Die Doppelnull

Die SPD als politische Nullösung darzustellen ist eine leichte Übung. Dennoch existiert unentwegt eine Partei unter dem ehrwürdigen Kürzel. 1990 verlor sie ihre wichtigste Funktion seit 1917: Kampf gegen Kommunismus und Revolution, und dem Kapital unter Hinweis auf beides soziale Almosen abknapsen. Nun droht aber die doppelte Null: Auch Gerhard Schröders Konzept von 1998, die SPD zum politischen Arm des globalen Sozialterrorismus zu machen, einschließlich »Enttabuisierung des Militärischen«, endete am 24. September 2017 im wahltechnischen K. o. Selbst der deutsche Großbürger ist beunruhigt: Ist der Verein nach all den Verdiensten seit 1914 etwa endgültig in Auflösung?

Zur Beantwortung der Frage räumte die FAZ am Dienstag dem Göttinger Politikwissenschaftler Franz Walter eine Druckseite ein. Die Sorgen konnte er nicht zerstreuen. Im Gegensatz zu Martin Schulz weiß er schließlich, wo die SPD-Schussfahrt ins politische Nirwana startete: »Nach zahlreichen begründungslosen Zickzackbewegungen setzte die rot-grüne Koalition im Jahr 2003 die Agenda 2010 auf die Tagesordnung.« Das sei unter Leitung des Kanzleramtschefs Frank-Walter Steinmeier geschehen – »ansatzlos, zumindest nicht in einem nachvollziehbaren Zusammenhang mit dem Wahlprogramm von 1998 oder den Wahlkampfslogans des Jahres 2002«. Die Folge: Nie zuvor in den 50 Jahren des Bestehens der BRD habe sich »der Wohlstandsgraben zwischen den Einkommensverhältnissen oben und unten« so schnell und so stark vertieft wie zwischen 1999 und 2005. Und noch genauer: »Die Oberschicht lebte in den Nullerjahren wie schon zuvor, aber nun zusammen mit dem wohlsaturierten grün-postmateriellen Milieu, in kommoder Zufriedenheit mit den obwaltenden Umständen.« Um so größer sei das Missvergnügen darunter gewesen.

Statt die Lebensverhältnisse der Stammwähler zum Thema zu machen, habe die SPD »bunte Begriffslampions« über den ernüchternden Alltag der Ein-Euro-Beschäftigungen und Jobcenter gespannt. Das Resultat: Zunächst Wut, dann Resignation, was »zuletzt rechtspopulistisch in Zorn und politischen Lagerwechsel transferiert« worden sei.

Wie in den Niederlanden, Frankreich oder Großbritannien habe die neue Generation der sozialdemokratischen Führer mit den eigenen Wählern nichts mehr zu tun. Walter meint, die SPD sei programmatisch in den 1840er/1860er Jahren gelandet. Das gelte auch für die anderen Parteien mit weltanschaulicher Erbschaft aus dem 19. Jahrhundert: »Denn was Alternativen zur entfesselten Marktgesellschaft sein können, wissen sie, die von Vorzügen staatlicher Regelungen und langfristiger Planungen längst nicht mehr überzeugt sind, nicht wirklich.« Alles sei so diffus »wie die Gesellschaftsmodelle in den Schriften des Frühsozialismus zu Beginn der bürgerlichen Gesellschaft«. Es lässt sich auch sagen: Da sie Sozialismus fürchten wie den Gottseibeiuns, haben sie alle keine Peilung mehr.

Besser lässt sich der Zustand der regierenden Einheitspartei kaum ausdrücken – sieht man davon ab, dass das bei Aufrüstung und Betreiben imperialistischer Kriege anders aussieht. Das Wort »Krieg« kommt bei Walter nicht vor. Ertönt das, steht die SPD wie eine Eins und lässt sich an schießbereitem Patriotismus nicht übertreffen. Walters Schlussfolgerung erscheint aber zwingend: Die Sozialdemokratie werde eine von vielen Parteien sein. Ihre Tarnfarbe beschreibt er mit »gemäßigt sozial, moderat kosmopolitisch, gebremst ökologisch, behutsam partizipatorisch«. Einziges Problem: Um »nicht vollends zu trivialisieren, muss sie mehr denn je strahlungsfähige Ideen und Köpfe hervorbringen«.

Anders gesagt: Ihr seid zwar eine Doppelnull, aber euer Plätzchen an der Diätensonne ist sicher. So hat’s die Herrschaft gern. Solange die neue Hofpartei AfD nicht einfach attraktiver wird.