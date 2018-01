Es hat mit Lust zu tun

Erst die Einkaufstüten, dann der Roman – »Ich kam richtig gut voran, ein wahres Wunder« Foto: Daniel Munoz/REUTERS

»Such du ruhig den Sinn, ich suche die Ekstase.« Das war einer der Sätze, die ich mir aus dem 2013 in Italien erschienenen Roman »Tutte le feste di domani« aufgehoben hatte – in Erwartung, dass dieses tolle Buch der 1978 in Rom geborenen Veronica Raimo bald auf deutsch erscheinen würde; wahrscheinlich mit dem rückübersetzten Originaltitel »All tomorrow’s parties« von Velvet Underground. Daraus ist bisher nichts geworden, und so müssen die deutschen Leserinnen und Leser bis auf weiteres darauf verzichten, das Ehepaar Falsini kennenzulernen, eine wüste und große Geschichte, mit einem Mann, der bereit ist, alles hinzunehmen und hinzugeben, einfach deswegen, weil er liebt: ein idealer Mann, wenn man so will.

Jede Menge Männer bekommen wir nun trotzdem geliefert, auch durchaus besondere. Anstatt in besagtem Buch oder in ihrem Debütroman »Il dolore secondo Matteo« (Der Schmerz nach Matthäus – in Anspielung auf die Evangelien, 2007), kommen sie nun in einer Auswahl von Raimos Kurzgeschichten auf Deutsch daher, Erzählungen, von denen immerhin zwei in der Originalsprache noch gar nicht erschienen sind.

»Eines Tages alles dir« heißt der Band, der eine »Italica«-Reihe des 2016 gegründeten Kölner Launenweber-Verlags eröffnet, auf die man gespannt sein darf. Und wo wir schon beim Verlagswesen sind: Es ist ein nur auf den ersten Blick geringeres Risiko, eine Schriftstellerin in einen fremdsprachigen Markt mit Erzählungen, anstatt mit einem Roman einzuführen. Man kann an »Eines Tages alles dir« schon erkennen, was die Schriftstellerin Veronica Raimo ausmacht; aber wenn der Verlag den Mut (und das Geld) zum Übersetzen des Falsini-Epos aufgebracht hätte, dann hätte man sich der Härte und des Witzes der Raimoschen Schreibe eben überhaupt gar nicht mehr entziehen können.

Männer, Väter – mit denen müssen sich die jungen Frauen in den Geschichten auseinandersetzen. Die Mütter haben immer Migräne oder überhaupt wenig Lust, sich mit etwas anderem als ihren unerfüllt gebliebenen Ambitionen abzugeben. Die Männer hingegen schwanken zwischen Großzügigkeit und Trotteligkeit, es ist kein Hass zwischen den Geschlechtern in diesem Buch. Vielleicht war es eine ähnliche Beobachtung, welche die Kritikerin Maike Albath in ihrer Besprechung von Raimos Buch in der Süddeutschen Zeitung zu der Interpretation kommen ließ: »Verblüffend ist mitunter das Frauenbild, das mehr mit Lust an der Unterwerfung als mit weiblicher Autonomie zu tun hat.«

Ich würde ja sagen: Es hat mehr mit der Lust zu tun, etwas zu erleben und Grenzen zu überschreiten, statt sich passiv-aggressiv einzuigeln: »Such du ruhig den Sinn, ich suche die Ekstase«. In der Erzählung, die mir am besten gefällt, geht es genau darum. »Der Auftrag« – so der Titel – der Erzählerin besteht hier einerseits darin, ihren Roman zu vollenden, andererseits will sie für ihre verwitwete Nachbarin Signora Perillo den Engel spielen und trägt ihr jeden Tag außer Sonntags (da ist kein Markt) die Einkaufstüten nach oben. »Danach ging ich nach Hause und schrieb an meinem Roman weiter. Ich kam richtig gut voran, ein wahres Wunder!«

»Ich muss gehen«, sagt die Erzählerin immer öfter in feierlichem Ton zu ihrem im Bett liegenden Lover, »was erledigen, für meinen Roman«. Natürlich bleibt es nicht beim Tütenschleppen, denn Signora Perillo hat auch noch einen 40jährigen, etwas beschränkten Sohn. Und auch der hat Bedürfnisse, oh ja, aber sie spiegeln eben nur das Bedürfnis der Protagonistin, ihren Roman zu einem grandiosen Ende zu führen.

Vielleicht ist es die durchweg differenzfeministische, aus den Gegensätzen Funken schlagende, sagen wir, italienische Haltung, die Raimos ausgeruht geschriebenen Erzählungen einen fast exotischen Touch verleiht. Sie hätten hätte gerade in Me-Too-Zeiten viele Leserinnen und Leser verdient.