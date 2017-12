»Game over« ohne Reue

Stellen Sie sich vor, ausgerechnet dieser formvollendete Schwachsinn würde tatsächlich der letzte Film gewesen sein Foto: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH

Unlängst wurde die Welt der Unterhaltung von der Nachricht erschüttert, dass Disney die 20th Century Fox und einiges, was da dranhängt, auch noch aufgekauft hat. Es stellt sich implizit die Frage, was denn den anderen Studios nun noch übrig bleibt als die Brotkrumen, die angeschimmelten Reste, der Abfall?

Einige schneiden dabei besser ab als andere. Im Hause Sony Pictures beispielsweise geht es anscheinend ums nackte Überleben. Zum Jahreswechsel hat die Firma nun einen Film herausgebracht, der letztlich von nichts anderem handelt als vom Überleben im und vom Abfall. Er heißt »Jumanji – Willkommen im Dschungel«.

Das Bild des »Dschungels«, ist natürlich bereits ein Hinweis auf den Überlebenskampf in der gegenwärtigen Konkurrenz der Konzerne, andererseits ist es auch ein Dschungel des Vergangenen, Überkommenen, zu den Akten Gelegten.

Denn bereits im Jahre 1995 gab es einen Film namens »Jumanji«, von dem dies nun eine Fortsetzung bzw. ein Remake ist. Generell wird es immer schwieriger, noch eine Unterscheidung zu treffen. Da ging es um ein magisches Brettspiel, das die Spielenden in der »virtuellen Realität« eines Abenteuerdschungels gefangenhält. Die neue Version legt dabei auf den Moment des Zwanges und der Verzweiflung mehr Nachdruck.

Das Brettspiel ist in Wahrheit ein Videospiel, aber auch das macht keinen großen Unterschied. Wichtiger ist die ungeheure Verzweiflung, die in der Vorstellung beschlossen liegt, seit Mitte der 1990er in so einem Spiel gefangenzusein.

Es ist die Vorstellung eines Terrors der Immersion. Kann irgend etwas schlimmer sein, als in einem Endlosloop popkultureller Versatzstücke für Jahrzehnte hängengeblieben zu sein? Und ist das nicht auch ein grausames Bild der Unterhaltungsindustrie selbst, und wird es nicht genau deshalb stets in voller Grausamkeit wieder und wieder wiederholt?

Was geschieht? Vier Teenager der Gegenwart werden zum Nachsitzen (mithin zu ihrem Gruppendasein) verurteilt wie exemplarisch in »Breakfast Club« (John Hughes, 1985). Die Strafe besteht bezeichnenderweise im Aufräumen einer Rumpelkammer, in der auch das verhängnisvolle Spiel aus den 90ern auf seine Opfer wartet. Es versetzt die Spielenden in die »virtuelle Realität« eines Dschungelabenteuers, das bereits Zitatversatzstück eines in der Vergangenheit beschlossenen Genres ist wie z. B. »Auf der Jagd nach dem Grünen Diamanten« (Robert Zemeckis, 1984).

Und da es sich um ein Rollenspiel handelt, nehmen die Spielenden die Rollen nach Regeln (und impliziten Ironien) der maßgeblichen Stereotype von »Gender« und »Race« ein. Aus dem ultimativen Nerd wird ein Supermann (Dwayne Johnson), aus der weiblichen Schulschöneit plötzlich ein effeminierter Professor (Jack Black), aus der Sport verachtenden Streberin eine Art Lara-Croft-Figur (Karen Gillan) und aus der schwarzen Sportskanone ein (weiterhin schwarzer) Zoologie-Nerd (Kevin Hart). Dieser Film macht sich über seine eigene Formelhaftigkeit, Überkommenheit und Schwachsinnigkeit bereits so offen lustig, dass dabei durchaus Niedertracht unterstellt werden kann.

Gefahren gibt es reichlich. In Gestalt tobender Flusspferde, giftiger Schlangen und explodierender Butterkuchen. In so einem Spiel hat man angesichts solcher Gefahren zwar stets mehr als ein Leben, das man verbrauchen kann, die wahre Drohung ist jedoch zweifellos das Spiel selbst.

Dieser Film sieht entsprechend so aus, als wären alle froh, dass es jeden Augenblick endgültig ein lächerliches Ende nehmen könnte. »Game over«, heißt die generelle Ansage. Beinahe ohne Reue und selbstverständlich nicht ohne albernes Grinsen.

Stellen Sie sich vor, ausgerechnet dieser formvollendete Schwachsinn würde tatsächlich der letzte Film gewesen sein, wäre dies nicht ein irgendwie doch ausgesprochen gelungener zynischer Witz? Klar doch. Aber natürlich verhält es sich letztlich nicht so. Denn erstens hat das endgültige Ende längst schon irgendwo anders stattgefunden (1995/96?) und zweitens ist zumindest in Sachen Leichenfledderei die Konkurrenz weiterhin groß.