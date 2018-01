Das Ringen um den Bonus

Der Bau könnte bald stillstehen: Dieser unfertige Fußgängertunnel in London gehört zum Milliardenprojekt Crossrail Foto: Philip Dethlefs/dpa

Das Crossrail-Bauprojekt im Londoner Südosten ist eines der größten in Westeuropa. Auf 78 Kilometern Schienenstrecke entsteht bis zum Jahr 2019 eine neue Bahnlinie, die der Entlastung des öffentlichen Nahverkehrs im Großraum der britischen Hauptstadt dienen soll. Am 10. Januar wollen rund 250 dort arbeitende Elektriker eine der zahlreichen Baustellen bei Crossrail bestreiken. Hauptgrund ist die Weigerung des Balfour-Beatty-Konzerns sogenannte Abfertigungszahlungen an die Beschäftigten zu leisten. Es wäre der erste offizielle Streik auf einer Crossrail-Baustelle.

Balfour Beatty scheint in der Auseinandersetzung auf Konfrontation zu setzen. Am 14. Dezember gab es einen wilden Streik der Elektriker, nachdem das Unternehmen 54 von ihnen gekündigt hatte. Sie hatten zuvor eine Urabstimmung über die Frage von Streiks zur Durchsetzung der Bonusleistungen eingefordert. Diese Urabstimmung hat inzwischen stattgefunden. 85 Prozent der Befragten stimmten für den Ausstand am 10. Januar. Laut Angaben der Gewerkschaft Unite sind weitere Streiktage geplant, sollte sich die Firma nicht bewegen.

Bei dem von den Elektrikern geforderten »Abfertigungsbonus« handelt es sich um eine vom Unternehmen zu leistende Zahlung in Höhe von 5.000 Pfund, die jedem auf der Baustelle beschäftigten Arbeiter nach Beendigung des Jobs vor Ort zustehen soll. Dieses Geld wird unter anderem für die Zahlung von Mieten gebraucht. Viele Bauarbeiter haben ihren Lebensmittelpunkt Hunderte Kilometer entfernt von der Baustelle, auf der sie jeweils arbeiten. Deshalb brauchen sie zeitweilige Quartiere, für die sie horrende Mieten aufbringen müssen.

Dem Balfour-Beatty-Konzern scheint der Bonus ein Dorn im Auge zu sein. In den kommenden Jahren wird die Firma auf zahlreichen Großbaustellen, unter anderem bei der Konstruktion des neuen Atomkraftwerkes in Hinkley Point, beteiligt sein. Nun will Balfour Beatty vermeiden, dass ein Präzedenzfall entsteht, der auch auf kommenden Großbaustellen zur Einführung eines solchen Bonus führen könnte.

Die Kündigung und Aussperrung von 54 Elektrikern weckt Erinnerungen an die Praxis der schwarzen Liste der vergangenen Jahre. Balfour Beatty war einer von acht britischen Baukonzernen, die bis März 2009 die sogenannte Consulting Association finanzierten. Dabei handelte es sich um eine Detektei, die umfassende Daten über Gewerkschaftsaktivisten sammelte und diese an Unternehmen weiterleitete. Den so Diskreditierten wurde dann unter fadenscheinigen Begründungen die Anstellung verweigert – oder sie wurden gekündigt, wenn gewerkschaftliche Auseinandersetzungen auf einer Baustelle drohten.

Die Consulting Association wusste bei ihren Aktivitäten Staat und Geheimdienste auf ihrer Seite. Inzwischen ist nachgewiesen, dass unter anderem sowohl der Inlandsgeheimdienst MI 5, die politische Polizei »Special Branch« als auch zahlreiche private, aber vom Innenministerium finanzierte Sicherheitsfirmen an der Erstellung der schwarzen Liste beteiligt waren. Im Jahr 2009 waren rund 3.000 Datensätze im Rahmen einer Razzia der britischen Informationsfreiheitsbehörde sichergestellt worden. Zehntausende, weit über die Baubranche hinausreichende Datensätze gelten allerdings bis heute als verschollen.

Nach der Razzia stellte die Consulting Association ihre Arbeit ein. Doch die schwarze Liste existiert weiter. Auch auf den verschiedenen Baustellen des Crossrail-Projektes gab es immer wieder Anschuldigungen, dass die Praxis des »Blacklisting« gegen vermutete oder tatsächliche Gewerkschaftsmitglieder fortgesetzt wird.

Die Gewerkschaft Unite möchte deshalb führende Bauunternehmer, darunter auch Manager von Balfour Beatty, vor dem Obersten Gerichtshof des Vereinigten Königreichs verklagen. Das verkündete die Gewerkschaft im Rahmen eines Aktionstages am 6. Dezember 2017. »Die widerliche Praxis des Blacklisting ist nicht verschwunden«, erklärte die Unite-Funktionärin Gail Cartmail in einer Mitteilung. »Blacklisting wird erst durch effektive gesetzliche Maßnahmen gestoppt werden können.« Bislang ist diese Form der Datensammlung nicht strafbar.

Ein langjähriger Unterstützer dieser Kampagne ist der wirtschaftspolitische Sprecher der Labour-Partei, John McDonnell. Er nahm auch dieses Jahr wieder am Aktionstag teil. Im Falle einer Labour-Regierung erwarten viele Gewerkschafter von ihm die Umsetzung der Forderungen von Unite. Der kommende Streik bei Crossrail zeigt aber auch, dass die gewerkschaftlich organisierten Bauarbeiter darauf nicht warten werden.