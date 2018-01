Elektronischer Pranger

Alles im Blick: Überwachungskameras in der chinesischen Metropole Shanghai, März 2015 Foto: Aly Song/REUTERS

Hand aufs Herz. Haben Sie in der letzten Zeit ihre Eltern regelmäßig besucht? Falls nicht, müssen Sie damit rechnen, Probleme zu bekommen, wenn Sie demnächst einen Kredit aufnehmen wollen. ­Warum? Weil es für die Vernachlässigung der noch lebenden Vorfahren einen saftigen Punktabzug gibt im digitalen Sozialbewertungssystem, das die Regierung zur Förderung des allgemeinen Wohls eingeführt hat. Was wie eine Form der Gängelung klingt, die sich George Orwell für seinen dystopischen Roman »1984« ausgedacht haben könnte, soll schon 2020 im bevölkerungsreichsten Staat der Welt Realität werden: ein umfassendes soziales Überwachungs-, Bewertungs- und Sanktionsregime. Dann nämlich will China ein »Soziales Bonitätssystem« einführen, dass derzeit an 40 unterschiedlichen Orten erprobt wird. Beispielsweise testet die Wirtschaftsmetropole Shanghai seit einiger Zeit mit Freiwilligen die App »Ehrliches Schanghai«. Diese rufe rund 5.000 Einzelangaben von 100 Ämtern und Behörden ab und erstelle auf dieser Grundlage ein Profil, das mit Kategorien bewertet wird. Diese reichten von gesellschaftlich vorbildlich bis asozial, weiß die FAZ (22.11.2017). Darüber hinaus, heißt es in derselben Zeitung, habe Shanghai einen neuartigen elektronischen Pranger eingeführt: »Überall in der 25-Millionen-Einwohner-Metropole erkennen Kameras an Kreuzungen automatisch bis zu zehn unterschiedliche Fehltritte im Straßenverkehr, gleichen die Gesichtszüge der Täter mit den Profilen in der Ausweisdatenbank ab und überspielen Bilder und Informationen innerhalb weniger Minuten auf die Monitore umliegender Bushaltestellen. Dort laufen sie in Endlosschleifen – bis der Gezeigte auf der nächstgelegenen Polizeistation seine Strafe (von umgerechnet 65 Cent bis 6,50 Euro) bezahlt und eine Belehrung über sich ergehen lassen hat. Demnächst sollen auch noch Name und Ausweisnummer auf den Bildschirmen erscheinen.« Offensichtlich geht es bei der sogenannten »e-Polizei« um die totale Kontrolle der Bürger durch den Staat.

Neben sozialem Wohlverhalten soll in dem geplanten Bonitätssystem die Kreditwürdigkeit eines jeden Bürgers beobachtet und eingeschätzt werden. Die genaue Ausgestaltung ist noch nicht bekannt. »Als relativ wahrscheinlich gilt, dass der Punktestand künftig Einfluss darauf haben soll, wer sich um eine Arbeitsstelle bewerben darf und wer in Unternehmen befördert wird«, heißt es in der FAZ. Die Grundlage für solche Sanktionen sollen Daten liefern, die von den Behörden selbst, aber auch von Internetkonzernen wie dem weltgrößten E-Commerce-Händler Alibaba oder dem Sozial-Media-Anbieter Tencent, gewonnen und zur Verfügung gestellt werden. »Regierungskritische Äußerungen auf Tencents Kurznachrichtenapp Wechat, die rund 800 Millionen Nutzer hat, sollen im Bonitätssystem mit Punktabzug bestraft werden«, so die Zeitung. Riesige Datenmengen über Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen sollen in einer zentralen Datenbank erfasst, sowie mit mit Hilfe künstlicher Intelligenz gesichtet und bewertet werden. Schon heute gibt es nach Angaben der FAZ in manchen Provinzen Chinas empfindliche Strafen für soziales Fehlverhalten. In der Provinz Zhejiang sei der Punktestand jedes Bürgers für jeden interessierten Internetnutzer einsehbar. »Ein Restaurantbesitzer namens Ye, der keine Lizenz habe vorweisen können, erhält demnach keine Bankkredite und Kreditkarten mehr, darf weder Wohnung noch Auto noch Flugtickets kaufen und nicht mehr ins Ausland reisen.«