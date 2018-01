Lohnbetrug boomt

WSI-Forscher: Anspruch auf Mindestlohn heißt nicht, dass man ihn auch erhält Foto: Franziska Kraufmann/dpa

Immer noch werden hierzulande massenhaft Menschen um den Mindestlohn geprellt. Im Jahr 2016 erhielten rund 2,7 Millionen Beschäftigte weniger Geld, als ihnen nach dem Gesetz zugestanden hätte. So lautet ein Ergebnis einer am Montag vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) in der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung vorgelegten Untersuchung. Insgesamt fällt die Bilanz der Forscher drei Jahr nach Einführung der gesetzlichen Lohnuntergrenze aber »sehr positiv« aus. Im Niedriglohnsektor gebe es »seit längerem« wieder deutliche Einkommenssteigerungen, während die Erwerbsarmut zurückgegangen sei.

Noch größere Fortschritte ließen sich laut WSI-Arbeitsmarktexperte Toralf Pusch allerdings durch »bessere Kontrollen« und insbesondere dann erzielen, wenn sich auch alle Unternehmer an die Gesetzesvorgaben halten würden. Nach Puschs Kalkulation wurden 2016 von sämtlichen Anspruchsberechtigten 9,8 Prozent mit weniger als dem damals geltenden Stundenmindestsatz von 8,50 Euro abgespeist. Allerdings zeige die ermittelte Zahl von 2,7 Millionen Betroffenen »eher die untere Grenze« der Zuwiderhandlungen an. Dass sich das Problem in der Zwischenzeit erledigt haben könnte, sei »sehr unwahrscheinlich«, konstatiert der Autor. So habe die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls bei ihren Prüfungen im ersten Halbjahr 2017 in neun Prozent der untersuchten Fälle Verstöße gegen das Mindestlohngesetz festgestellt.

Die Studie basiert auf der Auswertung neuer Daten aus dem Sozio-ökonomischen Panel (SOEP), der größten Wiederholungsbefragung zu Arbeitszeiten und Einkommen in Deutschland. Nach den Zahlen haben die Löhne vor allem für ungelernte Kräfte und in den Branchen mit überdurchschnittlich vielen Niedrigverdienern »kräftig« zugelegt. So seien die Verdienste im Gastgewerbe um 9,9 Prozent, im Einzelhandel um 11,4 Prozent und in der Fleischverarbeitung um 11,6 Prozent gestiegen. Mehr in der Tasche haben insbesondere Ungelernte in den neuen Bundesländern. Ihr Lohnplus belief sich 2016 laut Analyse auf im Schnitt 9,1 Prozent, die Vergleichsgruppe in Westdeutschland verdiente 6,7 Prozent mehr als vor 2015.

Die meisten Rechtsverstöße lassen sich weiterhin im Dienstleistungssektor verzeichnen. Im Hotel- und Gaststättengewerbe wurden 2016 gemäß WSI-Zahlen 38 Prozent der Beschäftigten unter Mindestlohn bezahlt, im Einzelhandel waren es zirka 20 Prozent, im Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen knapp über zehn Prozent. Mit 42,6 Prozent an der »Spitze« lagen »private Haushalte mit Hauspersonal«, seit jeher eine Domäne der Schwarzarbeit. Im Bereich der Industrieproduktion wird der Mindestlohn in der Nahrungs- und Futtermittelbranche mit 17 Prozent der Betroffenen besonders häufig missachtet. Guido Zeitler, Vizechef Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) kommentierte am Montag die Zahlen: »Die Schwächsten der Arbeitswelt müssen endlich effektiv vor skrupellosen Betrügern geschützt werden. Dass die Behörden hierzu seit Jahren nicht in der Lage sind, birgt eine Menge sozialen Sprengstoff und untergräbt das Vertrauen in die Politik nachhaltig.«

Selbst in der überwiegend durch Tarifbindung geprägten metallverarbeitenden Industrie erhielten seinerzeit rund sieben Prozent der Beschäftigten weniger als das gesetzliche Minimum von 8,50 Euro. Das allerdings ist ein Ausnahmefall. Nach dem WSI-Zahlenwerk lag die Quote der Mindestlohnverstöße in Unternehmen mit Betriebsrat und Tarifvertrag im Untersuchungszeitraum bei nur 3,2 Prozent. Fehlte beides, erhielten hingegen 18,6 Prozent der Beschäftigten nicht den Mindestlohn. »Eine Stärkung von Mitbestimmung und Tarifbindung kann zu faireren Arbeitsbedingungen beitragen«, folgerte Pusch.

Gleichwohl bekräftigt der Wissenschaftler in seiner Studie: »Der Mindestlohn ist weiterhin ein Niedriglohn.« Zwar habe sich die Quote der Geringverdiener, die ihre Einkünfte mit Hartz-IV-Leistungen aufstocken, zwischen 2014 und 2016 um 2,7 Punkte auf 17 Prozent verringert. Gleichwohl könnte durch mehr und effizientere Kontrollen sowie »ein höheres Niveau des Mindestlohns eine erhebliche Verringerung« der Zahl der Bedürftigen erreicht werden.