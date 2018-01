Bei manchen Schweizer Zeitungen blieben am Mittwoch die Meldungssparten erschreckend leer. Beim französischsprachigen Le Courrier fand sich beispielsweise eine einzige Mitteilung – eine Solidaritätserklärung zu einem Streik. Denn ausgerechnet die Belegschaft der Schweizerischen Depeschenagentur (SDA), Pendant zur Deutschen Presse-Agentur und einzige Nachrichtenagentur des Landes, hat zum ersten Mal in ihrer Geschichte gestreikt. Der Warnstreik fand am Mittwoch von 14 bis 17 Uhr statt. Die französisch- und deutschsprachigen Abteilungen betrieben in dieser Zeit nur einen Notdienst. Aus der italienischsprachigen Redaktion kamen überhaupt keine Meldungen mehr. Mit dem Arbeitskampf reagierten die Beschäftigten auf Pläne, 36 von 150 Redaktions-Vollzeitstellen zu streichen. Insgesamt wären 80 Personen vom geplanten Abbau betroffen. Dieser steht im Zusammenhang mit der geplanten Fusion mit der Bildagentur Keystone. Schon vor der Zusammenlegung scheint die Unternehmensführung die Sparschraube anziehen zu wollen. Besonders pikant: Anfang Januar, als man die Belegschaft über die Entlassungspläne informierte, hieß es noch, dass die Kündigungen über einen Zeitraum von zwei Jahren stattfinden sollen. Am Montag platzte bei einer internen Informationsveranstaltung die Bombe – die meisten Entlassungen sind demnach schon für Ende des Monats geplant.

Die Beschäftigten reagierten mit einer Belegschaftsversammlung, bei der die Redaktionskommission (Beschäftigtenvertretung) ein überwältigendes Mandat für Kampfmaßnahmen erhielt. Darüber hinaus wurde ein offener Brief an die Bundesregierung und die Präsidien des Nationalrats und des Ständerats geschickt. Darin verlangte die Belegschaft, dass zumindest das Ausmaß der Kündigungen gesenkt werden müsse. Außerdem wurde mehr Zeit verlangt, damit die Redaktionskommission Vorschläge unterbreiten könne, um die Folgen des »Kahlschlags«, wie Redaktionskommissionsmitglied Sebastian Gänger die Entlassungen im Gespräch mit der Online-Zeitung persoenlich.com nannte, zu mildern. Die Kündigungen seien eine Hauruckübung und wenig durchdacht. Außerdem kritisierte Gänger die Löhne, die in den Führungsetagen bezahlt werden, während in den Redaktionen Leute hinausgeworfen werden sollen: »Wir fordern, dass solidarisch gespart wird. Es sollen nicht nur die Redakteure betroffen sein, sondern auch die Mitglieder der Geschäftsleitung. Wir sind der Meinung, dass ihre Löhne nicht einfach nur marktgerecht sind, sondern höher liegen und sie sich weitere nicht dringend nötige Privilegien gönnen.«

Für die Regierung kündigte Bundesrätin Doris Leuthard jedoch bereits an, nicht intervenieren zu wollen. Das obwohl die SDA für die Qualität der journalistischen Arbeit in der Schweiz elementar ist. Im vergangenen Jahr verbreiteten die SDA-Journalisten 200.000 Meldungen. Gerade im Bereich der Printmedien finden sowieso schon fragwürdige Entwicklungen statt: Es werden Redaktionen geschlossen, den Markt teilen eine Handvoll übermächtiger Zeitungsverlage unter sich auf, wobei Medienvielfalt auf der Strecke bleibt, und zu allem Überfluss läuft momentan der Abstimmungskampf zu einer Volksinitiative, mit der Libertäre die öffentlichen Medien schleifen möchten. Um das zu verhindern, ist die SDA-Belegschaft laut einer Pressemitteilung der Mediengewerkschaft Syndicom auch zu weiteren Kampfmaßnahmen bereit.