Auf China angewiesen

Nicht immer führen Übernahmen zum Erfolg. Yongqiang Chen (l.) wollte im August 2014 den Flughafen Lübeck betreiben. Ein Jahr später war das Unternehmen insolvent Foto: Markus Scholz/dpa

Im vergangenen Jahr haben chinesische Investoren mehr Geld in Deutschland ausgegeben als je zuvor. Mit rund 13,7 Milliarden Dollar (12,2 Milliarden Euro) beteiligten sich Konzerne aus der Volksrepublik an hiesigen Unternehmen – ein Anstieg von 1,1 Milliarden Dollar im Vergleich zu 2016. Das geht aus Zahlen der Unternehmensberatungsagentur Ernst and Young (EY) hervor, die am Mittwoch in Stuttgart vorgestellt wurden.

Die Bundesrepublik war das beliebteste Ziel für chinesische Geldgeber in der EU. In der gesamten Wirtschaftsunion sank sowohl die Zahl der Transaktionen um 20 Prozent auf 247 als auch die Finanzsumme: von 85,8 Milliarden auf 57,6 Milliarden Dollar. »Die chinesischen Aufsichtsbehörden haben strengere Kontrollen für Übernahmen im Ausland eingeführt und Auflagen verabschiedet, um den Kapitalfluss ins Ausland zu kontrollieren«, heißt es in einer Pressemitteilung von EY.

Hinter den meisten größeren Transaktionen des vergangenen Jahres stünden in Hongkong ansässige Finanzinvestoren, die nicht von den strengeren chinesischen Kapitalkontrollen betroffen seien, die seit Ende November 2016 gelten. »Sowohl die Zahl als auch der Wert der vom chinesischen Festland ausgehenden Transaktionen sind im vergangenen Jahr also deutlich gesunken – zudem hat sich im Jahresverlauf die Tendenz verstärkt, dass europäische Verkäufer schon bei der Unterzeichnung des Kaufvertrags eine hohe Summe als Sicherheit verlangen, weil sie Probleme bei der Transferierung des Kaufpreises nach Europa befürchten.«

Es gelte weiterhin, dass für etliche deutsche Unternehmen ein chinesischer Investor einen Glücksfall darstelle. Deutsche Konzerne stießen an »Wachstumsgrenzen – sie können die von ihren Kunden erwartete Expansion und die damit verbundenen Investitionen nicht aus eigener Kraft stemmen. Ein chinesischer Investor mit der entsprechenden Finanzkraft und Zugang zum chinesischen Absatzmarkt ist da häufig genau der richtige Partner.« Sorgen vor einem Ausverkauf deutschen Know-hows seien in den meisten Fällen unbegründet. Einige deutsche Unternehmen hätten die Finanzspritze aus China dringend nötig. »Wenn an einem Bieterverfahren für ein deutsches Unternehmen nur chinesische Interessenten teilnehmen – was es durchaus schon gab –, und die Regierung stemmt sich gegen die Übernahme, dann sind letztlich deutsche Arbeitsplätze in Gefahr«, teilte EY mit. »Wir werden auch immer mehr chinesische Staatsfonds sehen, die alleine oder zusammen mit den chinesischen strategischen Investoren hier in Deutschland und Europa investieren.«

Auch ausländische Direktinvestitionen in der BRD haben im vergangenen Jahr zugenommen. Im Gegensatz zu Unternehmensbeteiligungen, die nur darauf setzen, Renditen abzuschöpfen, werden hierbei hierbei Firmenanteile gezählt, die auch unmittelbaren Einfluss auf die Geschäftstätigkeit nehmen. Die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) hatte am Montag abend in Genf den »Investments Trends Monitor 2017« vorgestellt. Der Bericht unterstreicht die Entwicklung zu einem »Europa der zwei Geschwindigkeiten«, wie es der frühere Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) einst beschrieben hatte. In der EU seien die Investitionen um Minus 144 Prozent eingebrochen, in Großbritannien sogar um 90 Prozent. Nur die Wirtschaft der BRD und Frankreich profitierten. In Deutschland sind die ausländischen Direktinvestitionen von zehn auf 35 Milliarden Dollar im Vergleich zu 2016 gestiegen. Frankreich lockte Geldgeber an, die sich mit 50 Milliarden Dollar beteiligten – ein Wachstum um 77 Prozent. Für den »Rest« der EU gab es wenig zu holen: In Spanien waren es 2,5, in Belgien drei und in den Niederlanden 18 Milliarden Dollar weniger als im Jahr zuvor. Im globalen Maßstab gingen die ausländischen Direktinvestitionen um 16 Prozent auf 1,52 Billionen Dollar zurück. In die USA floss trotz eines Rückgangs von 32 Prozent mit 311 Milliarden Dollar das meiste Geld. China und Hongkong vereinten 129 Milliarden Dollar auf sich.