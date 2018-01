Nachschlag: Goldgrube

Er behält den Überblick: Arbeiter auf der Baustelle »Stuttgart 21« (21.6.2017) Foto: hristoph Schmidt/dpa

Deutsche Sprache, schwere Sprache – zu sagen, das wisse jedes Kind, wäre nicht ganz richtig, denn der menschliche Nachwuchs tut sich für gewöhnlich leicht mit dem Erlernen auch der schwierigsten Idiome. Anders Erwachsene, wofür der Deutschlandfunk ein Beispiel gibt, der jeden Freitag die Meldungen der Woche so einfach wie möglich ausgedrückt präsentieren möchte. Da verhaspelt sich die Sprecherin nicht nur mehrfach, auch inhaltlich schlagen die scheinbar so simplen Texte Kapriolen. Beispiel »Stuttgart 21«, jenes Projekt, das jetzt acht Milliarden Euro verschlingen soll, »doppelt soviel wie gedacht«. Wie kommt es zu dieser Pleite? Das liege daran, dass der neue Bahnhof im Unterschied zum alten Durchfahrten ermögliche. »Und zwar unter der Erde. Deshalb wird das jetzt auch so teuer, sagen die Bauarbeiter. Sie sagen auch, dass es noch sieben Jahre dauert, bis der neue Bahnhof fertig ist.« Hätte man sie doch eher gefragt! Aber was den einen ein Milliardengrab, ist den andern eine Goldgrube. (jt)