Nachschlag: Fuchtelt nur

Warum macht keiner die Tür hinter Steinmeier zu? Selber machen. Foto: Michael Kappeler/dpa

Donald Trump twittert den Sieg im »Weihnachtskrieg«: Der »Angriff« aufs Fest ist zurückgeschlagen. Denn »Merry Christmas« sollte in den USA ausgerottet werden. Hat er verhindert. Sanfte Töne dagegen aus dem Schloss Bellevue. Bundespräsident Steinmeier fängt zart mit der »Stille zwischen den Jahren« an und kommt dann auf »Orte, die alles herbeisehnen – nur keine Stille«. Weil sie keine Tankstelle und kein Geschäft, keinen Arzt und keine Gaststätte mehr haben. Von ihnen gebe es zu viele. Aber in einem sächsischen Dorf sei er auf ein von Freiwilligen betriebenes Café, ein Kino, einen von Nachbarn gebauten Spielplatz etc. gestoßen. Wie das so ist, wenn 20 Jahre lang und mit Steinmeier als Führungs- und Fachkraft der öffentliche Dienst vom Dorf bis zur Hauptstadt geschrumpft wird und verschwindet. Die Botschaft (»Wir können Vertrauen haben.«): Wo einer wie Steinmeier das Sagen hat, gilt : Macht’s gefälligst selbst. Auch ein Sieg.

Die Ansprache im Zeitraffer ansehen: Der Mann fuchtelt nur. (asc)