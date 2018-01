Geflüchtete: Draußen bleiben!

Trotz Stacheldrahtzaun zwischen Ungarn und Serbien bahnten sich Geflüchtete im Spätsommer 2015 ihren Weg nach Österreich und Deutschland. Schlussfolgerung der EU: Außengrenzen dichtmachen Foto: Sandor Ujvari/MTI/dpa

Deutschland gab auf dem Treffen der EU-Innenminister in Sofia einmal mehr den Ton an. Bei der Zusammenkunft am Donnerstag in Bulgariens Hauptstadt ging es erneut um die bereits seit Frühjahr 2016 geplante »Reform« des »Gemeinsamen Europäischen Asylsystems«. Aufgrund der »Kompromissbereitschaft« der Berliner Regierung zeichnet sich diesbezüglich eine Einigung bis zum Juni ab. Man sei bereit, die Diskussion über eine »gleichmäßigere« Verteilung von Flüchtlingen unter den Mitgliedsstaaten vorerst auszusetzen, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Rande der Beratungen. Um Fortschritte bei den Gesetzesvorhaben zu erzielen, sei es sinnvoll, sich zunächst auf die anderen Themen zu konzentrieren. Dazu gehörten Regelungen für den Umgang mit Asylsuchenden und einheitliche Aufnahmebedingungen.

Bislang hatten die Bundesrepublik wie auch die EU-Kommission darauf gepocht, dass es künftig zumindest im Falle einer weiteren »Flüchtlingskrise« eine »gerechtere« Verteilung von Neuankömmlingen und gegebenenfalls eine Aufnahmepflicht für alle geben müsse. Insbesondere osteuropäische Staaten wie Polen, Ungarn und Tschechien verweigern bislang weitgehend die Aufnahme Schutzbedürftiger. Worum es Deutschland vor allem geht, machte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) in einem Interview deutlich, das er der französischen Zeitung Le Monde und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Donnerstagausgaben) gegeben hat: »Die Priorität ist eher zu wissen, wie die EU-Außengrenzen kontrolliert werden, und diejenigen zu unterstützen, die damit belastet sind.«

Das aktuelle System der Dublin-Verordnungen I bis III sieht vor, dass grundsätzlich jenes Land für das Asylverfahren eines Schutzsuchenden zuständig ist, in dem er nachweislich das erste Mal EU-Boden betreten hat. Offiziell heißt es, »Dublin« sei im Herbst 2015 gescheitert, als besonders viele Menschen vor allem aus Kriegsgebieten nach Europa kamen, wodurch insbesondere Griechenland und Italien massiv überfordert waren.

Menschenrechtsorganisationen und Juristen haben das System jedoch von Anfang an als grundrechtswidrig kritisiert. In Sofia behauptete der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn derweil erneut, es funktioniere, wenn »danach auch eine Verteilung stattfindet«. De Maizière glaubt, die Osteuropäer von einer Verteilungsregelung überzeugen zu können, wenn diese sähen, dass der »Schutz der Außengrenzen« funktioniere, die »Zahl von illegalen Migranten« also auf ein Minimum reduziert werde.

Die Linke-Politikerin Ulla Jelpke kritisierte die Pläne der EU-Innenminister scharf. Erneut hätten sie »die Chance verpasst, ein menschenwürdiges und gerechtes Asylsystem auf den Weg zu bringen«, erklärte die Bundestagsabgeordnete am Donnerstag in Berlin. Statt dessen zeichne sich »ein schäbiger Deal für mehr Abschottung ab«. Die Parlamentarierin monierte, die versammelten Innenpolitiker wollten »insbesondere die Auslagerung des Flüchtlingsschutzes nach dem Vorbild des EU-Türkei-Deals vorantreiben«. So sei die schnellere Einstufung von Ländern außerhalb der Union als angeblich sichere Drittstaaten geplant, in die Schutzsuchende ohne inhaltliche Prüfung ihres Asylgesuchs zurückgeschickt werden können.

Zwölf bundesdeutsche Organisationen und Verbände äußerten in einem am Donnerstag veröffentlichten Positionspapier ebenfalls Kritik an den EU-Plänen. Zu den Initiatoren der Resolution gehören neben der Neuen Richtervereinigung und dem Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein die kirchlichen Wohlfahrtsverbände Diakonie und Caritas und die Menschenrechtsorganisationen Pro Asyl und Amnesty International. Sie monieren ebenfalls das »Konzept der sicheren Drittstaaten« und fordern den Erhalt der geltenden völker- und europarechtlichen Standards. Weiter verlangen sie, das Recht auf Familienzusammenführung im Rahmen »vollumfänglich« umzusetzen. (mit dpa und AFP)