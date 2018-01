Flotte Hufe

Vorheriges

Die Halbinsel Jamal am Nordpolarmeer in Nordwestsibirien war bis vor einer Generation von moderner Zivilisation unberührtes Gebiet. Die Jamal-Nenzen stellen hier mit etwa 14.000 Angehörigen die größte Gruppe indigener Einwohner und zählen zu Russlands »kleinen Völkern des Nordens«. Die Zahl der traditionell nomadisch lebenden Familien nimmt rapide ab. Vor allem Jüngere entscheiden sich mehr und mehr für ein sesshaftes Leben in den zu Städten anwachsenden Siedlungen, die hier vor allem durch die Erdöl- und Gasindustrie prosperieren. Aber auch die weiterhin nomadisch lebenden Rentierhirten verbringen seit jeher die harten Wintermonate von November bis März in der Nähe der Ortschaften und pendeln zwischen ihrem Tipi-ähnlichen Tschum und der häufig vorhandenen Wohnung.

Anfang März wird in ganz Westsibirien der Tag der Rentierhirten und der Jäger begangen. So auch im Hauptort des Autonomen Kreises, Salechard, und in der 200 Kilometer weiter östlich gelegenen Ortschaft Jar-Sale. Aus einer Tradition der Nenzen wurde hier in den letzten Jahren ein richtiges Stadtfest mit dem Charakter eines Jahrmarkts. Die Nenzen selbst, die zu Hunderten auf Rentier- und Motorschlitten aus allen Himmelsrichtungen nach Jar-Sale strömen, sind seine Hauptattraktion. In Disziplinen wie Ringen und Rentierschlittenrennen messen sie Geschicklichkeit und Stärke. Auf dem zentralen Platz marschieren festlich gekleidete Nenzen auf, bejubelt von Hunderten Schaulustigen. Von der Bühne aus unterhält ein als Schamane verkleideter Tänzer das Publikum und die örtliche Politprominenz. Nach dem Erklingen der Titelmelodie der US-Kultserie »Dallas« halten Honoratioren Ansprachen. Sie loben die Koexistenz der Nenzen mit den Energieriesen.

Am Ortsausgang stehen Schaulustige am Rand der provisorischen Rennbahn und feuern ihre Favoriten an. Jeder Hirte, der mit seinem Schlitten antritt, hat die Tage zuvor damit verbracht, sich auf das große Ereignis vorzubereiten, und hat die schnellsten Tiere aus seiner Herde ausgewählt. Am Ende des Tages, die Sonne ist lange untergegangen, ist der Platz in der Mitte von Jar-Sale abermals gefüllt. Die Menschen treten sich auf die Füße, während die Preisträger der Rentierschlittenrennen und Ringerwettkämpfe auf die Bühne gerufen werden. Auf den Hauptsieger der Wettfahrt wartet eine nagelneuer Motorschlitten. Spendiert hat ihn der Erdgaskonzern Gasprom.