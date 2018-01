Den Blick weiten

Vor zehn Jahren wurde die feministische Ikone anlässlich ihres 100. Geburtstages auch in der Bundesrepublik umfassend gewürdigt - hier in einer Ausstellung des Institut Francais in Berlin Foto: Stephanie Pilick dpa/lbn

Zugegeben: Ich war etwas skeptisch. Noch ein Buch über Simone de Beauvoir? Über die Philosophin, Schriftstellerin und Feministin liegen bereits Dutzende Monographien und Essays vor. Kaum einer Persönlichkeit der Frauenbewegung sind so viele Bücher gewidmet. Der Titel von Julia Korbiks »Oh, Simone!« – die Autorin ist auch Betreiberin des gleichnamigen, Anfang 2016 gestarteten Blogs – wirkte auf mich wie auch das durchgängige Duzen der Beauvoir und einige umgangssprachliche und saloppe Kommentare im Text zudem etwas despektierlich. Neue Erkenntnisse habe ich von dem Band kaum erwartet.

Doch die Lektüre lohnt sich, nicht nur für »Einsteigerinnen«. Anliegen von Korbik ist es, Simone de Beauvoir »aus der Versenkung« zu holen und den Blick auf sie zu erweitern. Denn der sei heute oft auf die von ihr verfasste »Bibel« des Feminismus, »Das andere Geschlecht«, und ihre offene Beziehung zu Jean-Paul Sartre verengt. Und das gelingt der 1988 im Ruhrgebiet geborenen Autorin, die bereits 2014 mit ihrem bunten Manifest »Stand up. Feminismus für Anfänger und Fortgeschrittene« auf sich aufmerksam gemacht hatte.

In sechs Kapiteln, »Werden«, »Lieben«, »Denken«, »Schreiben«, »Handeln«, »Kämpfen«, wird die Entwicklung Beauvoirs als Tochter aus gutem Hause zur selbständigen Denkerin, als Autorin zahlreicher philosophischer Schriften und Romane, als Liebende und selbstbestimmte Persönlichkeit, als Kämpferin gegen den Kolonialismus und Feministin nachgezeichnet. Korbik, die sich seit mehr als zehn Jahren intensiv mit deren Werk befasst, bekennt in ihrer lebhaften und facettenreichen Darstellung offen ihre Bewunderung für Beauvoir, verschweigt aber auch Widersprüche und Fehleinschätzungen nicht.

Zu Beginn jedes Abschnitts führt eine kleine Chronik in die jeweiligen Zeiträume ein, mit Bezug auf Beauvoirs Leben und Werk. In den einzelnen Kapiteln werden in grau unterlegten und übersichtlichen Kästen für die Schriftstellerin wichtige Menschen vorgestellt: ihre Schwester, die Malerin Hélène de Beauvoir, ihre Freundinnen Violette Leduc und »Zaza«, die »transatlantische Liebe« Nelson Algren, der Regisseur Claude Lanzmann, der Philosoph Maurice Mer­leau-Ponty. Summarisch werden Begriffe wie Existentialismus erklärt, philosophische Einflüsse und von Beauvoir inspirierte feministische Konzepte beschrieben, politische Reisen Beauvoirs geschildert.

Auch wenn ich mir mehr Bezüge zu heutigen feministischen Kämpfen gewünscht hätte: »Oh, Simone!« ist eine originelle Einführung in Leben und Werk der großen Intellektuellen. Die umfassende Darstellung macht auch deutlich: Beauvoirs Philosophie der Einmischung und des Handelns bleibt aktuell. Ebenso ihre Gedanken zur Entmystifizierung der Weiblichkeit, zur Autonomie der Frau, zur Freiheit, zur Verantwortung des Einzelnen und zur Möglichkeit von Veränderung. »Simone muss gelesen und diskutiert werden«, so das Fazit von Korbik. Es sei wichtig, wie diese kritisch zu denken und sich zu engagieren. Vielleicht gelingt es ihr, Beauvoir, inzwischen bereits Klassikerin des Feminismus, ins 21. Jahrhundert zu holen und jüngere Generationen zu motivieren, sie für sich zu entdecken. Schön wäre es, denn zu ihrem 110. Geburtstag am 9. Januar werden die Feuilletons vermutlich weitaus weniger auf sie aufmerksam machen als zum »großen Jubiläum« vor zehn Jahren.