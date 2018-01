Wo stehen wir?

»Wichtiger Beitrag zur Verständigung zwischen Deutschen und Griechen« (Szene aus dem Stück) Foto: Giota Vivi

Die meisten Deutschen kennen Griechenland als Urlaubsort und Pleitestaat, die hiesige griechische Community ist ihnen gänzlich unbekannt. Ein Theaterstück könnte das ändern: Seit dem vergangenen Mai wird in verschiedenen deutschen Städten »Warum musste Theo sterben?« aufgeführt, ein Stück über den NSU, die griechische Migration und die Rolle des Staats.

Im Zentrum steht der Mord an dem Münchner Schlüsselmacher Theodoros Boulgaridis, dem siebten Opfer des NSU. Wie die Hinterbliebenen aller türkischstämmigen Opfer wurde auch Boulgaridis’ Familie durch die Polizeiermittlungen jahrelang stigmatisiert – bis hin zur Zerstörung ihrer sozialen Existenz. »Warum musste Theo sterben?« bringt diese Erfahrungen auf die Bühne und stellt sie in den Mittelpunkt einer Reflexion über Rassismus und die Widersprüche einer als »gut integriert« geltenden Einwanderergruppe.

Einer der Initiatoren des Stücks ist Miltiadis Oulios. Der 1973 geborene Sozialwissenschaftler lebt und arbeitet in Köln und Düsseldorf. Er ist Autor des 2015 erschienen Buchs »Blackbox Abschiebung« und arbeitete für das Theaterstück mit dem Regisseur Antonis Chryssoulakis und Gavriil Boulgaridis, dem Bruder des Ermordeten, zusammen. Die Produktion erforderte eine gründliche Recherche. Sämtliche Dialoge und Szenen basieren auf Berichten von Untersuchungsausschüssen, Zeitungsartikeln und Aussagen von Betroffenen.

Das Stück beginnt mit der Einordnung der NSU-Mordserie in die jüngere deutsche Geschichte. Die griechische Arbeitsmigration und die Pogrome gegen Migranten Anfang der 90er werden in Erinnerung gerufen. Im zweiten Teil werden in einer Verhörsituation die falschen Verdächtigungen des Mordopfers durch die Staatsorgane wiedergegeben. Gegenübergestellt werden Erinnerungen von Angehörigen und Freunden des Schlüsselmachers. Im Anschluss erscheint ein Moderator, gespielt von Aboubacar Traore. In eindringlicher Ernsthaftigkeit fragt er das Publikum: »Was wissen Sie überhaupt über Theo? Was wissen Sie über die Herkunft von Theo, eines Griechen, dessen Familie aus der Region des Schwarzen Meeres (Pontos) stammt?« Und später: »Was wissen Sie über den NSU?« Die Produktion lädt das Publikum zur Diskussion ein: Wo stehen wir angesichts des NSU-Skandals, wo angesichts des Rechtsrucks in Deutschland und Europa?

Im Verlauf des Stückes schildert Gavriil Boulgaridis in einigen Videosequenzen den Umgang der Staatsorgane mit seiner Familie, betont dabei die Rolle der Medien. Die zeichneten in ihrer Berichterstattung damals das Bild eines »kriminellen Griechen« und zogen rassistische Mordmotive zu keinem Zeitpunkt auch nur in Erwägung. Das Stück ist schließlich auch deshalb ein wichtiger Beitrag zur Verständigung zwischen Deutschen und Griechen, weil es nichts verklärt. Es thematisiert auch den Rassismus innerhalb der griechischen Community in Deutschland und macht kein Geheimnis daraus, dass sich einige ihrer Mitglieder fragen, »was die ganzen Geflüchteten hier zu suchen haben«.