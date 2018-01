Protest gegen Krieg

Aktivisten der Interventionistischen Linken (IL) haben am Freitag das Büro der SPD-Bundestagsabgeordneten Wiebke Esdar in Bielefeld besetzt. Sie forderten »eine klare Position gegen den Angriffskrieg auf Afrin und einen Stop der Waffenexporte«, wie die Gruppe über Twitter mitteilte. Die SPD sei für die Rüstungsgeschäfte mit der Türkei verantwortlich und habe so den Angriff auf das kurdische Autonomiegebiet in Syrien mit ermöglicht. Die Aktivisten verließen das Gebäude am späteren Nachmittag wieder, nachdem die Abgeordnete Esdar einem Gesprächstermin zugestimmt hatte. (jW)