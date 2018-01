Etwa vier Tage sind die 13 Radpanzer vom Typ »Boxer« und der Bergepanzer »Büffel« bis nach Litauen unterwegs. Am Donnerstag wurden sie im baden-württembergischen Immendingen auf Züge verladen. Zuvor erhielt das an der litauisch-russischen Grenze stationierte NATO-Bataillon unter deutscher Führung personelle Verstärkung aus Frankreich. Das Militärbündnis begründet die Präsenz von Kampftruppen an der russischen Grenze mit dem als russische Annexion gewerteten Beitritt der zuvor ukrainischen Halbinsel Krim zur Russischen Föderation vor vier Jahren. (dpa/jW)