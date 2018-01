Januar 1918: »Auf zum Massenstreik!«

Deutsche Munitionsfabrik für Minenwerfer im Ersten Weltkrieg, um 1916 Foto: Bundesarchiv/ CC-BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Mitte Januar 1918 kam es in Österreich-Ungarn unter dem Eindruck der russischen Oktoberrevolution zu landesweiten politischen Massenstreiks. Im deutschen Kaiserreich riefen kurz darauf Spartakusgruppe (Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht waren inhaftiert) und die Organisation der revolutionären Obleute in den Betrieben der Metall- und Rüstungsindustrie daraufhin für den 28. Januar 1918 unter den Losungen »Nieder mit dem Krieg! Nieder mit der Regierung!« ebenfalls zum politischen Streik auf. An diesem Tag verließen allein in Berlin mehr als 400.000 Arbeiter die Betriebe und wählten Vertrauensleute. In jener Woche streikten in den Industriezentren des Reichs mehr als eine Million Menschen. In Berlin herrschten bürgerkriegsähnliche Zustände, es kam zu Massenverhaftungen, Polizei und Militär ermordeten eine unbekannte Zahl von Demonstranten. Erst am 4. Februar konnte unter Androhung schärfster Strafen und mit Hilfe der SPD-Führung die »Ruhe« wieder hergestellt werden. 1924 erklärte der SPD-Reichstagsabgeordnete Philipp Scheidemann in einem Gerichtsprozess als Zeuge: »Wenn wir (die rechten SPD-Führer, jW) nicht in das Streikkomitee hineingegangen wären, dann wäre der Krieg und alles andere meiner festen Überzeugung nach schon im Januar erledigt gewesen ... Durch unser Wirken wurde der Streik bald beendet und alles in geregelte Bahnen gelenkt. Man sollte uns eigentlich dankbar sein.«

Hier ein Auszug aus dem Streikaufruf der Spartakusgruppe:

Am Montag, dem 28. Januar, beginnt der Massenstreik!

Arbeiterinnen! Arbeiter!

Auf zum Massenstreik! Auf zum Kampf! Soeben hat das österreich-ungarische Proletariat ein mächtiges Wort gesprochen. Fünf Tage lang ruhte die Arbeit in allen Betrieben in Wien, Budapest usw., im ganzen Reiche. In Wien haben die Arbeiter den Straßenbahnverkehr eingestellt, auch der Eisenbahnverkehr wurde zum Teil lahmgelegt, es erschien keine einzige Zeitung. An vielen Orten kam es zu einer offenen Erhebung der Bevölkerung und zum Kampf mit der Regierungsmacht. In Prag und Budapest wurde die Republik proklamiert. In Wien hielten die Arbeiter die Brücken besetzt, um das Eindringen der Polizei in die Arbeiterviertel zu verhindern.

In schlotternder Angst vor der drohenden Revolution war die Zentralregierung gezwungen, den nach Muster der russischen Revolution gewählten Wiener Arbeiterrat anzuerkennen und mit ihm zu verhandeln. Sie beeilte sich, Konzessionen zu machen, um die Bewegung einzudämmen, wobei ihr natürlich die Regierungssozialisten und die Gewerkschaftsführer freiwillig Handlangerdienste leisteten ...

Arbeiterinnen und Arbeiter! Was unsere österreichisch-ungarischen Brüder angefangen haben, das müssen wir vollenden! Die Entscheidung der Friedensfrage liegt bei dem deutschen Proletariat!

Unser Massenstreik soll kein kraftloser »Protest« und kein von vornherein auf eine bestimmte Frist beschränkter hohler Demonstrationsstreik, sondern ein Machtkampf sein. Wir kämpfen so lange, bis unsere Mindestforderungen unverkürzt verwirklicht worden sind: Aufhebung des Belagerungszustandes, der Zensur, aller Beschränkungen der Koalitions-, Streik-, Vereins- und Versammlungsfreiheit, Freilassung aller politisch Inhaftierten – dies sind die Bedingungen, die uns notwendig sind, um unseren Kampf um die Macht, um die Volksrepublik in Deutschland und einen sofortigen allgemeinen Frieden frei zu entfalten.

Jeder Separatfrieden führt nur zur Verlängerung und Verschärfung des Völkermordens. Es gilt um jeden Preis, den Separatfrieden in einen allgemeinen Frieden zu verwandeln. Dies ist unser Ziel.

Arbeiter! Bevor die Betriebe verlassen, müssen wir uns eine frei gewählte Vertretung nach russischem und österreichischem Muster schaffen mit der Aufgabe, diesen und die weiteren Kämpfe zu leiten. Jeder Betrieb wähle pro tausend beschäftiger Arbeiter je einen Vertrauensmann; Betriebe mit weniger als tausend Arbeitern wählen nur einen Vertreter. Die Vertrauensmänner der Betriebe müssen an jedem Orte sofort zusammentreten und sich als Arbeiterrat konstituieren. Außerdem wird für jeden Betrieb ein leitender Ausschuss gewählt. Sorgt dafür, dass die Gewerkschaftsführer, die Regierungssozialisten und andere »Durchhalter« unter keinen Umständen in die Vertretungen gewählt werden! Diese Handlanger und freiwilligen Agenten der Regierung, diese Todfeinde des Massenstreiks haben unter den kämpfenden Arbeitern nichts zu suchen! (…)

Und nun, Arbeiter und Arbeiterinnen, auf zum Kampf! Wir haben eine mächtige Waffe in der Hand, unsere Klassensolidarität! Machen wir Gebrauch von dieser Waffe! (…)