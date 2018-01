Foto der Woche

Foto: Omar Sobhani/ Reuters

Für die Bundesregierung ist Afghanistan seit dem vergangenen Jahr ein »sicheres Herkunftsland«. Am Dienstag wurden dorthin erneut 19 Menschen abgeschoben. Unterdessen erhöhte sich die Zahl der Todesopfer des Anschlags auf ein Luxushotel in Kabul auf mindestens 40. Darunter seien 25 Afghanen, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Donnerstag. 15 getötete Ausländer waren zuvor bereits von den Behörden bestätigt worden. Kämpfer der Taliban hatten das Hotel am vergangenen Wochenende gestürmt. Am Mittwoch wurden überdies bei einem Anschlag des »Islamischen Staates« auf die Organisation Save the Children in der Stadt Dschalalabad mindestens drei Menschen getötet. (AFP/jW)