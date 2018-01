Ein Lehrstück

Chefchen wechsle dich: Ein Fachmann, ein Bahn-Gigant, ein ehemaliger Rolls-Royce-Manager und ein Bürokrat – Engelbert Lütke Daldrup ist Nummer vier Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Die Lage an der sogenannten BER-Baustelle ist nahezu pausenlos Thema der »zuständigen Gremien«. Nicht minder regelmäßig überschütten die Print- und Funkmedien ihre Konsumenten mit ausführlicher »Berichterstattung« über das Projekt. Inzwischen aber ist es so fragwürdig wie müßig, sich mit der bloßen Darstellung der Vorgänge und der Wiedergabe gestanzter Äußerungen zu begnügen. Was sagt man seinen Leserinnen und Lesern eigentlich, wenn man als Journalist dieses ewige Gezerre, diese beständig fruchtlosen Debatten öffentlich ausbreitet und bis zum Überdruss verlängert? Was sollen die Abonnenten damit anfangen? Was nützt Medienkonsumenten dieses vermeintliche Wissen? Kommt man damit der Eröffnung des Flughafens im Südosten der Bundeshauptstadt auch nur einen Schritt näher? Der Vorgang wirft nicht zuletzt auch für den Journalisten und die journalistische Praxis Fragen auf.

In seinen »Sternstunden der Menschheit« beschreibt Stefan Zweig u. a. das zweimalige Scheitern des Versuchs, Mitte des 19. Jahrhunderts Europa und Amerika mit einem Telefonkabel zu verbinden. Dieses Vorhaben scheiterte unter der – für damalige Verhältnisse – größtmöglichen öffentlichen Aufmerksamkeit. Als es beim dritten Versuch dann doch gelang, hatte schon kaum noch einer hingesehen. Vielleicht wird es beim BER ebenso sein. Wenn irgendwann in grauer Zukunft die Eröffnung vermeldet wird, könnte sich womöglich niemand mehr dafür interessieren.

1947 ordnete die Sowjetische Militäradministration in Deutschland an, im Süden Berlins einen zivilen Flughafen für Ostdeutschland zu errichten. Er wurde – unter schwierigen und kärglichsten Bedingungen – beim märkischen Dörfchen Schönefeld gebaut und an diesem Standort pünktlich fertiggestellt. Bis 1990 wurde der »Zentralflughafen Berlin-Schönefeld« mehrfach ausgebaut und erweitert. Und er rettet seither – quasi als Ergänzung zum früheren Westberliner Airport Tegel – die Stadt Berlin vor einem Luftverkehrsinfarkt.

Sicher, jetzt werden einige wieder die Stirn in Falten legen und erklären, dass man diese Dinge »nicht vergleichen« könne. Dabei kann man sie nicht nur, sondern muss sie sogar vergleichen. Die DDR hat in Schönefeld erfolgreich einen Flughafen gebaut und betrieben. Ohne auch nur im entferntesten über die heutigen Mittel und Möglichkeiten zu verfügen, unter komplizierten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Was sich seit dem Jahr 2010 im Zuge des Neubaus an diesem Standort abgespielt hat, war tatsächlich unvergleichlich – es kann nur als permanente Katastrophe bezeichnet werden.

Oder doch nicht? Ist nicht alles ganz anders als gemeinhin angenommen? Im Laufe des Bauvorhabens wurde praktisch vor aller Augen ein Zwei-Milliarden-Euro-Projekt zu einem Sechs-Milliarden-Euro-Desaster. Und damit nicht genug, BER hat alle Voraussetzungen dazu, ein Acht- oder gar Zehn-Milliarden-Projekt zu werden. Wurde in der Geldherrschaft, die unsere Lebenswirklichkeit ist, eigentlich alles falsch gemacht, wie die »Erbauer« beziehungsweise ihre wechselnden und nicht als besonders kompetent aufgefallenen Chefdarsteller trotzig behaupten? Oder wurde nicht vielleicht doch alles richtig gemacht, denn eine schönere Geldbeschaffungs- und -verteilungsmaschine als diesen Flughafen kann man sich doch gar nicht vorstellen.

Eines ist bereits offensichtlich: Die Rolle der Politik und der involvierten Politiker dabei ist exemplarisch. Sie war die der armen Würstchen, die offenbar nie wussten, was sie taten, die offenbar nie ahnten, was sie unterschrieben und damit billigten. Sie waren die nützlichen Idioten, die um sich selbst eine Leere errichteten und danach auch noch schlaue Sprüche von sich gaben. Man kann es mit Bezug auf die christliche Seefahrt auch so beschreiben: Die Galionsfigur eines Schiffes bestimmt nun einmal nicht dessen Kurs.

Ein Leerstück wird hier zum Lehrstück und kann als Sinnbild unserer Zeit gelten. Atemberaubend ist die hundertprozentige Verantwortungslosigkeit, die diesen wahrlich epischen Prozess begleitet hat. Niemals waren die Spitzengehälter am BER in irgendeiner Weise an Erfolge gebunden. Wie weggeblasen war die Selbstverständlichkeit, dass solche Unsummen natürlich nur dann in die Privatschatullen fließen können, wenn die Sache halbwegs funktioniert. So war diese »Baustelle« für alle und jeden ein gefundenes Fressen, bei dem sich das Personal privat finanziell sanierte, um das Chaos Nachfolgern zu übergeben, die es ebenfalls dazu nutzen.

Vermutlich sind wir hier einem Grundproblem der spätbürgerlichen Demokratie auf der Spur. Für falsche, dumme, hochgradig erfolglose und dem Gemeinwohl schädliche Politik ist nämlich in ihr niemand verantwortlich. Die Gesamtgesellschaft nach Absurdistan zu führen oder an den Bettelstab zu bringen stellt beim besten Willen kein Delikt dar. Und die tatkräftigen Beteiligten finden sich im Anschluss in behaglicher materieller Höchstabsicherung wieder, wobei der fürstliche Lohn von einem Schweigegeld nicht mehr zu unterscheiden ist.