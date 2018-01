Frau Kapital und Dr. Marx

So heißt das neue Stück des Herzog-Weber-Musiktheaters aus Berlin, eine locker und mit Gesang vorgetragene Lektion in historischem Materialismus und politischer Ökonomie – mit Christa Weber, Christof Herzog (r.) und Martin Orth am Piano. Die Uraufführung fand am Sonnabend im Historischen Zentrum Wuppertal statt. In einem Vortrag hatte zuvor Georg Fülberth »Metamorphosen« des Marxschen Werkes beleuchtet. Eingeladen hatte die Marx-Engels-Stiftung, die 70 Besucher erwartet hatte. Es kamen fast doppelt so viele. (jW)