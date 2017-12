Bruno (Hakan Orbeyi) ist ein Arbeitsloser aus Riesa, der Sumoringer werden will – aus Mitleid mit Timo (Thomas Drechsel), einem elfjährigen Jungen, der darüber verzweifelt, dass er so dick ist und deshalb von seinen Mitschülern gehänselt wird. Das ist die Story von »Sumo Bruno« (Deutschland 2000) von Lenard Fritz Krawinkel. Der Film lag damals voll im Trend. 1999 hatte in Riesa die erste Weltmeisterschaft der Sumoringer außerhalb von Japan stattgefunden.

Bruno ist auch ziemlich dick. Er macht Timo zu seinem Assistenten, denn er will ihm zeigen, dass auch dicke Menschen großartige Leistungen vollbringen können. Zu dem Zeitpunkt weiß Bruno aber noch nicht, was es bedeutet, für eine Sumo-WM zu trainieren. Er kann zwar normalgewichtige Menschen ohne Anstrengung aus dem Weg schieben, das hat er in einer drittklassigen Riesaer Disco unfreiwillig erfahren dürfen, aber ein Sumoringer bedarf ganz besonderer Kampfkraft.

Bruno strotzt nicht gerade vor Willensstärke. Doch Timo hat eine sehr hübsche Mutter (Julia Richter), die extrem liebenswürdig mit dem dicken Mann umgeht. Das beflügelt ungemein, und man sieht ihn keuchend Autos über Felder schieben und asiatische Kampfübungen absolvieren. Neben Timo hilft ihm sein alter Freund Kalle (Oliver Korittke), bei der Stange zu bleiben. Und ein kauziger Japan-Fan (Martin Seifert), der in Riesa ein Sushi-Restaurant betreibt, das kurz vor der Pleite steht. Er bringt ihm die Weisheiten bei, die man braucht, um ein Krieger zu werden: »Ein Mensch, der weiß, wofür er kämpft, bleibt unbesiegt, auch wenn er verliert«.

Sumoringer haben es gut, denn sie können all das essen, was Menschen, die auf ihre Figur achten müssen oder wollen, sich verkneifen: Kohlenhydrate von morgens bis abends, wenig Fett (denn das macht satt, Kohlenhydrate aber nicht) und dazu gezuckerte Getränke. Nach dem Essen wird ein Nickerchen gehalten, damit keine Kalorien verbrannt werden. Ein beliebtes Gericht bei Sumoringern ist Chanko Nabe, ein proteinhaltiger Eintopf, der nur dick macht, wenn man sehr viel und permanent davon isst. Macht einen höchstens arm.

Ein EL Sojasauce, ein EL Mirin, ein EL Sake, ein Liter Ichiban Dashi zusammen aufkochen. Ein Daikon (japanischer Rettich, normaler geht auch ), zwei Karotten, zwei Kartoffeln, 100 g Chinapilze, eine Stange Lauch, einen Chinakohl in kleine Stücke schneiden, in die Brühe geben, ca. halbe Stunde köcheln lassen. 200 g Tofu in Würfel schneiden, mit einem EL Sesamöl in der Pfanne anbraten. Ein Paket Konnyaku würfeln. Tofu und Konnyaku der Suppe zufügen.

Zum Schluss die Udon-Nudeln (200-g-Packung) in der Brühe erhitzen. Acht Garnelen anbraten. 200 g Hirschrücken und 200 g Entenbrust in Scheiben schneiden und anbraten, so dass sie noch rosa bleiben. Warm halten. 200 g Geflügelbrust kleinschneiden, mit einer Prise Salz, etwas Sahne mischen, und mit etwas Muskat und Sesam abschmecken. Salzwasser sieden, von der Geflügelmasse Nocken abstechen, darin garen. Die Fleischscheiben in die Suppe tun und fertig ist die Kraftmahlzeit.