr, DLF) reinziehen.

Den Hörspielhunger stillen Eugen Egner mit »Aldartenrahl« (WDR 2017; Mo., 0 Uhr, DLF Kultur) und eine Neuinszenierung von Bertolt Brechts »Baal« (MDR 2018; Ursendung Mo., 22 Uhr, MDR Kultur).