Über die Uni hinaus

Etwa 1.000 studentische Hilfskräfte beteiligten sich an einer Protestdemonstration am vergangenen Donnerstag Foto: Michael Streitberg

Rund 1.000 studentische Hilfskräfte (SHKs) und ihre Unterstützer haben am Donnerstag in Berlin für einen neuen Tarifvertrag demonstriert. Der Protestzug, der vom Tiergarten bis zum Hauptgebäude der Technischen Universität (TU) führte, bildete den Abschluss von drei dezentralen Warnstreiktagen an den verschiedenen Hochschulen der Hauptstadt.

Mit Aktionen wie Bibliotheksblockaden und kollektiven Besuchen von Sitzungen der akademischen Gremien hatten die Streikenden auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht. Mehrere Bibliotheken und PC-Pools mussten wie schon in der vergangenen Woche früher schließen, viele der meist von SHKs gehaltenen studentischen Tutorien fielen aus. Nicht nur an der Freien Universität (FU) hatte der Akademische Senat als Leitungsgremium der Hochschule bislang versucht, den Konflikt einfach auszusitzen. Durch den Besuch einer großen Streikdelegation sah er sich nun jedoch gezwungen, sich mit dem Anliegen der Beschäftigten auseinanderzusetzen.

Dem Streik vorausgegangen waren Verhandlungen mit den Hochschulleitungen, die sich über das gesamte Jahr 2017 erstreckt hatten. Seit 2001 haben die rund 8.000 SHKs in Berlin, im Gegensatz zu den sonstigen Hochschulbeschäftigen, keine Lohnerhöhungen mehr erhalten; 2003 wurde ihnen zudem das Weihnachtsgeld gestrichen. Die Universitäten weigern sich beharrlich, den Forderung der im Aktionsbündnis TVStud organisierten und von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und vertretenen SHKs nachzukommen. Diese verlangen einen Stundenlohn von 14 Euro sowie bessere soziale Absicherung. Zudem soll künftig eine Kopplung an die Lohnentwicklung der sonstigen Beschäftigten und eine Anpassung an die Inflationsrate erfolgen. Mit ihrem derzeitigen Gehalt von 10,98 Euro können die Studierenden nur rund die Hälfte ihres Lebensunterhalts bestreiten; nicht wenige von ihnen müssen sich daher verschulden.

Mit ironischer Retroästhetik machten Teilnehmer der von Fahnen der DGB-Gewerkschaften geprägten Demonstration auf ihr Gefangensein im Jahr 2001 aufmerksam: So waren etwa die seinerzeit allgegenwärtigen Diddlmaus-Cartoonfiguren zu sehen. Andere Demonstranten bliesen den »Arbeitgebern« mit einem aus Abflussrohren zusammengeschraubten Didgeridoo den Marsch. Eine solch bunte Ästhetik des Protests mag zum ungewohnt breiten Echo beitragen, das der Arbeitskampf in den Berliner Medien erhält. Mindestens ebenso bedeutend ist jedoch die Tatsache, dass es sich um den ersten großen Arbeitskampf der studentischen Beschäftigten seit mehr als 30 Jahren handelt. 1986 hatten die SHKs den bundesweit einzigartigen Tarifvertrag für das Land Berlin erkämpft. Sollte die Hochschulleitung nun kein adäquates Angebot vorlegen, könnte es bald zur Abstimmung über einen unbefristeten Erzwingungsstreik der SHKs kommen. Auf diese Möglichkeit verwies auch Susanne Stumpenhausen, Landesleiterein von Verdi Berlin/Brandenburg, auf der Abschlusskundgebung am Donnerstag.

Die große Beteiligung am Arbeitskampf und die Tatsache, dass Hunderte Studierende in den vergangenen Monaten Mitglied einer Gewerkschaft geworden sind, markiert zumindest in Berlin eine Rückkehr der Klassenpolitik an die Universitäten. Bislang waren diese eher von Gruppen geprägt, die ein im weitesten Sinne »autonomes« Politikmodell verfolgten und sich in erster Linie der Pflege ihrer subkulturellen Nischen widmeten. Die im laufenden Arbeitskampf von vielen Studierenden demonstrierte Solidarität mit den Kämpfen der IG Metall, den ausgegliederten Beschäftigten der Charité-Tochtergesellschaft CFM oder des Botanischen Gartens der FU könnte ein erstes Anzeichen dafür sein, dass sich der Wind an den Hochschulen dreht.

Auch Yunus Özgür, der für die GEW Mitglied der Tarifkommission ist, äußert im Gespräch mit jW die Hoffnung, dass sich die Studierenden über den laufenden Arbeitskampf hinaus organisieren werden. Die Zusammenarbeit mit anderen Hochschulangestellten sowie mit Beschäftigten außerhalb der Uni müsse ausgeweitet und verstetigt werden. Bei der Organisierung von sich gegenseitigen besuchenden Streikdelegationen hätten die an den Unis agierenden marxistischen Gruppen eine wichtige Rolle gespielt, erklärt Özgür, der auch in der trotzkistischen Organisation »Klasse gegen Klasse« aktiv ist. Die allgegenwärtige Prekarisierung, die ein gesamtgesellschaftliches Phänomen sei, könne nur durch die Aktionseinheit von Arbeitenden und Studierenden wirksam bekämpft werden.