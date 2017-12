Jobverlust zum neuen Jahr

Reinigungskraft im Landtag von Nordrhein-Westfalen (2014) Foto: Martin Gerten/dpa

Kein guter Start ins neue Jahr: Fast 100 Reinigungskräfte – die am Düsseldorfer Flughafen teils jahrelang für Sauberkeit gesorgt hatten – verlieren zum 1. Januar 2018 ihren Job. Das konnte auch ein fünftägiger Streik nicht verhindern. Gelohnt hat er sich trotzdem. Rund 70 der 167 betroffenen Beschäftigten haben weiterhin Arbeit: Etwa 20 behalten ihre Stelle beim Klüh-Konzern, der den Auftrag zur Flughafenreinigung verloren hat; zirka 50 können beim neuen Dienstleister Sasse anfangen, allerdings mit auf ein Jahr befristeten Arbeitsverträgen. Der Rest erhält eine etwas höhere Abfindung, als Betriebsrat und Unternehmen im Sozialplan und Interessenausgleich vereinbart hatten. Für die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU), die Beschäftigte der Gebäudereinigerbranche organisiert, ist das ein Teilerfolg in einem schwierigen Konflikt.

Die Ausgangslage der Auseinandersetzung, über die junge Welt mehrfach berichtete, war für die Gewerkschaft denkbar schlecht. Die Belegschaft hatte noch nie gestreikt, auch am bundesweiten Arbeitskampf der Gebäudereiniger 2009 hatte sie sich nicht beteiligt. Und ihr Betriebsrat war nicht gerade kämpferisch, um es vorsichtig auszudrücken. Innerhalb von nur zwei Tagen handelte er einen Interessenausgleich und Sozialplan aus, der diesen Namen kaum verdient. Die bei Entlassungen zu zahlenden Abfindungen wurden auf den Minimalfaktor von 0,1 festgelegt – ein 0,1-faches Monatsgehalt pro Beschäftigungsjahr. Auf Druck der IG BAU, die unter anderem auf Formfehler hinwies, erhöhten Geschäftsleitung und Betriebsrat den Faktor auf 0,2.

Den Beschäftigten reichte das nicht, sie votierten zu 97,4 Prozent für einen Arbeitskampf. Das Ziel: Klüh und Sasse sollten möglichst viele Reinigungskräfte weiterbeschäftigen, die Flughafen GmbH müsse Verantwortung übernehmen. Sollten Kündigungen nicht zu verhindern sein, wollte die IG BAU für die Betroffenen eine soziale Abfederung per Sozialtarifvertrag vereinbaren. In der Branche ist das unüblich. In der Regel handelt bei Massenentlassungen lediglich der Betriebsrat einen Sozialplan und Interessenausgleich aus, was gesetzlich vorgeschrieben ist.

Nicht nur in dieser Hinsicht war der fünftägige Streik der Düsseldorfer Flughafenreiniger etwas Besonderes. Auch die Entschlossenheit und die Kampfmethoden der Beschäftigten waren es. Am ersten Streiktag stürmten Streikende ein von Securityleuten gesichertes Gebäude, in dem der Aufsichtsrat der Flughafen GmbH tagte. Mehrfach blockierten sie den Materialraum von Klüh, um die Arbeit der Streikbrecher zu behindern, die unter anderem frühzeitig von der Firma Sasse zur Verfügung gestellt worden waren.

Am fünften Streiktag demonstrierten die Reinigungskräfte und ihre Unterstützer vor der Zentrale des Klüh-Konzerns in Düsseldorf. Einige betraten das Gebäude, um die Geschäftsleitung und den Betriebsrat zum Gespräch aufzufordern. Weder die Manager noch die Betriebsräte erschienen, statt dessen ging der Sicherheitsdienst rabiat gegen die Demonstranten vor und verletzte eine Putzfrau sowie den zuständigen Gewerkschaftssekretär. Sigrid Wolf, Geschäftsführerin der DGB-Region Düsseldorf-Bergisch Land, kritisierte den Gewalteinsatz in einer Mitteilung als »skandalös und absolut inakzeptabel«. Das Unternehmen habe offenbar jedes Maß verloren. Die zu 50 Prozent in städtischem Besitz befindliche Flughafen GmbH müsse »endlich die Reißleine ziehen« und Klüh zur Vernunft bringen.

Daraufhin kam es tatsächlich zu Gesprächen zwischen der Flughafenleitung, der Klüh-Spitze, dem DGB und der IG BAU, die zu besagtem Kompromiss führten. Wichtig ist: Trotz der Vereinbarung wird die IG BAU ihre Mitglieder bei Kündigungsschutzklagen unterstützen. Viele wollen gegen ihre Entlassung vor Gericht ziehen. Das Ergebnis der Sozialtarifverhandlungen haben nach Gewerkschaftsangaben alle Mitglieder befürwortet. »Wir haben damit als IG BAU zusätzliche Arbeitsplätze gesichert und bei Arbeitsplatzverlust darüber hinaus für soziale Abfederung gesorgt«, erklärte der Verhandlungsführer der Gewerkschaft, Holger Vermeer, am Freitagabend vor Weihnachten in einer Mitteilung. Für frohe Weihnachtstage und einen positiven Ausblick ins neue Jahr dürfte das bei denjenigen, die ihre Arbeit verloren haben, wohl nicht gereicht haben.