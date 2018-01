General Haim (Shai Avivi) spricht im Namen des Staates Israel mit Mimi (Mali Levi Gershon): »Atomic Falafel« Foto: Merav Maroody/ NDR

Re: Klassenfahrt nach Auschwitz

Deutsche Jugendliche und der Holocaust

Die 19jährige Deutsch-Iranerin Nahid und der 16jährige Philipp nehmen freiwillig an einer Fahrt nach Auschwitz teil, gemeinsam mit 17 anderen Jugendlichen aus ihrer Düsseldorfer Schule. Philipps Großeltern sind nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, über den deutschen Faschismus wurde in seiner Familie nur wenig gesprochen. Und Nahid will endlich auch sehen, worüber im Geschichtsunterricht nur gesprochen wird. Und wir können dabei sein.

Arte, 19.40

Atomic Falafel

Mimi und ihre 15jährige Tochter Nofar wissen nicht, dass sie in Israel auf einem Pulverfass arbeiten. Unter der Stelle, an der sie mit ihrem Falafel-Truck die Soldaten der nahen Militärbasis versorgen, hat die Armee eine geheime Kommandozentrale. Als die internationale Aufsichtsbehörde Kontrolleure schickt, verliebt sich Mimi in den Atominspektor Oli und steht kurz darauf zwischen den Fronten. Auch das ist interessant. ISR/NZ/D 2015.

Arte, 20.15

Die Lebensmittelmafia

Organisierte Kriminelle haben ein neues Geschäftsfeld gefunden: gefälschte Lebensmittel. Die Dokumentation von Thomas G. Becker wirft einen Blick auf die Lebensmittelmafia. Alles, was einen guten Namen und einen hohen Preis hat, wird gepanscht: Mozzarella, Schinken, Olivenöl, Balsamico, Spirituosen. Wie ist diese Mafia organisiert, wie arbeitet sie, und wer steckt dahinter? Vielleicht ja nicht zuletzt ein Verbraucher, der meint, nichts dürfe seinen Preis haben.

3Sat, 20.15

Makro: Existenzkampf im Handel

Wirtschaft in 3Sat

Der Onlinehandel wächst. Und wächst. Allen voran der Internetriese Amazon. Niedrige Preise, riesige Auswahl und Bequemlichkeit bescheren Amazon & Co. immer mehr Kunden und Umsatzwachstum. Auch zwei von drei Bundesbürgern erledigen ihre Einkäufe inzwischen online. Sogar die französische Supermarktkette Carrefour, weltweit die Nummer zwei der Branche nach Walmart aus den USA, klagt über gähnende Leere in seinen Hypermarchés. Der Vorstoß von Amazon in den Lebensmittelhandel mit der Übernahme der US-Filialkette Whole Foods zeigt, dass die Onlineriesen jetzt auch im Ladengeschäft angreifen. Mit Moralismus wird das Problem nicht zu lösen sein. Man bräuchte schon einen Plan. Für die globale Wirtschaft. Eine Planwirtschaft sozusagen.

3Sat, 21.00