Prozessmarathon gegen Antifaschisten

Regelmäßig müssen sich Antifaschisten bei Blockadeaktionen der Polizei erwehren, so auch hier in Düsseldorf im Januar 2015 Foto: Marius Becker/dpa

Die Düsseldorfer Justiz geht aktuell wegen verschiedener Protestaktionen gegen eine Reihe von Nazigegnern vor. Am 20. Februar soll Johannes Dörrenbächer, einem Aktivisten des antifaschistischen Bündnisses »Düsseldorf stellt sich quer«, der Prozess gemacht werden. Ihm wird vorgeworfen, im Mai des vergangenen Jahres bei einer Wahlkampfveranstaltung, die die AfD in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt durchgeführt hatte, an einer friedlichen Sitzblockade teilgenommen haben. Weil Dörrenbächer damals nicht sofort aufgestanden sei, um den Anhängern der Partei den Weg frei zu machen, sollte er einem Strafbefehl zufolge 2.500 Euro zahlen. Dies verweigerte er. Während die Justiz ihm nun wegen des Vorwurfs des »Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte« den Prozess machen will, ist auf einem Beweisvideo der Polizei deutlich zu sehen, dass der junge Mann friedlich am Boden sitzt, zeitweise sogar liegt und sich ohne Widerstand von den Beamten wegtragen lässt.

Das Strafverfahren steht unterdessen in einer Reihe von gegen Aktivistinnen und Aktivisten von »Düsseldorf stellt sich quer« gerichteten Kriminalisierungsversuchen. Besagtes Bündnis hatte in der Vergangenheit regelmäßig zu Aktionen des zivilen Ungehorsams wie Sitzblockaden aufgerufen.

Bereits Ende August des letzten Jahres wurden die Antifaschisten Mischa Aschmoneit und Torsten Nagel, weil sie zu Blockaden von rechten Aufmärschen aufgerufen hätten, wegen angeblicher Anstiftung zum Landfriedensbruch, Anstiftung zum Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Anstiftung zum Verstoß gegen das Versammlungsrecht zu einer Strafe von 70 Tagessätzen verurteilt. Insgesamt sollten die beiden 8.800 Euro zahlen, zuzüglich Gerichts- und Anwaltskosten (jW berichtete). Weder Aschmoneit noch Nagel, ehemaliger Geschäftsführer der SPD-nahen Kinder- und Jugendorganisation »Die Falken« in Düsseldorf, akzeptierten den Urteilsspruch. Daraufhin kommt es am 9. März vor dem Landgericht zu einem Berufungsverfahren. Das Gericht hat insgesamt vier Prozesstage anberaumt. Das Urteil soll ausgerechnet am 20. April, dem Geburtstag Adolf Hitlers, gesprochen werden.

Opfer eines weiteren Kriminalisierungsversuchs ist aktuell der Gewerkschafter Kaspar Michels. Er hatte im letzten Jahr bei einer Podiumsveranstaltung zur NRW-Landtagswahl im Düsseldorfer Maxhaus, zu der auch die AfD eingeladen war, ein Schild hochgehalten. Auf diesem stand »Die AfD ist in Düsseldorf nicht willkommen«. Nun soll er 1.500 Euro Strafe zahlen.

Solidarität wird den Antifaschisten hingegen von Gewerkschaften, von der Linkspartei und von anderen Aktivisten zuteil. »Diese Verfahren sind an Irrwitzigkeit nicht zu überbieten. Hier werden engagierte Menschen kriminalisiert, die sich nicht das geringste haben zu schulden kommen lassen und vollkommen friedlich gegen Rechte und Rassisten protestiert haben«, sagte Sascha H. Wagner, Landesgeschäftsführer der nordrhein-westfälischen Linkspartei am Sonntag zu jW. »Antifaschismus ist keine Straftat, sondern in diesen Zeiten notwendiger denn je«, so Wagner weiter.

Mehrere Bundestagsabgeordnete der Linkspartei, darunter Sylvia Gabelmann und Andrej Hunko, versicherten den Antifaschisten bereits ihre Unterstützung und kündigten am Sonntag gegenüber jW an, die Prozesse beobachten zu wollen. Für sie gehe es darum, das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zu verteidigen.