Unheimlich still

»Hoch der Massenstreik!« Adolph Hoffmann vom linken Flügel der USPD spricht vor Berliner Arbeitern während des Januarstreiks Foto: jW Archiv

Friedrich Ebert hat in seiner sechsjährigen Amtszeit als Reichspräsident fast ununterbrochen Staatsanwaltschaften und Gerichte beschäftigt. Als er am 28. Februar 1925 unerwartet im Amt verstarb, hatte er in mindestens 173 Fällen von Beleidigung, übler Nachrede und dergleichen persönlich geklagt. Ebert interessierte sich für die von links kommende Kritik überhaupt nicht, ging aber mit Strafanträgen gegen eine Kompanie konservativer und rechtsradikaler Stänkerer vor, die in tatsächlicher oder (oft genug) vorgetäuschter ­Ahnungslosigkeit seine korrekte nationale Gesinnung angezweifelt und behauptet hatten, das nunmehrige Staatsoberhaupt habe zwischen 1914 und 1918 die Durchführung des Krieges irgendwie behindert.

Scheidemann in Magdeburg

Im Frühjahr 1924 hatte der Reichspräsident den Redakteur eines in Staßfurt erscheinenden deutschnationalen Provinzblatts wegen Beleidigung verklagt. Dieser Herr, Erwin Rothardt, hatte seinen Lesern suggeriert, dass Ebert als Landesverräter anzusehen sei, da er während des Massenstreiks in der Rüstungsindustrie im Januar 1918 in die Berliner Streikleitung eingetreten war. Um diesen nicht zum ersten Mal erhobenen Vorwurf endlich zu erledigen, entschied sich Ebert zusammen mit seinen beiden Anwälten, die eigenen Zeugen vor dem Magdeburger Gericht Klartext reden und hinreichend deutlich machen zu lassen, dass – wie die sozialdemokratische Leipziger Volkszeitung am 23. Dezember 1924 indigniert feststellte – »die Genossen Ebert und Scheidemann in den Aktionsausschuss gingen, um den Streik, wie es so schön hieß, ›kaputt‹ zu machen.« Das Urteil von Magdeburg – das Schöffengericht verurteilte Rothardt zwar wegen Beleidigung, erklärte aber in der Urteilsbegründung, Ebert habe sich im Januar 1918 »objektiv und subjektiv« des Landesverrats schuldig gemacht – wird in der sozialdemokratischen und liberalen Geschichtsschreibung als krasser »Fall justizförmiger Republikfeindschaft« (Heinrich August Winkler) beklagt und mit dem bald danach eingetretenen Tod Eberts in Verbindung gebracht.

Hinter diesem Nebelvorhang ist der eigentümliche Inhalt der Verhandlung gänzlich aus dem Blick geraten: In Magdeburg bemühten sich die maßgeblichen Führer der Weltkriegs-SPD, den Nachweis zu führen, dass sie der größten Antikriegsaktion der deutschen Arbeiterbewegung aktiv in den Rücken gefallen waren. Die bemerkenswerteste Aussage lieferte Philipp Scheidemann: »Der Streik brach aus, ohne dass wir etwas davon wussten, und man suchte uns durch Deputationen zu beteiligen. Wir lehnten das ab und schickten dann die Leute fort. Als dann unsere Leute selbst uns baten, traten wir in die Streikleitung ein mit der ausgesprochenen Absicht – ich verrate wohl kein Geheimnis – dem Streik durch Verhandlungen mit der Regierung baldmöglichst ein Ende zu machen. (…) Die Arbeiter wollten (…) die Elektrizitätsversorgung lahmlegen. Wären wir damals nicht in das Streikkomitee gegangen, würde das Gericht heute nicht hier sitzen, genau so, wie wir [im November] 1918 russische Verhältnisse verhindert haben. Es würde dann auch heute keine Zeitung geben, die uns beschimpfen könnte.« Diese heute vergessenen Sätze dürften authentisch sein, denn sie finden sich in der Morgenausgabe des Vorwärts vom 12. Dezember 1924.

Eine kritische, materialistische Geschichtswissenschaft wird selbstverständlich zu fragen haben, ob diesem rückhaltlos gegenrevolutionären Bekenntnis die Bedeutung zukommt, die Scheidemann hier in einem Augenblick des Überschwangs für sich und seine Genossen reklamierte. Schon Friedrich Engels wusste, dass »die bequeme Antwort, Herr X oder Bürger Y habe das Volk ›verraten‹«, nicht einmal verständlich macht, »wie es kam, dass das ›Volk‹ sich derart verraten ließ.« Das gilt auch für die Massenbewegungen des Jahres 1918. Es ist aber umgekehrt nicht ganz unwichtig, sich über die Rolle, die die deutsche Sozialdemokratie in diesem für die deutsche Geschichte so folgenreichen Jahr spielte, klar zu werden. Der hier traditionell applizierte Weichzeichner trübt nämlich auch den Blick auf den politischen Inhalt dieser Massenbewegungen. Erst einmal aber gilt es, den historischen Stoff als solchen wieder fassbar zu machen. Denn 100 Jahre nach dem Massenstreik vom Januar 1918, an dem sich in Berlin, Kiel, Hamburg, Danzig, Magdeburg, Düsseldorf, Nürnberg, Mannheim und vielen anderen Städten etwa eine Million Arbeiter beteiligten, hat eine an politischen Initiativen und Aktionen »von unten« vollkommen desinteressierte Erinnerungspolitik und Geschichtsschreibung dafür gesorgt, dass das Ereignis selbst dem historischen Gedächtnis entglitten ist.

Obleute und Spartakus

Als im August 1914 der Krieg begann, hatten die Führer der freien Gewerkschaften alle laufenden Arbeitskämpfe sofort abgebrochen. Die Mitglieder wurden durch den Beschluss, fortan keine Streikunterstützung mehr auszuzahlen, wirksam diszipliniert. Dazu trat eine gerade in der Gewerkschaftspresse besonders intensive ideologische Beeinflussung im Sinne des »Burgfriedens«. Zog das nicht, dann kam die Polizei – unter dem verhängten Belagerungszustand stand der auf die Militärbehörden übergegangenen staatlichen Exekutive ein umfangreiches Instrumentarium zur Verfolgung und Ahndung jeder »Störung« der Kriegführung zur Verfügung.

Bis zum Januar 1918 hatten in Deutschland dennoch zahlreiche »wilde« Lohnstreiks und auch einige politische Massenstreiks – also Aktionen, die über den Rahmen einzelner Unternehmen und Werke hinausgingen und sich außerdem nicht allein um Lohn- und Ernährungsfragen drehten – stattgefunden. Der erste war der »Liebknechtstreik« vom 28. Juni 1916, dem Tag, an dem der Prozess gegen den am 1. Mai 1916 auf dem Potsdamer Platz verhafteten Karl Liebknecht begann. Er blieb auf Berlin beschränkt, erfasste aber etwa 55.000 Arbeiterinnen und Arbeiter. Die Gewerkschaftsführer wurden davon ebenso überrumpelt wie die Polizei und die für Berlin verantwortliche Militärbehörde, das Oberkommando in den Marken. Ausgelöst hatte ihn ein etwa 50 Personen umfassendes Netzwerk oppositioneller gewerkschaftlicher Vertrauensleute des Deutschen Metallarbeiterverbandes (DMV), das sich seit dem Frühjahr 1916 herausbildete und bis 1918 – als sich diese Gruppe die Bezeichnung »revolutionäre Obleute« zulegte – zu einem maßgeblichen Faktor der Berliner Arbeiterbewegung wurde. Die Obleute standen durchweg auf dem Boden der sozialdemokratischen Opposition; einige wenige rechneten sich zur Spartakusgruppe, die meisten jedoch zu der von den Berliner Abgeordneten Georg Ledebour und Adolph Hoffmann repräsentierten Richtung.

Der auf die illegale Agitation mittels Flugschriften und Flugblättern fokussierte Politikstil der Spartakusgruppe stand ersichtlich in einem Spannungsverhältnis zu der konspirativen Praxis der Obleute, die dergleichen fast völlig unterließen. Dennoch ist die in einem Teil der neueren Literatur kultivierte Tendenz, die »in den Betrieben verankerten« Obleute gegen die dort angeblich »einflusslose« Spartakusgruppe auszuspielen, einigermaßen albern. Hier wird einfach das in der älteren einschlägigen Literatur der DDR suggerierte Verhältnis – die Spartakusgruppe führt, die Obleute folgen – umgedreht, um die »Parteikommunisten« einmal mehr dumm dastehen zu lassen. Das Verhältnis von Obleuten und Spartakusgruppe erschließt sich allein durch einen Vergleich der politischen Ziele, und da finden sich erhebliche Schnittmengen. In der Praxis sah das bereits im Juni 1916 in etwa so aus: Die Spartakusgruppe liefert die Flugblätter, die Obleute sorgen für die Aktion.

Nach dem Liebknechtstreik verstärkten die aufgeschreckten Spitzen von SPD und Gewerkschaften ihre Polemik gegen die »Generalstreikapostel«. Die Militärbehörde assistierte, indem sie die Einziehung der identifizierten »Hetzer« verfügte oder sie ihn »Schutzhaft« nehmen ließ. Auch Richard Müller, der führende Mann der Obleute, wurde vorübergehend eingezogen; Rosa Luxemburg und Franz Mehring wurden im Sommer 1916 inhaftiert. Nachdem sich die Lebensbedingungen im Winter 1916/17 für die Masse der Bevölkerung katastrophal verschlechtert hatten, streikten Mitte April 1917 in Berlin mehr als 200.000 Arbeiter, in Leipzig 30.000, in Magdeburg und Kiel je etwa 10.000, einige tausend in anderen Städten. Eine Verabredung hierzu war auf dem Gründungsparteitag der USPD erfolgt, der Ostern 1917 in Gotha stattgefunden hatte. Bei diesem Streik stand zwar eindeutig noch die »Brotfrage« im Vordergrund, politische Forderungen liefen aber überall mit. Die Gewerkschaftsführer setzten sich nach Beginn des Streiks, den sie nicht hatten verhindern können, an dessen Spitze und erklärten ihn nach geringfügigen Zugeständnissen bei der Lebensmittelversorgung sofort wieder für beendet. Die Militärbehörden zogen dennoch Tausende Streikende ein.

Der Aprilstreik verkörperte bereits in hohem Maße das »von den Instanzen verpönte und gehasste Prinzip der selbständigen Massenaktion«, wie die Spartakusgruppe in einem ihrer Flugblätter zum Streik hervorhob. Der Gewerkschaftsbürokratie gelang es zwar noch einmal, sich in die Bewegung zu drängen und den Streik abzuwürgen, sie verschliss dabei aber ihre Autorität. Als Ende Januar 1918 ein neuer Massenstreik losbrach, unternahmen die Vorstände der Gewerkschaften gar nicht erst den Versuch, sich einzuschalten.

Beunruhigende Stimmung

Im Januar 1918 überraschte der rechte Sozialdemokrat Eduard David seine Kollegen im Interfraktionellen Ausschuss des Reichstags – der Schaltstelle der »reformwilligen« Parlamentsmehrheit aus SPD, Zentrum und Liberalen – mit einer Warnung: »Unsere Lage ist unhaltbar, sie ist vollkommen unsicher, und es ist eine Stimmung im Lande, die nicht mehr zu beherrschen ist.« David war einer der entschiedensten Durchhaltepolitiker, verfügte als Sozialdemokrat aber auch über eine Antenne dafür, was »draußen« tatsächlich vorging. Er hatte beobachtet, dass die Nachrichten über die Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk, wo seit dem 22. Dezember 1917 Vertreter der Mittelmächte mit einer sowjetrussischen Delegation verhandelten, zu einem jähen Stimmungsabfall geführt hatten.

Schon in der ersten Januarwoche war erkennbar, dass die deutsche Seite ungeachtet ihrer verbalen Bekenntnisse nicht im Traum daran dachte, den von russischer Seite vorgeschlagenen Frieden ohne Annexionen und Kontributionen zu schließen, sondern einen Eroberungsfrieden anstrebte und damit die Gefahr einer Fortdauer der Feindseligkeiten heraufbeschwor. Außerdem wurde immer deutlicher, dass die Oberste Heeresleitung für das Frühjahr 1918 eine Großoffensive im Westen vorbereitete, die ganz unabhängig von ihrem Ausgang erneut gewaltige Opfer fordern würde. Zeitgleich demonstrierten die Konservativen in geradezu herausfordernder Weise ihre Entschlossenheit, in der Frage des preußischen Dreiklassenwahlrechts keinerlei Zugeständnisse zu machen.

Alles das habe, meldete am 15. Januar 1918 ein Beamter des Berliner Polizeipräsidiums, »eine geradezu beunruhigende Stimmung in der großen Masse des Volkes ausgelöst«. Dazu kam die andauernde Krise der Lebensmittelversorgung. Der Berliner Polizeipräsident Heinrich von Oppen räumte in einem Lagebericht vom 17. Dezember 1917 ein, dass mit den offiziellen Rationen »niemand mehr auszukommen« vermöge, während selbst Beamte die Preise im »frischweg weiter blühenden und stets zunehmenden Schleichhandel« – aus dem sich bürgerliche Kreise immer noch auskömmlich versorgten – nicht mehr bezahlen könnten.

Streik

Es gab damals in Deutschland Menschen, die diese Zumutungen nicht einfach ruhig ertragen wollten. Vertreter der Obleute versuchten Ende 1917, die Reichstagsfraktion der USPD zu einer Stellungnahme zugunsten von Massenaktionen gegen die Fortführung und weitere Eskalation des Krieges zu bewegen. Etwa zur gleichen Zeit rief die Spartakusgruppe in einem Flugblatt zu »Massenaktionen in allernächster Zukunft« und zum Kampf um die »Volksrepublik in Deutschland« auf. Anfang Januar 1918 forderten ihre Vertreter auf einer Tagung des USPD-Parteivorstandes und seines Beirates zusammen mit den Obleuten, unverzüglich zu Aktionen großen Stils überzugehen. Dabei stellte sich heraus, dass ein Teil der USPD-Führung nun, da es zum Schwur kam, derartige Vorstöße grundsätzlich ablehnte. Die Mittelgruppe um den Parteivorsitzenden Hugo Haase war zumindest bereit, einmal ausgebrochene Streiks zu unterstützen, lehnte es aber ab, selbst dazu aufzurufen. Der linke Flügel um Ledebour und Hoffmann unterstützte dagegen die Initiative der Obleute und der Spartakusgruppe. Man entschied am Ende zugunsten eines auf drei Tage befristeten Demonstrationsstreiks, verfasste einen entsprechenden Aufruf und legte denselben der Reichstagsfraktion der USPD vor. Diese strich jedoch – einem internen, wahrscheinlich von Leo Jogiches verfassten Bericht der Spartakusgruppe zufolge – »aus dem Aufruf jegliche Aufforderung zum Streik, also sogar zum Demonstrationsstreik« heraus und veröffentlichte am 10. Januar einen »x-beliebigen lauwarmen Quatsch«. Dieser Aufruf an die »Männer und Frauen des werktätigen Volkes« enthielt nur die verhaltene Wendung »Ihr habt jetzt das Wort!«

Obleute und Spartakusgruppe trieben, zweifellos ermuntert durch den Beginn des großen Streiks in Österreich-Ungarn am 14. Januar 1918, die Vorbereitungen daraufhin selbständig voran. Die Spartakusgruppe veröffentlichte Mitte Januar das Flugblatt »Hoch der Massenstreik! Auf zum Kampf!« und etwa zehn Tage später ein weiteres unter der Überschrift »Am Montag, dem 28. Januar, beginnt der Massenstreik!«, beide jeweils mit einer Auflage von mindestens 25.000 Exemplaren. Ob der 28. Januar als Beginn von den Obleuten schon beschlossen war und die Spartakusgruppe das Datum lediglich öffentlich bekanntgab (wie Richard Müller nach seinem Bruch mit der KPD behauptete) oder aber die Obleute mit ihrem Beschluss nachzogen und den Termin übernahmen, lässt sich heute nicht mehr klären. Unstrittig dürfte sein, dass die öffentliche Streikpropaganda fast ausschließlich von der Spartakusgruppe getragen wurde, der Streik aber ohne die Organisationsarbeit der Obleute nicht einen so gewaltigen Umfang angenommen hätte. Müller ließ am 27. Januar von einer starkbesuchten Branchenversammlung der Dreher die Arbeitsniederlegung für den 28. Januar mit einer Dauer von zunächst drei Tagen beschließen; die Abstimmung erfolgte, so Müller später, »ohne Diskussion, ohne eine Frage zu stellen, ohne Beifallsbezeugung, ruhig, fast unheimlich still«.

Nach der (vielleicht etwas zu hoch angesetzten) Schätzung Müllers traten am 28. Januar 1918 in Berlin etwa 400.000 Arbeiter in den Ausstand. Damit war praktisch die gesamte Metall- und Rüstungsindustrie lahmgelegt. In vielen Betrieben wurden örtliche Streikleitungen gewählt, die wiederum Vertreter in das Gewerkschaftshaus am Engelufer entsandten. Hier konstituierte sich ein aus 414 Mitgliedern bestehender Arbeiterrat, der sieben Streikziele billigte: 1. schleunige Herbeiführung des Friedens ohne Annexionen und Kontributionen; 2. Zuziehung von Arbeitervertretern zu den Friedensverhandlungen; 3. Erfassung der Lebensmittelbestände bei den Produzenten und Händlern »zwecks gleichmäßiger Zuführung an alle Bevölkerungskreise«; 4. Aufhebung des Belagerungszustandes; 5. Aufhebung der Militarisierung der Betriebe; 6. Freilassung der politischen Gefangenen; 7. Demokratisierung der gesamten Staatseinrichtungen, zunächst Einführung des allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrechts in Preußen.

Zur Leitung des Ausstandes wählte der Arbeiterrat einen Aktionsausschuss, dem zehn Obleute (darunter ein Mitglied der Spartakusgruppe) und die Arbeiterin Cläre Casper angehörten. Die von den Obleuten zunächst vorgeschlagene Begrenzung der Streikdauer auf drei Tage lehnte der Arbeiterrat ausdrücklich ab. Aus der Versammlung heraus wurde vorgeschlagen, den Parteivorstand der USPD zu bitten, drei Vertreter in den Aktionsausschuss zu entsenden (es waren dies Haase, Wilhelm Dittmann und Ledebour).

SPD greift ein

Während dieser Abstimmung erschienen Ebert, Scheidemann und Otto Braun vom Parteivorstand der SPD im Gewerkschaftshaus. Nach dem eben schon zitierten internen Papier der Spartakusgruppe hatte sie ein »Konfusionsrat (Delegierter eines Betriebes), der sich zu unserer Richtung zählt,« ins Spiel gebracht; dieser habe »die formelle Einladung der Scheidemänner beantragt, da er ›auf ihre Absage rechnete und sie bloßstellen wollte‹«. Die drei Sozialdemokraten erklärten, den Streik zu begrüßen und ebenfalls in den Aktionsausschuss eintreten zu wollen, lösten damit aber bei der Versammlung, wie der Obmann Paul Blumenthal berichtete, »ziemliches Erstaunen« und Äußerungen »offenen Unwillens« aus. Der Arbeiterrat lehnte es zweimal ab, die SPD-Leute in den Ausschuss zu delegieren. Schließlich entfalteten die Worte »Einheit« und »Parität« ihre Wirkung. Der rechtssozialdemokratische DMV-Funktionär Adolf Wuschick berichtet: »Wir ließen jedoch nicht locker und erreichten schließlich, dass uns drei Delegierte zugestanden wurden, da ja auch die USPD drei Beauftragte in der Streikleitung hatte. Das haben wir aber nicht etwa von der Versammlung selbst erreicht, sondern erst von der Streikleitung (…). Ledebour hatte seine ganze Beredsamkeit aufgeboten, um den Eintritt der Mehrheitssozialisten zu verhindern. Als ihm das nicht gelang, sagte er schließlich zu mir: ›So, Herr Wuschick, jetzt haben Sie den Streik abgewürgt, denn das ist doch nur die Aufgabe, die Ihre Parteifreunde hier erfüllen sollen.‹«

Für unbedarfte Beobachter – dazu gehörte auch das Oberkommando in den Marken, das den Vorwärts wegen der Veröffentlichung der Streikforderungen am 29. Januar auf drei Tage verbot – musste es so aussehen, als hätte sich die SPD einer radikalen Massenbewegung angeschlossen. Um bei den maßgeblichen Stellen keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, wurde am 30. Januar Friedrich Stampfer, der Chefredakteur des Vorwärts, in die Reichskanzlei entsandt. Dieser erklärte dort, dass der Eintritt in die Streikleitung zur Verhütung radikaler Entwicklungen bedauerlicherweise erforderlich gewesen sei. Die SPD-Führung hätte es »ebenso wie in früheren ähnlichen Lagen auch diesmal am liebsten gesehen, wenn sie der Bewegung ganz hätte fernbleiben können.« Im Aktionsausschuss versuchten die drei Sozialdemokraten sofort, den Streik zu entpolitisieren und ganz auf die Lebensmittelfrage zu beschränken. Da sie bei der gegebenen Zusammensetzung durch Mitglieder der USPD (der die Obleute durchweg angehörten) majorisiert werden konnten, drängten sie darauf, den Ausschuss »paritätisch« mit SPD-Mitgliedern aufzustocken. Sie betrieben die Entsendung einer Verhandlungsdelegation zum Reichsamt des Innern, die dort am 29. zwar erschien, aber nicht empfangen wurde.

Niederlage

Das Oberkommando in den Marken war nicht bereit, die langsame Aufweichung der Bewegung von innen abzuwarten. Es entschied sich für ein hartes Vorgehen, verbot am 30. Januar weitere Zusammenkünfte des Aktionsausschusses und die Bildung einer neuen Streikleitung. Das Gewerkschaftshaus wurde polizeilich geschlossen, die Polizei durch 5.000 Unteroffiziere aus Ersatzformationen verstärkt. Am 31. Januar wurde über Berlin und seine Vororte der verschärfte Belagerungszustand verhängt. Der Ausstand war bis zu diesem Zeitpunkt mit unverminderter Stärke weitergegangen und eher noch angewachsen. Seit dem 30. Januar streikten auch die Druckereien, wodurch mehrere bürgerliche Zeitungen stillgelegt wurden. Kleinere Demonstrationszüge mit einigen tausend Teilnehmern zogen am 29. und 30. Januar durch Berlin und seine industriellen Vororte, während die Polizei gegen betriebliche Streikleitungen und Versammlungen in Arbeiterlokalen vorging. Am 31. Januar griff die Polizei mit Säbeln und Schusswaffen die Demonstranten an. Nicht überall wichen die zurück. »Die Stimmung am Mittwoch und Donnerstag hatte einen Anhauch von revolutionärer Bereitschaft, man wusste jedoch nicht, was anzufangen,« heißt es in dem Papier der Spartakusgruppe. Im Umfeld des Alexanderplatzes wurden zahlreiche Straßenbahnwagen umgeworfen. Viele Arbeiter hatten sich mit Knüppeln und Zaunlatten, einige auch mit Pistolen und Revolvern bewaffnet. Am Kleinen Tiergarten in Moabit kam es zu einer großen Straßenschlacht und einem Schusswechsel; dabei kamen ein Polizist und eine nie genau festgestellte Zahl von Demonstranten zu Tode. Im Treptower Park wurde an diesem Tag Wilhelm Dittmann verhaftet, nachdem er vor einer Versammlung mit 20.000 Teilnehmern gesprochen hatte. Ebert hatte vor ihm geredet, war aber – nach dem Zeugnis eines Redakteurs des Berliner Tageblatts – durch Zwischenrufe wie »Arbeiterverräter« und »Streikabwürger« aus dem Konzept gebracht worden. Die Polizisten ließen ihn unbehelligt. Erst die Magdeburger Richter kamen 1924 auf die Idee, diesen kläglichen Auftritt als Landesverrat auszulegen.

Der verbotene Aktionsausschuss traf sich immerhin weiter, zuletzt in den Fraktionsräumen der USPD im Reichstag, im Wartesaal des Bahnhofs Friedrichstraße und in einer Gaststätte am Neuen Tor. Auch hier scheint die Einwirkungsmöglichkeit von Ebert und Genossen recht gering gewesen zu sein. Ein polizeilicher Beobachter meldete am 2. Februar: »Die rechtsstehenden sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten haben in diesem Zentralbüro nicht viel zu sagen und sind kaltgestellt.« Es ist also angebracht, den Anteil, den die SPD-Führung an der Zugrunderichtung des Januarstreiks hatte, etwas geringer zu veranschlagen, als das in der historischen Polemik oft geschehen ist.

Diese limitierte Reichweite hatte zwei Gründe. Einerseits war die krude, seit 1914 entwickelte »kriegssozialistische« Ideologie von SPD und Gewerkschaften im vierten Kriegsjahr bankrott. Die Attraktivität der SPD für den politisch geschulten, aktiven Teil der Arbeiterklasse zumindest in den Metropolen lag – das zeigen alle Quellen – Anfang 1918 nahe am Nullpunkt. Ebert und Genossen mussten sich wie gesehen erst kaltblütig in die Bewegung hineindrängen, wo sie zwar Verwirrung stiften, aber nichts allein entscheiden konnten. Der Berliner Arbeiterrat folgte zunächst sogar mehrheitlich der in einem Flugblatt ausgegebenen Spartakus-Parole »Heraus mit diesen Burschen aus den Arbeiterversammlungen!« Erst im Herbst 1918, als die Eskalation der politischen und sozialen Krise Millionen bislang inaktiver Proletarier und Kleinbürger (oft im Soldatenkostüm) auf die politische Bühne schleuderte, feierte die SPD ein spektakuläres Comeback. Der zweite Grund war die innenpolitische Strategie der herrschenden Klasse. Zwar war die Regierung, wie es in einem einige Tage vor dem Streik entstandenen Memorandum der Reichskanzlei heißt, an der »Umbildung des rechten Flügels der Sozialdemokratie in eine nationalgesinnte Arbeiterpartei« höchst interessiert, wollte die Kosten dafür aber gerne so gering wie möglich halten. Im Januar 1918 wurde auch den rechten Sozialdemokraten noch deutlich demonstriert, dass man sie eigentlich nicht mit am Tisch haben wollte. Im Herbst 1918 wurden die »Scheidemänner« dagegen erst in die Regierung und schließlich in die Reichskanzlei geschoben.

So leistete die Hauptarbeit im Januar 1918 der noch vollkommen intakte staatliche Zwangsapparat. Er führte seinen Hauptschlag am 1. Februar, als die Unterstellung von sieben großen Rüstungsbetrieben unter militärisches Kommando erfolgte. Den Belegschaften wurde bei Androhung schärfster Strafen befohlen, bis Montag, 4. Februar, an ihren Arbeitsplätzen zu erscheinen. Gleichzeitig setzten die bereits vom April 1917 her bekannten massenhaften Einberufungen zum Militärdienst ein. Daraufhin begann der im Grunde schon seit dem 29. Januar nicht mehr zentral, sondern nur über Handzettel und Informationsbüros in einzelnen Stadtteilen geleitete Streik abzubröckeln. Die Spartakusgruppe betrieb mit ihrem Flugblatt »Ausharren um jeden Preis!« bis zuletzt die weitere Eskalation des Streiks, was von den Obleuten jedoch als aussichtslos abgelehnt wurde. Am 3. Februar gaben diese die Parole aus, die Arbeit wieder aufzunehmen. Damit endete der bis dahin größte Streik in der deutschen Geschichte mit einer schweren Niederlage.

Keine einzige Forderung war erfüllt worden. Die Kriegsgerichte schickten ein paar hundert exponierte Aktivisten in Gefängnisse und Zuchthäuser, Tausende andere fanden sich in den Schützengräben wieder, wo sie, mit dem Vermerk »Berlin 1918« in den Papieren, bevorzugt ins Feuer geschickt wurden. Im März 1918 wurde auch der Berliner Kreis um Leo Jogiches verhaftet. Die Erfahrung der Niederwerfung und Verfolgung durch den Staat förderte unter den Bedingungen des Jahres 1918 allerdings eine merkliche Radikalisierung der linken Arbeiterbewegung. Die verbliebenen Obleute bereiteten die nächste Aktion seit dem Frühjahr 1918 nicht mehr als Demonstrationsstreik, sondern als bewaffneten Aufstand vor.