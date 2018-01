»Irres Material dabei«: Videoskulptur »Crown Fountain« in Chicago Foto: Jim Young /Reuters

Diesen Januar reist der Schriftsteller Peter Wawerzinek von Berlin nach Chicago. Dort lehrte er schon einmal drei Monate lang am College zum Thema »Wer hat Angst vorm weißen Blatt Papier?« Jetzt möchte er wissen: Wie ist die Stimmung in der Bluesstadt im Trumpland? (jW)

In Old Town ist die wahre Kunst in einem Pub zu sehen, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe. Unter der Decke wie ein Bildergürtel an allen vier Wänden sind da hell ausgeführte, naive Malereien zu sehen. Zumeist sind es halbnackte Körper in verdeckt eindeutigen geschlechtlichen Posen. Der Maler heißt Robin, sagt die Tresenfrau, und ist eine regional bekannte Größe, schaut manchmal hier vorbei. Auf Robin warten können wir nicht. Wir wollen zum Kingston Mines oder in den Klub gegenüber mit seinen fünf Großbuchstaben und fünf Punkten, der haargenau so geschrieben wird: B.L.U.E.S., der mit einem weithin leuchtenden Neonblau lockt. Beide Klubs sind geschlossen. Ins Mines könnten wir ab ungefähr Mitternacht, sagt der Türsteher. Ist vorher private Gesellschaft. Er könne uns jetzt schon Tickets verkaufen, zwanzig Dollar das Stück. Too late, too late, singe ich ihn an, wie Buddy Guy es auf seiner letzten Platte tut. Und weg sind wir mit der roten Linie von Fullerton aus nach Hause zurück.

Der nächste Tag wird zum Kunsttag erklärt. Unser Ziel das Art Institute Chicago, vom Hotel aus einen Katzensprung entfernt. Einlass ist um halb elf. Wir kommen gerade richtig. Garderobe muss man abgeben. Die Umhängetasche aber mit all den Stiften und meinen drei Notizheften, dem Fotoapparat, Stadtplan darf ich bei mir behalten. Man sieht den Inhalt nicht für einen Sprengsatz an.

Was sofort angenehm auffällt, sind die schönen großen Fenster vom Fußboden bis unter die Decke. Die sind genau an der richtigen Stelle plaziert, jeweils große Rahmen für den ausgewählten Teil der Skyline hinterm Glas. Unglaubliche Harmonie zwischen draußen und drinnen nennt es Franka, spricht von wohltemperierten Räumen, an der Grenze zum Kühlen hin, in denen wir es fünf geschlagene Stunden aushalten. Umgeben von, ach, so vielen wunderbaren Werken der Impressionisten, Renoir, Matisse, Toulouse-Lautrec bis hin zu Gauguin.

Ein paar tolle, uns ganz unbekannt gebliebene van Goghs zeigen sie hier. Ist wirklich echt irres Material dabei. Franka mag Kandinsky, die drei großen blauen Fenster von Chagall (extra für das Art Institute geschaffen) finden wir beide eine Wucht. Und meine Lieblingsfotografin Cindy Sherman ist mit einigen großen Fotografien vertreten. Die lernte ich mit ihren nachgestellten Filmszenen und den Rollen, in die sie dafür schlüpfte, nach dem Mauerfall kennen.

Eine Attraktion sind die fleischigen Skulpturen von Auguste Rodin. Uns sind sie viel zu eng gestellt, als wären sie in einer Disko auf die Tanzfläche gepfercht. Solche wuchtigen Gebilde brauchen deutlich mehr Raum. Die Präsentation geht für uns voll daneben. Der arme Rodin, sagen wir uns.

Im Keller ist das Modell vom Fuchs zu bestaunen, den wir als eine aus riesigen, rostigen Metallplatten zusammengeschweißte Plastik in der Stadt gesehen haben. Die Skizze stammt von Picasso, ist vom Meister mit ein paar flinken Kreidestrichen auf eine Sperrholzplatte gezeichnet worden. In Chicago hat man sie in Extragroß nachgebaut und an einen edlen Platz gestellt, wo sie jedem gefällt.

Nicht viel größer ist das Modell der roten Stahlplastik daneben, die auch zum Stadtbild gehört und sich Pelikan schimpft. Drei, vier Schwünge sind es, und ich denke, James Bond ist um das gigantisch hohe hellrote Monument mit seinem Mobil herumkurvend zu sehen gewesen? Wie auch immer, es ist so egal. Treppen hoch und wieder hinab, lange Gänge vor und zurück, kreuz und quer von Exponat zu Exponat in den letzten Sälen unterwegs, sind wir am Ende geschafft und fußlahm genug, um uns noch um die Ecke zum Blues hinzuquälen.

Buddy Guy’s Legends heißt der Klub. Es spielt die Blue Coast Band. Nichts Besonderes. Um etwas mit den müden Füßen zu zucken, reicht die Musik gerade so hin. Der echte Blues wartet ganz geduldig auf uns. Der echte Blues braucht muntere Zuhörer. Für den Blues muss man gewappnet sein. Also rufen wir dem Blues zu, dass wir zu ihm unterwegs sind, tomorrow und das dann auch ganz fest versprochen.