In der Armutsfalle

Draußen vor der Tür: Erwerbslose in Duisburg Foto: Martin Gerten/dpa

In Nordrhein-Westfalen entwickelt sich vor allem das Ruhrgebiet immer schnelleren Schrittes zur Armutsregion Nummer eins. Die Deindustrialisierung der letzten Jahrzehnte ging einher mit Erwerbslosigkeit und prekären Arbeitsverhältnissen. Forderungen nach einem Investitionsprogramm, wie sie die Linkspartei erhoben hatte, wurden sowohl seitens der früheren »rot-grünen« Regierung unter Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) als auch der amtierenden Landesregierung von CDU und FDP unter Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) geflissentlich ignoriert.

Während die Chefin der Arbeitsagentur NRW, Christiane Schönefeld, Anfang Januar eine angeblich »sinkende Arbeitslosigkeit, steigende Beschäftigung und hohe Nachfrage nach Arbeitskräften« ausgemacht haben will und bei der Vorstellung der Arbeitsmarktzahlen für 2017 von einem »erfreuliche(n) Ende eines guten Jahres am Arbeitsmarkt in NRW« spricht, dürfte diese Wahrnehmung bei den finanziell Deklassierten wie Hohn klingen. »Denn mit den nicht registrierten 254.704 Personen werden ca. 40 Prozent der arbeitslosen Menschen inzwischen in der offiziellen Statistik schlichtweg verschwiegen. Würden also die tatsächlichen Zahlen mit 917.127 arbeitslosen Menschen zugrunde gelegt, würde das Loblied auf das angebliche deutsche Beschäftigungswunder eher zu einer monatlichen Bankrotterklärung«, kritisierte Jürgen Aust, arbeitsmarktpolitischer Sprecher der Linkspartei im bevölkerungsreichsten Bundesland. Diese »statistische Manipulation« gelinge der »marktradikal orientierten Arbeitsmarktpolitik dadurch, dass sie nicht alle arbeitslosen Menschen als Arbeitslose erfasst, die zum Beispiel in zumeist untaugliche Trainingsmaßnahmen gedrängt« würden.

Als großes Problem stellt sich zugleich vor allem die Anzahl der Langzeiterwerbslosen dar. Diese liegt derzeit bei insgesamt 280.915 erfassten Personen. Anhaltend hoch ist auch die Zahl der Menschen, die in NRW zum Kreis der sogenannten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zwischen 15 und 64 Jahren gehören. Davon betroffen sind insgesamt 1.188.606 Menschen. Hinzu kommen 492.834 Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren, die auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen sind. Das Versprechen der früheren NRW-Landeschefin Hannelore Kraft, »kein Kind zurücklassen« zu wollen, wurde somit nicht nur nicht eingehalten. Vielmehr erhöhte sich die Anzahl der betroffenen Minderjährigen im Vergleich zu 2016 um 19.614 Kinder und Jugendliche.

Selbst diejenigen, die einen Job besitzen, werden nicht selten um den ihnen zustehenden Lohn geprellt. So arbeiteten laut einer jüngst veröffentlichten Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) 2016 bundesweit 2,7 Millionen Beschäftigte für Gehälter unterhalb des Mindestlohns. Die Linke in NRW rechnet mit mehreren zehntausend Betroffenen in Nordrhein-Westfalen, die illegal um ihren Lohn geprellt werden. »Wir brauchen endlich einen Mindestlohn in Höhe von zwölf Euro und bessere Kontrollen bei der Umsetzung – und können damit in NRW mit einem Landesmindestlohngesetz anfangen«, forderte Linke-Landessprecher Christian Leye am Montag. Er sprach sich zudem dafür aus, eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft zur Verfolgung der Behinderung von Betriebsratsgründungen und Betriebsratsarbeit in NRW zu installieren, um den Unternehmen Lohnbetrug zu erschweren. »CDU und FDP in der Landesregierung müssen über ihren ideologischen Schatten springen und die Möglichkeiten des Tarifvertragsgesetzes besser ausschöpfen, um Tariflöhne und tarifliche Arbeit in NRW zu stärken«, forderte er. Dass er damit bei der »schwarz-gelben« Landesregierung Gehör findet, ist nahezu ausgeschlossen.