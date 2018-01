Aussichten eines Arbeitskampfs

Diese Aktivisten zeigen bei einer Kundgebung vor dem Amazon-Standort in Leipzig, wie man sich gegenüber einer streikenden Belegschaft verhalten sollte (24. November 2017) Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Ginge es nach der Taz, müssten die streikenden Arbeiter des Onlineversandhändlers Amazon nicht länger in der Kälte vor dem Betrieb ausharren – sie dürften sich in den Werkshallen warm arbeiten. »Alle Jahre wieder Streik, aber Amazon boomt weiter. Warum die tapferen Mini-Arbeitskämpfe leider aussichtslos sind«, heißt es auf der Titelseite des Blatts am Freitag. Im Artikel »Verdis aussichtsloser Arbeitskampf« lässt Autor Pascal Beucker zwar Sympathie für die Beschäftigten erkennen, hält deren Ausstand aber für zweck- und das Verhalten von Verdi für verantwortungslos. Der Arbeitskampf habe der Gewerkschaft vor allem dazu gedient, mehr Mitglieder unter den Kollegen zu gewinnen, könne aber auch nach vier Jahren nicht die notwendige Schlagkraft entfalten. Beuckers Schlussfolgerung: »Die Gewerkschaft wird irgendwann ihre Niederlage eingestehen müssen. Und zwar am besten so schnell wie möglich.«

Tatsächlich hat die Beteiligung an den Ausständen an den einzelnen Standorten über die Jahre nur langsam, wenn überhaupt, zugenommen. Die Forscherin Sabrina Apicella stellte etwa in einer Untersuchung im Jahr 2014 fest, dass von 2.000 Amazon-Beschäftigten in Leipzig stets zwischen 200 und 600 streikten. In dieser Größenordnung bewegt sich die Teilnahme am Arbeitskampf dort noch heute. Um den Großkonzern zum Umlenken zu bewegen, ist das zu wenig.

»Ein Streik gibt nur dann Sinn, wenn er effektiv ist«, schreibt Beucker. Doch wann ist ein Ausstand »effektiv«? Nach Ansicht des Autors scheitern die Kollegen bei Amazon, weil der Konzern nicht zu Tarifverhandlungen gezwungen werden konnte. »Bis heute ist es Verdi nicht ein einziges Mal gelungen, alle elf deutschen Amazon-Standorte gleichzeitig in den Arbeitskampf einzubeziehen«, heißt es im Artikel. Man habe lediglich an sechs von ihnen streiken können.

Thomas Voss, der für Versand- und Onlinehandel zuständige Bundesfachgruppensekretär von Verdi, urteilt gegenteilig. Nachdem die Ausstände zunächst an zwei Standorten begonnen hätten, würden heute mehr Werke einbezogen. Auch hätten die Arbeitsniederlegungen sehr wohl Erfolge gezeitigt, so Voss am vergangenen Freitag gegenüber jW. Zwar sei man nicht stark genug, dem Konzern einen Tarifvertrag aufzuzwingen. Doch in der Folge der Kämpfe habe Amazon erstmals die Löhne der Beschäftigten erhöht.

Auch auf andere Länder habe der in der BRD begonnene Arbeitskampf Auswirkungen. Im Zuge der Streiks habe Verdi vermehrt Kontakte zu ausländischen Verbänden aufgebaut, so der Gewerkschafter. Er selbst sei Anfang 2017 in Italien gewesen; gegen Ende des Jahres sei Amazon auch dort bestreikt worden. Ohne die Vorgänge in Deutschland sei das kaum denkbar.

Einer anderen Dynamik wohl jeder betrieblichen Auseinandersetzung schenkt Taz-Autor Beucker ebenfalls keine Beachtung: Im Arbeitskampf lernen die Beschäftigten ihr Unternehmen, ihre Vorgesetzten, ihre Kollegen anders kennen. Sie entwickeln ein neues Gespür dafür, wenn die Chefs ihnen nicht mit Respekt begegnen, erkennen verdeckte oder offene Angriffe genauer als zuvor. Der Streik, der womöglich als Kampf um bessere Arbeitsbedingungen angefangen hat, wird für die, die ihn besonders entschieden führen, zu einem Kampf auch um die eigene Würde – den sie auch unter schlechten Bedingungen gewillt sind fortzuführen. Das deutet sich in einer Aussage von Verdi-Mann Voss gegenüber jW an: »Wir werden weitermachen, solange es die Kollegen wollen. Und sie wollen.«